Η Ανδρομάχη ποζάρει με μαγιό της σε παραλία: Το καταφύγιό μου, γράφει
Η Ανδρομάχη ποζάρει με μαγιό της σε παραλία: Το καταφύγιό μου, γράφει
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη θάλασσα
Με το μαγιό της σε παραλία πόζαρε η Ανδρομάχη, δηλώνοντας πως πέρασε χρόνο σε ένα μέρος που για εκείνη αποτελεί καταφύγιο, όπως έγραψε χαρακτηριστικά.
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες και βίντεο από τον χρόνο που πέρασε στη θάλασσα. Στην πρώτη φωτογραφία, η Ανδρομάχη εμφανίστηκε χαμογελαστή με το μπικίνι της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έδειξε το ηλιοβασίλεμα και πώς ολοκληρώθηκε η ημέρα της.
«Το καταφύγιό μου» έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες και βίντεο από τον χρόνο που πέρασε στη θάλασσα. Στην πρώτη φωτογραφία, η Ανδρομάχη εμφανίστηκε χαμογελαστή με το μπικίνι της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έδειξε το ηλιοβασίλεμα και πώς ολοκληρώθηκε η ημέρα της.
«Το καταφύγιό μου» έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτησή της
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