Γκρέισι Έιμπραμς για Πολ Μέσκαλ: Μου προσφέρει τόση γαλήνη και χαρά
Γκρέισι Έιμπραμς για Πολ Μέσκαλ: Μου προσφέρει τόση γαλήνη και χαρά
Η 26χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε πτυχές της σχέσης της με τον ηθοποιό
Πτυχές της σχέσης της με τον Πολ Μέσκαλ μοιράστηκε η Γκρέισι Έιμπραμς, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως στο πλευρό του βρίσκει γαλήνη και χαρά.
Η 26χρονη τραγουδίστρια και ο 30χρονος ηθοποιός είναι ζευγάρι εδώ και περίπου δύο χρόνια. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν όταν εθεάθησαν μαζί στο Λονδίνο, τον Ιούνιο του 2024. Στα πρώτα στάδια της σχέσης τους κράτησαν χαμηλό προφίλ, όμως στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται πιο συχνά δημόσια, κάνοντας το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί των BAFTA του 2026 και δίνοντας μαζί το «παρών» σε εκδηλώσεις όπως οι Χρυσές Σφαίρες του 2026 και το πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New York Times Popcast, με αφορμή το νέο άλμπουμ, η Έιμπραμς μίλησε για το τραγούδι «Imaginary Friend», το οποίο έγραψε μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό, εξηγώντας ότι η συνεργασία τους της φάνηκε πολύ πιο φυσική απ' όσο ίσως φαντάζονται πολλοί.
Όταν ρωτήθηκε αν η αναφορά του ηθοποιού ως επίσημου συνδημιουργού του τραγουδιού άνοιξε την πόρτα σε ανεπιθύμητη δημοσιότητα για μια σχέση που μέχρι τώρα προστάτευαν, η απάντησή της ήταν άμεση. «Δεν μου αρέσει να νιώθω ότι κρύβομαι», είπε στους παρουσιαστές του podcast, τον μουσικό κριτικό των New York Times Τζον Καραμάνικα και τον δημοσιογράφο πολιτιστικού ρεπορτάζ Τζο Κοσκαρέλι.
Παράλληλα, όμως, τόνισε ότι εξακολουθεί να θεωρεί την ιδιωτικότητα πολύ σημαντική. «Λατρεύω επίσης την ιδιωτικότητα, όταν αισθάνομαι ότι είναι το σωστό», δήλωσε.
Για την Έιμπραμς, το γεγονός ότι έγραψαν μαζί ένα τραγούδι δεν αποτέλεσε κάποιο μεγάλο ορόσημο στη σχέση τους. Ήταν απλώς μια φυσική συνέχεια του δημιουργικού περιβάλλοντος που μοιράζονται. «Ήταν τόσο διασκεδαστικό το να το γράψουμε μαζί. Δεν ήταν κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός για εμάς», εξήγησε. «Έχουμε ένα πολύ δημιουργικό σπίτι, με φίλους που είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν, και όλοι χαίρονται να μοιράζονται τις ιδέες και τη δουλειά τους μεταξύ τους», πρόσθεσε.
Παρότι γνωρίζει ότι η το ενδιαφέρον του κόσμου για τη σχέση τους είναι αναπόφευκτο, η τραγουδίστρια προσπαθεί να διατηρεί την ψυχραιμία της. «Πάντα προσπαθώ να υποθέτω το χειρότερο δυνατό σενάριο για τα πάντα και έτσι οτιδήποτε καλύτερο είναι ευχάριστη έκπληξη», είπε.
Το σημαντικότερο, όπως σημείωσε, είναι ότι οι απόψεις των άλλων δεν μπορούν να μειώσουν την αξία μιας εμπειρίας που είχε πραγματική σημασία για την ίδια. «Όταν ξέρεις πόσο ευτυχισμένη σε έκανε η διαδικασία δημιουργίας ή πόσα έμαθες για τον εαυτό σου ή για τον σύντροφό σου, τότε κανένα μίσος, κανένα τρολάρισμα ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να σου το στερήσει», πρόσθεσε.
