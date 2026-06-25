Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Ο καυγάς που κατέληξε στο έγκλημα, επτά συλλήψεις

Κατέρρευσε η μάνα του 15χρονου όταν αντίκρισε το παιδί της νεκρό - Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία για τα αίτια της φονικής συμπλοκής