Γιώργος Παπαδόπουλος: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τον γάμο, η δουλειά μου είναι απλά να πάω
Γιώργος Παπαδόπουλος: Δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τον γάμο, η δουλειά μου είναι απλά να πάω
Εγώ δεν σκεφτόμουν να παντρευτούμε, σεβάστηκα την επιθυμία της Γαλάτειας να το κάνουμε, συμπλήρωσε ο τραγουδιστής
Καθόλου δεν έχει ασχοληθεί ο Γιώργος Παπαδόπουλος με τον γάμο του και όπως επισήμανε, η δική του «δουλειά» είναι να δώσει απλώς το παρών στο μυστήριο.
Ο τραγουδιστής σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εξήγησε πως δεν σκεφτόταν τον θρησκευτικό γάμο, καθώς έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και όλα αυτά τα χρόνια ζουν σαν παντρεμένοι: «Έχουμε παντρευτεί με σύμφωνο συμβίωσης. Σεβάστηκα την επιθυμία της Γαλάτειας να το κάναμε, γιατί εγώ δεν το σκεφτόμουν. Αφού παντρεμένοι είμαστε, τι άλλο να κάνουμε παραπάνω;», είπε αρχικά και εξήγησε πως έκαναν το σύμφωνο συμβίωσης μετά το δεύτερο παιδί.
Στη συνέχεια η Γαλάτεια Βασιλειάδη ανέφερε πότε και πού θα γίνει ο γάμος: «Θα παντρευτούμε τα Χριστούγεννα στην Κύπρο, στη Λεμεσό», με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις ετοιμασίες: «Τα παιδιά μας θα είναι παρανυφάκια και θα είναι όλα τέλεια. Γιατί τα έχει οργανώσει όλα η Γαλάτεια. Όλη μέρα στα τηλέφωνα είναι, εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Η δουλειά μου είναι να πάω στον γάμο», είπε.
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Η Γαλάτεια Βασιλειάδη αποκάλυψε, έπειτα, πως στη δεξίωση του γάμου θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: «Στον γάμο μας θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου», δήλωσε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε πως δεν θέλει να τραγουδήσει εκείνη τη μέρα, ώστε να το απολαύσει: «Καθόλου εγώ, θα καθίσω να το ευχαριστηθώ. Άντε, μπορεί να βγω να πω ένα τραγούδι χιουμοριστικό, για τη Γαλάτεια», είπε.
Ο τραγουδιστής σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τη Γαλάτεια Βασιλειάδη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εξήγησε πως δεν σκεφτόταν τον θρησκευτικό γάμο, καθώς έχει κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και όλα αυτά τα χρόνια ζουν σαν παντρεμένοι: «Έχουμε παντρευτεί με σύμφωνο συμβίωσης. Σεβάστηκα την επιθυμία της Γαλάτειας να το κάναμε, γιατί εγώ δεν το σκεφτόμουν. Αφού παντρεμένοι είμαστε, τι άλλο να κάνουμε παραπάνω;», είπε αρχικά και εξήγησε πως έκαναν το σύμφωνο συμβίωσης μετά το δεύτερο παιδί.
Στη συνέχεια η Γαλάτεια Βασιλειάδη ανέφερε πότε και πού θα γίνει ο γάμος: «Θα παντρευτούμε τα Χριστούγεννα στην Κύπρο, στη Λεμεσό», με τον τραγουδιστή να δηλώνει πως δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις ετοιμασίες: «Τα παιδιά μας θα είναι παρανυφάκια και θα είναι όλα τέλεια. Γιατί τα έχει οργανώσει όλα η Γαλάτεια. Όλη μέρα στα τηλέφωνα είναι, εγώ δεν έχω ασχοληθεί καθόλου. Η δουλειά μου είναι να πάω στον γάμο», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η Γαλάτεια Βασιλειάδη αποκάλυψε, έπειτα, πως στη δεξίωση του γάμου θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: «Στον γάμο μας θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου», δήλωσε και ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε πως δεν θέλει να τραγουδήσει εκείνη τη μέρα, ώστε να το απολαύσει: «Καθόλου εγώ, θα καθίσω να το ευχαριστηθώ. Άντε, μπορεί να βγω να πω ένα τραγούδι χιουμοριστικό, για τη Γαλάτεια», είπε.
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