Μαρίνα Σπανού: Βγήκα στον δρόμο με μία κιθάρα γιατί ήθελα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους
Μαρίνα Σπανού: Βγήκα στον δρόμο με μία κιθάρα γιατί ήθελα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους
Ήθελα να συναντήσω παιδιά της γενιάς μου, να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε μέσω της μουσικής, ανέφερε η τραγουδίστρια
Στα πρώτα της βήματα στη μουσική, όταν ξεκίνησε να τραγουδάει στον δρόμο με την κιθάρα της, αναφέρθηκε η Μαρίνα Σπανού, εξηγώντας πως αυτό που επιθυμούσε περισσότερο ήταν να επικοινωνήσει με τον κόσμο.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην εκπομπή Buongiorno, όπου ήταν καλεσμένη, η τραγουδίστρια μοιράστηκε την ανάγκη που είχε πριν από μερικά χρόνια, στην περίοδο της καραντίνας, να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους μέσω της μουσικής.
Η Διονυσίου Αρεοπαγίτου ήταν ο δρόμος, όπου ξεκίνησε η Μαρίνα Σπανού να ερμηνεύει ζωντανά κομμάτια, σχολιάζοντας πως τότε, τόσο η ίδια, όσο και άτομα της γενιάς της, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να νιώσουν ελεύθεροι από τον εγκλεισμό του κορονοϊού.
Όπως είπε η ίδια: «Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, δεν είχα εικόνα του πού μπορεί να φτάσει. Εγώ βγήκα στον δρόμο με μία κιθάρα, γιατί ήθελα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μέλημά μου και μόνο. Και τότε, επειδή είχαμε καραντίνα, είχαμε στερηθεί πάρα πολλά πράγματα η δική μου γενιά, των 17, 18, που μας έπιασε στο τελείωμα του σχολείου. Εκεί που πάμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να μπούμε στη φοιτητική ζωή, και ξαφνικά κλεινόμαστε στα 10 τετραγωνικά στο δωμάτιό μας, αν ήμασταν τυχεροί με ένα εντάξει περιβάλλον. Έτσι, βγήκα στον δρόμο έχοντας αυτή τη σκέψη: ότι θέλω με κάποιο τρόπο να συναντήσω παιδιά της γενιάς μου, να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε μέσω της μουσικής. Ήμουν ανοιχτή στη συνομιλία, αυτό ήθελα, η μουσική ήταν απλά το μέσο. Υπάρχει κόσμος που έρχεται ακόμα από τότε στα live μου».
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Σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στην εκπομπή Buongiorno, όπου ήταν καλεσμένη, η τραγουδίστρια μοιράστηκε την ανάγκη που είχε πριν από μερικά χρόνια, στην περίοδο της καραντίνας, να έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους μέσω της μουσικής.
Η Διονυσίου Αρεοπαγίτου ήταν ο δρόμος, όπου ξεκίνησε η Μαρίνα Σπανού να ερμηνεύει ζωντανά κομμάτια, σχολιάζοντας πως τότε, τόσο η ίδια, όσο και άτομα της γενιάς της, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να νιώσουν ελεύθεροι από τον εγκλεισμό του κορονοϊού.
Όπως είπε η ίδια: «Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, δεν είχα εικόνα του πού μπορεί να φτάσει. Εγώ βγήκα στον δρόμο με μία κιθάρα, γιατί ήθελα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μέλημά μου και μόνο. Και τότε, επειδή είχαμε καραντίνα, είχαμε στερηθεί πάρα πολλά πράγματα η δική μου γενιά, των 17, 18, που μας έπιασε στο τελείωμα του σχολείου. Εκεί που πάμε να ανοίξουμε τα φτερά μας και να μπούμε στη φοιτητική ζωή, και ξαφνικά κλεινόμαστε στα 10 τετραγωνικά στο δωμάτιό μας, αν ήμασταν τυχεροί με ένα εντάξει περιβάλλον. Έτσι, βγήκα στον δρόμο έχοντας αυτή τη σκέψη: ότι θέλω με κάποιο τρόπο να συναντήσω παιδιά της γενιάς μου, να συνομιλήσουμε και να συνδεθούμε μέσω της μουσικής. Ήμουν ανοιχτή στη συνομιλία, αυτό ήθελα, η μουσική ήταν απλά το μέσο. Υπάρχει κόσμος που έρχεται ακόμα από τότε στα live μου».
Δείτε το βίντεο
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