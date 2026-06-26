Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες για να πάει σε συναυλία του Χάρι Στάιλς αποκαλύπτει: «Έβγαλα περίπου 300 ευρώ»
Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες για να πάει σε συναυλία του Χάρι Στάιλς αποκαλύπτει: «Έβγαλα περίπου 300 ευρώ»
Η κοπέλα έκανε τον τραγουδιστή να σταματήσει το πρόγραμμά του όταν διάβασε το μήνυμά της «πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ»
Περίπου 300 ευρώ από την πώληση φωτογραφιών με τα πόδια της αποκάλυψε ότι έβγαλε η Ελληνίδα που έγινε viral στη συναυλία του Χάρι Στάιλς, όταν το πανό της με το μήνυμα «πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ» έκανε τον τραγουδιστή να διακόψει το πρόγραμμά του και να της απευθυνθεί από τη σκηνή. Η ίδια ξεκαθάρισε πως παράλληλα εργάζεται και δεν βιοπορίζεται μόνο από τις πατούσες της, όπως είπε.
Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει στα social media βίντεο από συναυλία του καλλιτέχνη στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», με τον ίδιο να ξαφνιάζεται με την κίνηση της Ελληνίδας θαυμάστριάς του. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μίλησε στο Πρωινό, η Ελληνίδα η οποία ονομάζεται Φένια, εξηγώντας πώς ένιωσε όταν τράβηξε την προσοχή του Στάιλς.
Όσο για την ιστορία πίσω από το πανό που έκανε τον Χάρι Στάιλς να διακόψει το πρόγραμμά του, η Φένια δήλωσε: «Ακόμα κλαίω, δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, σε λίγες ώρες θα παώ ξανά στη συναυλία, οπότε ελπίζω να με ξαναδεί. Έχω κλείσει για δύο ημέρες εισιτήριο. Αυτό με τις πατούσες ήταν περίπου αλήθεια, περίπου ψέμα. Υπάρχει κόσμος που στέλνει για να αγοράσει. Καταφέραμε να βγάλουμε ένα εισιτήριο. Έχω κλείσει να δω τρεις συναυλίες του Χάρι Στάιλς. Το εισιτήριο για τη συναυλία που ήμουν με το πανό κόστιζε περίπου 180 ευρώ. Έβγαλα περίπου 300 ευρώ με τις φωτογραφίες».
Αναφερόμενη στο νέο πανό που ετοίμασε για την επόμενη συναυλία του καλλιτέχνη, το έδειξε στην κάμερα, αποκαλύπτοντας ότι αυτό γράφει: «Οδηγίες με φωτογραφίες ποδιών». Σε άλλο σημείο, η Φένια σχολίασε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί τη βασική επαγγελματική της ενασχόληση. «Δουλεύω παράλληλα, δεν κάνω μόνο τις πατούσες», είπε, προσθέτοντας ότι διατηρεί κατάστημα με ρούχα στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε το βίντεο
Ο καλλιτέχνης έχει προγραμματίσει δώδεκα συναυλίες στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της έκτης εμφάνισής του στο στάδιο Wembley, ένα πανό που κρατούσε η Ελληνίδα θαυμάστριά του τράβηξε την προσοχή του, με αποτέλεσμα να διακόψει για λίγο το πρόγραμμα.
Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, ο Στάιλς εντόπισε το χάρτινο πανό με ζωγραφισμένη την ελληνική σημαία ανάμεσα στο κοινό και είπε αρχικά: «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή». Στη συνέχεια διάβασε το μήνυμα που ήταν γραμμένο πάνω στο πανό και απευθύνθηκε στην κοπέλα που το κρατούσε, λέγοντας: «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;». Αφού τη ρώτησε πώς τη λένε και εκείνη απάντησε ότι ονομάζεται Φένια, προσπάθησε αρχικά να προφέρει το όνομά της, πριν τελικά της πει ότι χάρηκε για τη γνωριμία τους, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό του σταδίου.
Τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει στα social media βίντεο από συναυλία του καλλιτέχνη στο Λονδίνο στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together», με τον ίδιο να ξαφνιάζεται με την κίνηση της Ελληνίδας θαυμάστριάς του. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου μίλησε στο Πρωινό, η Ελληνίδα η οποία ονομάζεται Φένια, εξηγώντας πώς ένιωσε όταν τράβηξε την προσοχή του Στάιλς.
Όσο για την ιστορία πίσω από το πανό που έκανε τον Χάρι Στάιλς να διακόψει το πρόγραμμά του, η Φένια δήλωσε: «Ακόμα κλαίω, δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί, σε λίγες ώρες θα παώ ξανά στη συναυλία, οπότε ελπίζω να με ξαναδεί. Έχω κλείσει για δύο ημέρες εισιτήριο. Αυτό με τις πατούσες ήταν περίπου αλήθεια, περίπου ψέμα. Υπάρχει κόσμος που στέλνει για να αγοράσει. Καταφέραμε να βγάλουμε ένα εισιτήριο. Έχω κλείσει να δω τρεις συναυλίες του Χάρι Στάιλς. Το εισιτήριο για τη συναυλία που ήμουν με το πανό κόστιζε περίπου 180 ευρώ. Έβγαλα περίπου 300 ευρώ με τις φωτογραφίες».
Αναφερόμενη στο νέο πανό που ετοίμασε για την επόμενη συναυλία του καλλιτέχνη, το έδειξε στην κάμερα, αποκαλύπτοντας ότι αυτό γράφει: «Οδηγίες με φωτογραφίες ποδιών». Σε άλλο σημείο, η Φένια σχολίασε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν αποτελεί τη βασική επαγγελματική της ενασχόληση. «Δουλεύω παράλληλα, δεν κάνω μόνο τις πατούσες», είπε, προσθέτοντας ότι διατηρεί κατάστημα με ρούχα στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε το βίντεο
Ο καλλιτέχνης έχει προγραμματίσει δώδεκα συναυλίες στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της έκτης εμφάνισής του στο στάδιο Wembley, ένα πανό που κρατούσε η Ελληνίδα θαυμάστριά του τράβηξε την προσοχή του, με αποτέλεσμα να διακόψει για λίγο το πρόγραμμα.
Όπως καταγράφηκε σε βίντεο, ο Στάιλς εντόπισε το χάρτινο πανό με ζωγραφισμένη την ελληνική σημαία ανάμεσα στο κοινό και είπε αρχικά: «Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή». Στη συνέχεια διάβασε το μήνυμα που ήταν γραμμένο πάνω στο πανό και απευθύνθηκε στην κοπέλα που το κρατούσε, λέγοντας: «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;». Αφού τη ρώτησε πώς τη λένε και εκείνη απάντησε ότι ονομάζεται Φένια, προσπάθησε αρχικά να προφέρει το όνομά της, πριν τελικά της πει ότι χάρηκε για τη γνωριμία τους, προκαλώντας γέλια και χειροκροτήματα από το κοινό του σταδίου.
@music.times.uk
During night 6 of his 12 show residency at Wembley, Harry Styles gets distracted by fan sign that read “I sold feet pics to buy tickets”. #harrystyles #togethertogether #kissco♬ 錫箔果樹 - yasuhiro soda
@persephone_gigs
Who knew selling feet pics was an option to pay for gigs 😂😂 #harrystyles #wembley #togethertogether♬ original sound - Tyra
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