Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τραγούδι με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure
Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τραγούδι με τον Ρόμπερτ Σμιθ των Cure
Το κομμάτι έχει τίτλο «Divine Intervention»
Μια νέα συνεργασία έφερε κοντά δύο εμβληματικά ονόματα της ροκ μουσικής, καθώς οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν κομμάτι, με τη συμμετοχή του Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure.
Το τραγούδι με τίτλο «Divine Intervention» κινείται στο γνώριμο μπλουζ-ροκ ύφος που χαρακτήρισε το συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με τον Σμιθ να συμμετέχει στην κιθάρα.
Ακούστε το «Divine Intervention»
Το «Jealous Lover», με ήχο που παραπέμπει στις soul και disco επιρροές που χαρακτήρισαν τραγούδια των Rolling Stones όπως τα «Fool To Cry», «Emotional Rescue» και «Miss You», αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ Foreign Tongues. Είχαν προηγηθεί οι κυκλοφορίες των «In The Stars» και «Rough And Twisted» νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Το βιντεοκλίπ του «Jealous Lover», το οποίο κυκλοφόρησε μέσω του Amazon Music, πρωταγωνιστούν η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο ηθοποιός Τσαρλς Μέλτον, γνωστός μεταξύ άλλων από το «Glee». Στην ιστορία του βίντεο, οι δύο χαρακτήρες φτάνουν μαζί σε ένα μοτέλ, πριν η μεταξύ τους σχέση οδηγηθεί σε σύγκρουση.
Στα πλήκτρα και των δύο νέων τραγουδιών συμμετέχει ο Στιβ Γουίνγουντ, πρώην μέλος των Spencer Davis Group και Traffic. Στο άλμπουμ εμφανίζονται επίσης ο πρώην μπασίστας των Beatles, Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, καθώς και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Τσαντ Σμιθ.
Παράλληλα, οι Rolling Stones παρουσίασαν και το νέο podcast τους με τίτλο Speaking in Tongues. Το πρώτο επεισόδιο φιλοξενεί ως παρουσιάστρια την τραγουδίστρια Νόρα Τζόουνς.
Το τραγούδι με τίτλο «Divine Intervention» κινείται στο γνώριμο μπλουζ-ροκ ύφος που χαρακτήρισε το συγκρότημα στις αρχές της δεκαετίας του 1970, με τον Σμιθ να συμμετέχει στην κιθάρα.
Ακούστε το «Divine Intervention»
Το «Jealous Lover», με ήχο που παραπέμπει στις soul και disco επιρροές που χαρακτήρισαν τραγούδια των Rolling Stones όπως τα «Fool To Cry», «Emotional Rescue» και «Miss You», αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ Foreign Tongues. Είχαν προηγηθεί οι κυκλοφορίες των «In The Stars» και «Rough And Twisted» νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Το βιντεοκλίπ του «Jealous Lover», το οποίο κυκλοφόρησε μέσω του Amazon Music, πρωταγωνιστούν η Άνια Τέιλορ-Τζόι και ο ηθοποιός Τσαρλς Μέλτον, γνωστός μεταξύ άλλων από το «Glee». Στην ιστορία του βίντεο, οι δύο χαρακτήρες φτάνουν μαζί σε ένα μοτέλ, πριν η μεταξύ τους σχέση οδηγηθεί σε σύγκρουση.
Στα πλήκτρα και των δύο νέων τραγουδιών συμμετέχει ο Στιβ Γουίνγουντ, πρώην μέλος των Spencer Davis Group και Traffic. Στο άλμπουμ εμφανίζονται επίσης ο πρώην μπασίστας των Beatles, Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ, καθώς και ο ντράμερ των Red Hot Chili Peppers, Τσαντ Σμιθ.
Παράλληλα, οι Rolling Stones παρουσίασαν και το νέο podcast τους με τίτλο Speaking in Tongues. Το πρώτο επεισόδιο φιλοξενεί ως παρουσιάστρια την τραγουδίστρια Νόρα Τζόουνς.
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