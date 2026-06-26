Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Παλιά αισθανόμουν ότι φόβιζα τους άντρες, τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς, υπάρχει αρκετό φλερτ

πρώην παίκτρια του My Style Rocks έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εξηγώντας πως προτιμάει το φλερτ από κοντά, αν και αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στα social media κάνει πολλούς να νιώθουν μεγαλύτερη άνεση.

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέφερε ότι το γεγονός ότι πλέον την προσεγγίζουν περισσότερο οι άντρες σχετίζεται με την αλλαγή στη δική της ψυχοσύνθεση: «





Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, καθώς όπως είπε «εννοείται πως θα έκανα έναν δεύτερο γάμο, γιατί τον πρώτο τον έκανα σε πολύ μικρή ηλικία, στα 24 μου, οπότε νομίζω ότι έχω χρόνο. Γενικά δεν υπάρχει ηλικία στον γάμο και τον έρωτα».