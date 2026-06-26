Η Ανδρομάχη ποζάρει με μαγιό της σε παραλία: Το καταφύγιό μου, γράφει
GALA
Ανδρομάχη Μαγιό Παραλία

Η Ανδρομάχη ποζάρει με μαγιό της σε παραλία: Το καταφύγιό μου, γράφει

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο από τη θάλασσα

Η Ανδρομάχη ποζάρει με μαγιό της σε παραλία: Το καταφύγιό μου, γράφει
Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με το μαγιό της σε παραλία πόζαρε η Ανδρομάχη, δηλώνοντας πως πέρασε χρόνο σε ένα μέρος που για εκείνη αποτελεί καταφύγιο, όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η τραγουδίστρια προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας εικόνες και βίντεο από τον χρόνο που πέρασε στη θάλασσα. Στην πρώτη φωτογραφία, η Ανδρομάχη εμφανίστηκε χαμογελαστή με το μπικίνι της, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα έδειξε το ηλιοβασίλεμα και πώς ολοκληρώθηκε η ημέρα της.

«Το καταφύγιό μου» έγραψε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.

Δείτε την ανάρτησή της

Ιωάννα Μαρίνου
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης