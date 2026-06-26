«Ατυχείς οι δηλώσεις μου, ήταν πάνω στην ντροπή που βίωνα, ζητώ συγγνώμη» λέει η σύζυγος του δολοφόνου της Σταυρούλας
«Ατυχείς οι δηλώσεις μου, ήταν πάνω στην ντροπή που βίωνα, ζητώ συγγνώμη» λέει η σύζυγος του δολοφόνου της Σταυρούλας
«Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Αηδιάζω!» είχε πει για τη δολοφονημένη Σταυρούλα - Προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε ο 43χρονος Σκοπιανός
Ατυχείς δηλώσεις τις οποίες έκανε πάνω πάνω στην ντροπή που βίωνε χαρακτήρισε η σύζυγος του Σκοπιανού καθ'ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη από την Κρήτη, τα όσα είχε πει πρόσφατα σε τηλεοπτική εκπομπή για την άτυχη γυναίκα.
Με δήλωσή της, μέσω του δικηγόρου της, Μάνου Τραχαλάκη, η σύζυγος του Σκοπιανού αναφέρει πως δεν είχε αντιληφθεί πως ηχογραφείτο ενώ τα όσα είπε και προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση «ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης» και «δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση».
Σημειώνεται, πως το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06), ο Σκοπιανός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.
Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων. Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.
Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.
Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.
Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου.
Μιλώντας στο MEGA, η σύζυγος του Σκοπιανού που αυτό το χρονικό διάστημα εργάζεται στην Γαύδο, χαρακτήρισε «περίεργη» και «παράξενη» την θανούσα ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε για τη σχέση της ιδιοκτήτριας με τον σύζυγό της: «να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».
«Είναι μία πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχθεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άνδρας μου είναι αθώος. Το υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορούν να ρωτήσουν, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί. Και αν είναι αυτός, τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάναμε το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, Αλλά δεν είναι ο άνδρας μου. Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πουν αυτοί που θα τα βρουν. Αλλά θέλω να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, ξεκινούσαμε το σπίτι μας, που περιμένουμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άνδρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα», είπε στο MEGA η σύζυγος του Σκοπιανού.
Σε ερώτηση γιατί ομολόγησε ο Σκοπιανός, η σύζυγός του απάντησε: «γιατί κινδύνευε η ζωή του. Το είπε. Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτός, άμα του πούνε ότι κινδυνεύει η ζωή του ή εγώ, ή η αδερφή του, ή οι κόρες μας… Δίνει τη ζωή του για εμάς». Σε ερώτηση για το αν κάποιος τον απειλούσε απάντησε: «είναι 100%, 1.000% 1.000.000% αυτό ακριβώς που σου λέω. Ακριβώς αυτό που σου λέω».
Για το αν της είχε πει για αυτές τις απειλές νωρίτερα ισχυρίστηκε: «δεν είχαμε μιλήσει γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά καταλαβαίνω τι συμβαίνει… Του το παίρνανε, δεν τον αφήνανε να μιλήσει! Χάλια ήτανε. Πολύ χάλια! Και πολύ τρομαγμένος… Και είπε “φοβάμαι για τη ζωή μου”. Και θα το πάρει όλο πάνω του, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να του έχουνε πει “αν δεν τον πάρεις εσύ πάνω σου θα το πάρει η οικογένειά σου”. Και αυτός για εμάς πάντα δίνει τη ζωή του. Το ξέρουμε αυτό».
«Τον ξέρω ποιος είναι ο άνδρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από εχθές. Και τον ξέρουνε και όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας… Όλοι, που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει. Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνάει από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούν; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον. Εμείς δυόμιση χρόνια αποδεδειγμένα θα φανούν αυτά… Έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί. Έχουμε σχέδια, έχουμε όνειρα, έχουμε τα πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Για το αν θυμάται την Σταυρούλα: «Ναι μωρέ, τη θυμάμαι. Αφού ερχόταν, έκανε τσεκ στο σπίτι… Εντάξει ήταν μια περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήτανε ότι ήταν 100%, ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχτούν. Ούτε μέρα, ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της, τα ρεύματά της, ό,τι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι ήταν πεντακάθαρο. Περιποιημένο. Είμαστε δύο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας “εντάξει δεν το χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει, αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι και αλλιώς, άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Θέλαμε άλλα τρία χρόνια και μετά, της λέω, έτσι και αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ».
«Εγώ με τον άνδρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Και που λείπω το καλοκαίρι και όλα αυτά, εμείς μιλούσαμε στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Ο άνδρας μου έκανε εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το κινητό του. Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Γιατί και εγώ είμαι μακριά και αυτός είναι μακριά πέντε μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ…,. δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μην μου απαντήσει», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για το αν είχε δεδομένα για τις 30 του μήνα από την εφαρμογή και αν τα ζήτησε η ΕΛΑΣ, η σύζυγος απάντησε αρνητικά και ανέφερε πως «όλα θα βρεθούν αλλά χρειάζεται υπομονή».
