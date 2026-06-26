Η Μάρα Δαρμουσλή σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, δείτε βίντεο
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Μάρα Δαρμουσλή Ενόργανη γυμναστική

Η Μάρα Δαρμουσλή σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, δείτε βίντεο

Η ηθοποιός αποφάσισε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα ως ενήλικη

Η Μάρα Δαρμουσλή σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής, δείτε βίντεο
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Σε αγώνες ενόργανης γυμναστικής συμμετείχε η Μάρα Δαρμουσλή, η οποία αποφάσισε να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο άθλημα ως ενήλικη.

Στον λογαριασμό στο ΤikTok της σχολής που έχουν ιδρύσει ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση δημοσιεύτηκε βίντεο από την εμφάνιση της ηθοποιού σε αθλητική διοργάνωση. Όπως φαίνεται σε αυτό, εκείνη εκτέλεσε μια σειρά από ασκήσεις εδάφους με επιτυχία. «Για όσους λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις ενόργανη γυμναστική σε όποια ηλικία θες. Να βάζετε στόχους και να κυνηγάτε τα όνειρά σας όπως η Μάρα», αναφέρεται πάνω στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο

@gymstarsclub

Μπράβο @maradarmousli #gymnasticsstars

♬ πρωτότυπος ήχος - Gymnastics Stars
Η ίδια μοιράζεται συχνά φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν τις επιδόσεις της. Μέσα από μία ανάρτηση μάλιστα είχε μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους ότι είχε ξεχωρίσει σε αγώνες και είχε ποζάρει με τα τρία μετάλλια που είχε κατακτήσει.

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