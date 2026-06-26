Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Παλιά αισθανόμουν ότι φόβιζα τους άντρες, τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς, υπάρχει αρκετό φλερτ
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Παλιά αισθανόμουν ότι φόβιζα τους άντρες, τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς, υπάρχει αρκετό φλερτ
Εγώ γενικά είμαι του δια ζώσης, αλλά σίγουρα το πληκτρολόγιο βολεύει, σχολίασε η πρώην παίκτρια του My Style Rocks
Στον τρόπο με τον οποίο την προσεγγίζουν οι άντρες αναφέρθηκε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, παραδεχόμενη ότι στο παρελθόν πίστευε πως τους φόβιζε, ενώ πλέον διαπιστώνει ότι το φλερτ είναι πιο έντονο και πως αισθάνονται πιο άνετα απέναντί της.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εξηγώντας πως προτιμάει το φλερτ από κοντά, αν και αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στα social media κάνει πολλούς να νιώθουν μεγαλύτερη άνεση.
Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέφερε ότι το γεγονός ότι πλέον την προσεγγίζουν περισσότερο οι άντρες σχετίζεται με την αλλαγή στη δική της ψυχοσύνθεση: «Παλαιότερα αισθανόμουν ότι δημιουργούσα έναν φόβο στους άντρες, νομίζω ότι για κάποιο λόγο έχω ξεκλειδώσει και εγώ και αυτό το προβάλω. Αυτό που είμαστε μέσα μας το ακτινοβολούμε, τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς, υπάρχει αρκετό φλερτ. Εγώ γενικά είμαι του δια ζώσης, αλλά σίγουρα το πληκτρολόγιο βολεύει, γιατί είναι κάτι που εξυπηρετήσει, νιώθεις πιο άνετα και μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, καθώς όπως είπε «εννοείται πως θα έκανα έναν δεύτερο γάμο, γιατί τον πρώτο τον έκανα σε πολύ μικρή ηλικία, στα 24 μου, οπότε νομίζω ότι έχω χρόνο. Γενικά δεν υπάρχει ηλικία στον γάμο και τον έρωτα».
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου, εξηγώντας πως προτιμάει το φλερτ από κοντά, αν και αναγνωρίζει ότι η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων στα social media κάνει πολλούς να νιώθουν μεγαλύτερη άνεση.
Παράλληλα, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ανέφερε ότι το γεγονός ότι πλέον την προσεγγίζουν περισσότερο οι άντρες σχετίζεται με την αλλαγή στη δική της ψυχοσύνθεση: «Παλαιότερα αισθανόμουν ότι δημιουργούσα έναν φόβο στους άντρες, νομίζω ότι για κάποιο λόγο έχω ξεκλειδώσει και εγώ και αυτό το προβάλω. Αυτό που είμαστε μέσα μας το ακτινοβολούμε, τώρα τους βλέπω πιο χαλαρούς, υπάρχει αρκετό φλερτ. Εγώ γενικά είμαι του δια ζώσης, αλλά σίγουρα το πληκτρολόγιο βολεύει, γιατί είναι κάτι που εξυπηρετήσει, νιώθεις πιο άνετα και μπορείς να πεις ό,τι θέλεις, όπως θέλεις».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου, καθώς όπως είπε «εννοείται πως θα έκανα έναν δεύτερο γάμο, γιατί τον πρώτο τον έκανα σε πολύ μικρή ηλικία, στα 24 μου, οπότε νομίζω ότι έχω χρόνο. Γενικά δεν υπάρχει ηλικία στον γάμο και τον έρωτα».
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