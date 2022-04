12 άγνωστες ιστορίες που συνέβησαν στα γυρίσματα διάσημων ταινιών

Κλείσιμο





Ο κόσμος του κινηματογράφου είναι συναρπαστικός με ταλαντούχους ανθρώπους να ενώνουν τις δημιουργικές προσπάθειές τους, για να καταφέρουν κάτι εντελώς νέο και εκπληκτικό. Τις περισσότερες φορές οι θεατές βλέπουν μόνο το τελικό αποτέλεσμα, ενώ οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, μένουν στο παρασκήνιο.Κάθε ταινία κρύβει πίσω της αρκετές άγνωστες ιστορίες που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και παρακάτω ακολουθούν 12 από αυτές.Οι δημιουργοί του franchise του «John Wick» ήθελαν αρχικά να ονομάσουν το φιλμ «Scorn». Στη συνέχεια άλλαξαν γνώμη επειδή ο, ο οποίος έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, συνέχιζε να αναφέρεται στην ταινία ως John Wick κι έτσι πάρθηκε η απόφαση να αλλάξει ο τίτλος.Το σάντουιτς στο «Birds of Prey» που φαινόταν τόσο νόστιμο στην ταινία κι έγινε σύντομα viral, δεν περιείχε καθόλου αυγά κότας. Η ηθοποιόςαποκάλυψε σε συνέντευξη ότι ήταν αλλεργική στα ασπράδια αυγών κοτόπουλου κι έτσι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν αυγά πάπιας.Η συνήθεια τουνα βάζει γλυκά στις τσέπες του, έκανε το τμήμα γκαρνταρόμπας να ράψει μεγαλύτερες τις τσέπες της ρόμπας του μάγου στα γυρίσματα του «Harry Potter and the Prisoner of Azkaban». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ήταν αλήθεια και δήλωσε ότι το παράδειγμά του ακολούθησαν και άλλοι ηθοποιοί.Οι ηθοποιοί βρίσκονταν σε ένα τρέιλερ στα γυρίσματα της ταινίας, «The Blues Brothers», όταν ηάρχισε να πνίγεται. Ο Dan Aykroyd εφάρμοσε τη μέθοδο Heimlich που είναι μια ακολουθία κινήσεων για πρώτες βοήθειες και της έσωσε τη ζωή. Αμέσως μετά έκανε της πρόταση γάμου και το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε.Ο σκηνοθέτης του Revenant , Alejandro Iñárritu, αποφάσισε να κάνει γυρίσματα στα απομακρυσμένα μέρη της Αλμπέρτα του Καναδά, για να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερη αυθεντικότητα στην ταινία. Αυτό είχε ασφαλώς αρκετές προκλήσεις, όπως εξαιρετικά κρύο καιρό, ανύπαρκτο σήμα κινητού τηλεφώνου, ακόμη και άγριες αρκούδες. Ωστόσο, όλα απέδωσαν όταν η ταινία κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένων 3 Όσκαρ.Όπως ανέφερε ο σκηνοθέτης του franchise του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Peter Jackson, τα σενάρια της ταινίας άλλαζαν διαρκώς, ακόμη και στο στάδιο της παραγωγής, συνεπώς οι ηθοποιοί έπρεπε να μαθαίνουν γρήγορα τις νέες τους γραμμές. Κάποτε, η ομάδα αναθεώρησε την ομιλία του χαρακτήρα του ηθοποιού Sean Bean ακριβώς πριν από το γύρισμα, οπότε εκείνος σκέφτηκε να κολλήσει τη σελίδα με το κείμενο στο γόνατό του!Η Stephanie Beatriz αποκάλυψε σε συνέντευξή της ότι ενώ ηχογραφούσε το σόλο τραγούδι της, «Waiting on a Miracle», από την ταινία «Encanto», ξεκίνησε ο τοκετός της. Η ηθοποιός δεν είπε σε κανέναν γι' αυτό και η σταρ του Brooklyn Nine-Nine γέννησε το πρώτο της παιδί, Rosaline , την επόμενη μέρα.Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Mad Max: Fury Road», ηέπρεπε να φορέσει ένα ειδικό κοστούμι με γύψο. Όταν η ομάδα μακιγιάζ αφαίρεσε το πρόσθετο σώμα από το κεφάλι της, ο γύψος κόλλησε στις βλεφαρίδες της. Ως αποτέλεσμα, η ηθοποιός δεν είχε καθόλου βλεφαρίδες για 3 μήνες, μέχρι να μεγαλώσουν ξανά.Μία από τις πιο συναρπαστικές σκηνές στο «Spider-Man» το 2002, γυρίστηκε χωρίς τη χρήση CGI. Όταν η Μαίρη Τζέιν γλιστράει, ο Πίτερ Πάρκερ είναι εκεί για να σώσει τόσο εκείνη όσο και το μεσημεριανό της, πιάνοντας τα πάντα στον αέρα. Φαίνεται αδύνατο χωρίς υπερφυσικές ικανότητες ή τουλάχιστον κάποια ειδικά εφέ, αλλά στην πραγματικότητα, ο ηθοποιόςέπιασε τα πάντα μόνο με τη βοήθεια μιας κόλλας και χρειάστηκε 156 λήψεις.Ο σκύλος με το όνομα Freya πήρε το παρατσούκλι του «πιο μοναχικού σκύλου στον κόσμο», αφού πέρασε 6 χρόνια στο καταφύγιο. Ωστόσο, όταν ο Μάικλ Μπέι δημοσίευσε μια φωτογραφία του «φτωχού σκυλιού» και υποσχέθηκε στο σκυλάκι έναν ρόλο στο «Transformers 5», τελικά βρήκε ένα μόνιμο σπίτι.Ο Chris Evans είχε αποκαλύψει σε μια συνέντευξη, ότι υπήρξε μια στιγμή στην ταινία «» που έκανε τη μαμά του, Lisa Capuano, να κλάψει. Πρόκειται για τη σκηνή που εμφανίστηκε στην οθόνη ένας ηλικιωμένος Steve Rogers και η μητέρα του συγκινήθηκε, επειδή έμοιαζε ακριβώς με τον αείμνηστο παππού του.Εάν έχετε παρακολουθήσει το «», έχετε παρατηρήσει σίγουρα τους πράσινους χαρακτήρες σε πολλές σειρές κώδικα που φαίνονται πολύ μυστηριώδεις και φουτουριστικοί. Ο Simon Whiteley που ανέλαβε τον σχεδιασμό του κώδικα είχε αποκαλύψει όμως, ότι οι χαρακτήρες συνθέτουν στην πραγματικότητα συνταγές για σούσι, από τα βιβλία μαγειρικής της συζύγου του.