Η Έιμπραμς χαρακτήρισε επίσης τη σχέση της πηγή ηρεμίας και ισορροπίας στη ζωή της. «Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που μου προσφέρει τόση γαλήνη και χαρά», είπε. «Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι δεν ισχύει αυτό. Όμως δεν σημαίνει κιόλας ότι όλα είναι ανοιχτά προς συζήτηση», κατέληξε.
Η 26χρονη τραγουδίστρια και ο 30χρονος ηθοποιός είναι ζευγάρι εδώ και περίπου δύο χρόνια. Οι πρώτες φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν όταν εθεάθησαν μαζί στο Λονδίνο, τον Ιούνιο του 2024. Στα πρώτα στάδια της σχέσης τους κράτησαν χαμηλό προφίλ, όμως στη συνέχεια άρχισαν να εμφανίζονται πιο συχνά δημόσια, κάνοντας το ντεμπούτο τους στο κόκκινο χαλί των BAFTA του 2026 και δίνοντας μαζί το «παρών» σε εκδηλώσεις όπως οι Χρυσές Σφαίρες του 2026 και το πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο New York Times Popcast, με αφορμή το νέο άλμπουμ, η Έιμπραμς μίλησε για το τραγούδι «Imaginary Friend», το οποίο έγραψε μαζί με τον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό, εξηγώντας ότι η συνεργασία τους της φάνηκε πολύ πιο φυσική απ' όσο ίσως φαντάζονται πολλοί.
Όταν ρωτήθηκε αν η αναφορά του ηθοποιού ως επίσημου συνδημιουργού του τραγουδιού άνοιξε την πόρτα σε ανεπιθύμητη δημοσιότητα για μια σχέση που μέχρι τώρα προστάτευαν, η απάντησή της ήταν άμεση. «Δεν μου αρέσει να νιώθω ότι κρύβομαι», είπε στους παρουσιαστές του podcast, τον μουσικό κριτικό των New York Times Τζον Καραμάνικα και τον δημοσιογράφο πολιτιστικού ρεπορτάζ Τζο Κοσκαρέλι.
Gracie Abrams on Dating Paul Mescal in the Public Eye: ‘I Don’t Like the Feeling of Hiding’ https://t.co/Km3SfPq38b— People (@people) June 25, 2026
Για την Έιμπραμς, το γεγονός ότι έγραψαν μαζί ένα τραγούδι δεν αποτέλεσε κάποιο μεγάλο ορόσημο στη σχέση τους. Ήταν απλώς μια φυσική συνέχεια του δημιουργικού περιβάλλοντος που μοιράζονται. «Ήταν τόσο διασκεδαστικό το να το γράψουμε μαζί. Δεν ήταν κάποιο κοσμοϊστορικό γεγονός για εμάς», εξήγησε. «Έχουμε ένα πολύ δημιουργικό σπίτι, με φίλους που είναι εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν, και όλοι χαίρονται να μοιράζονται τις ιδέες και τη δουλειά τους μεταξύ τους», πρόσθεσε.
Παρότι γνωρίζει ότι η το ενδιαφέρον του κόσμου για τη σχέση τους είναι αναπόφευκτο, η τραγουδίστρια προσπαθεί να διατηρεί την ψυχραιμία της. «Πάντα προσπαθώ να υποθέτω το χειρότερο δυνατό σενάριο για τα πάντα και έτσι οτιδήποτε καλύτερο είναι ευχάριστη έκπληξη», είπε.
Το σημαντικότερο, όπως σημείωσε, είναι ότι οι απόψεις των άλλων δεν μπορούν να μειώσουν την αξία μιας εμπειρίας που είχε πραγματική σημασία για την ίδια. «Όταν ξέρεις πόσο ευτυχισμένη σε έκανε η διαδικασία δημιουργίας ή πόσα έμαθες για τον εαυτό σου ή για τον σύντροφό σου, τότε κανένα μίσος, κανένα τρολάρισμα ή οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να σου το στερήσει», πρόσθεσε.
Η Έιμπραμς χαρακτήρισε επίσης τη σχέση της πηγή ηρεμίας και ισορροπίας στη ζωή της. «Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου που μου προσφέρει τόση γαλήνη και χαρά», είπε. «Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι δεν ισχύει αυτό. Όμως δεν σημαίνει κιόλας ότι όλα είναι ανοιχτά προς συζήτηση», κατέληξε.
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