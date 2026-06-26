Ο Μπραντ Πιτ συνεχίζει να σημειώνει νίκες στη δικαστική διαμάχη με την Αντζελίνα Τζολί για το Chateau Miraval

«Η αλήθεια είναι ότι το εγώ του Πιτ και η εμμονή του με τον έλεγχο στάθηκαν εμπόδιο. Ο Μπραντ αρνήθηκε να συνεργαστεί με τον Stoli απλώς και μόνο επειδή τον είχε επιλέξει η Άντζι και όχι ο ίδιος».





Από την άλλη πλευρά, δικηγόρος της Τζολί δήλωσε στο PEOPLE ότι οι πρόσφατες αποφάσεις «δεν επηρεάζουν την ουσία της υπόθεσης και ασφαλώς δεν επηρεάζουν τη θέση της κυρίας Τζολί. Σε αυτό το στάδιο, η κυρία Τζολί ανυπομονεί απλώς να κερδίσει τη δίκη τον επόμενο χρόνο, ώστε η οικογένειά τους να μπορέσει επιτέλους να επικεντρωθεί στην επούλωση των πληγών και να προχωρήσει μπροστά».Πηγή από το περιβάλλον της Τζολί δήλωσε επίσης ότι εκείνη «δεν πούλησε στον Stoli για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το ότι πίστευε πως ο όμιλος θα αποτελούσε έναν εξαιρετικό παγκόσμιο συνεργάτη στη διανομή, ο οποίος θα βοηθούσε την ανάπτυξη της επιχείρησης προς όφελος των παιδιών τους, που επρόκειτο να κληρονομήσουν το μερίδιο του Μπραντ». Η ίδια πηγή πρόσθεσε:Η δικαστική διαμάχη των φύο σταρ ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Πιτ κατέθεσε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Τζολί πούλησε το μερίδιό της στο Château Miraval, παρά την προηγούμενη συμφωνία τους ότι κανείς από τους δύο δεν θα το έκανε χωρίς την έγκριση του άλλου.Η Τζολί απάντησε με ανταγωγή τον Σεπτέμβριο του 2022, υποστηρίζοντας ότι ο πρωταγωνιστής του Ocean's Eleven διεξάγει εναντίον της «έναν εκδικητικό πόλεμο» από τότε που εκείνη υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016, έπειτα από δύο χρόνια γάμου. Το πρώην ζευγάρι κατέληξε τελικά σε συμφωνία για το διαζύγιό του τον Δεκέμβριο του 2024.