Για τις κάμερες που υπήρχαν στο σπίτι, λέει πως δεν είχε πρόσβαση και είχαν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Έλεγα στις κόρες ‘έλα μωρέ να μου τις φτιάξετε” ε, τελικά δεν ήρθε. Εντάξει δεν με νοιάζει κιόλας. Είχα εμπιστοσύνη στον άνθρωπό μου, δεν με ένοιαζε, είχε ο ένας, είναι οκ. Αλλά του έλεγα “φτιάξε μου τες και εμένα”, το είχαμε πει. Αλλά εντάξει δεν πρόλαβε, έφυγα. Για αυτό τον λόγο, ότι τίποτα άλλο. Δεν ήταν κάτι να σκεφτούμε. Παναγία μου! Προς Θεού!», ανέφερε.
Η ίδια υποστήριξε πως η Σταυρούλα είχε ενημερωθεί για την τοποθέτηση καμερών, «επειδή ήταν πάρα πολύ περίεργη, το οτιδήποτε θα κάναμε και μια πρόκα να βάζαμε στον τοίχο, την ρωτούσαμε. Της λέγαμε ξέρω ‘γω “θα βάλουμε κάμερα”. “Α, εντάξει, εντάξει” ξέρω ‘γω. Συμφωνεί. “Ναι, ναι”. Οκ τη βάλαμε. Γιατί θα κάναμε τρύπα στον τοίχο και ξέρεις… Αυτό μπορεί να την ενοχλούσε. Τα πάντα την ρωτούσαμε, τα πάντα. Αλλά δεν κάναμε και τίποτα άλλο, θέλω να σου πω, αλλά οκ».
Με δήλωσή της, μέσω του δικηγόρου της, Μάνου Τραχαλάκη, η σύζυγος του Σκοπιανού αναφέρει πως δεν είχε αντιληφθεί πως ηχογραφείτο ενώ τα όσα είπε και προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση «ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης» και «δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση».
Σημειώνεται, πως το μεσημέρι της Παρασκευής (26/06), ο Σκοπιανός ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.
Η δήλωση της συζύγου του ΣκοπιανούΠροϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη. Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.
Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων. Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.
Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.
Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.
Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου.
Τι είχε πει για την άτυχη ΣταυρούλαΗ σύζυγός του καθ' ομολογία δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη, σε πρόσφατη επικοινωνία της με την τηλεόραση του Mega, υποστήριξε πως πρόκειται για «πλεκτάνη που έχουν στήσει» στον σύζυγό του και ότι ομολόγησε «γιατί κινδύνευε η ζωή του».
Μιλώντας στο MEGA, η σύζυγος του Σκοπιανού που αυτό το χρονικό διάστημα εργάζεται στην Γαύδο, χαρακτήρισε «περίεργη» και «παράξενη» την θανούσα ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε για τη σχέση της ιδιοκτήτριας με τον σύζυγό της: «να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος».
«Είναι μία πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχθεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άνδρας μου είναι αθώος. Το υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορούν να ρωτήσουν, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί. Και αν είναι αυτός, τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάναμε το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, Αλλά δεν είναι ο άνδρας μου. Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πουν αυτοί που θα τα βρουν. Αλλά θέλω να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη, ξεκινούσαμε το σπίτι μας, που περιμένουμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άνδρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα», είπε στο MEGA η σύζυγος του Σκοπιανού.
Σε ερώτηση γιατί ομολόγησε ο Σκοπιανός, η σύζυγός του απάντησε: «γιατί κινδύνευε η ζωή του. Το είπε. Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτός, άμα του πούνε ότι κινδυνεύει η ζωή του ή εγώ, ή η αδερφή του, ή οι κόρες μας… Δίνει τη ζωή του για εμάς». Σε ερώτηση για το αν κάποιος τον απειλούσε απάντησε: «είναι 100%, 1.000% 1.000.000% αυτό ακριβώς που σου λέω. Ακριβώς αυτό που σου λέω».
Για το αν της είχε πει για αυτές τις απειλές νωρίτερα ισχυρίστηκε: «δεν είχαμε μιλήσει γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά καταλαβαίνω τι συμβαίνει… Του το παίρνανε, δεν τον αφήνανε να μιλήσει! Χάλια ήτανε. Πολύ χάλια! Και πολύ τρομαγμένος… Και είπε “φοβάμαι για τη ζωή μου”. Και θα το πάρει όλο πάνω του, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να του έχουνε πει “αν δεν τον πάρεις εσύ πάνω σου θα το πάρει η οικογένειά σου”. Και αυτός για εμάς πάντα δίνει τη ζωή του. Το ξέρουμε αυτό».
«Τον ξέρω ποιος είναι ο άνδρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από εχθές. Και τον ξέρουνε και όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας… Όλοι, που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει. Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνάει από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούν; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον. Εμείς δυόμιση χρόνια αποδεδειγμένα θα φανούν αυτά… Έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί. Έχουμε σχέδια, έχουμε όνειρα, έχουμε τα πάντα», ανέφερε μεταξύ άλλων.
Για το αν θυμάται την Σταυρούλα: «Ναι μωρέ, τη θυμάμαι. Αφού ερχόταν, έκανε τσεκ στο σπίτι… Εντάξει ήταν μια περίεργη γυναίκα, εννοείται. Δεν ήτανε ότι ήταν 100%, ήταν παράξενος άνθρωπος. Αλλά εμείς πηγαίναμε με τα νερά της. Στους λογαριασμούς μας ήμασταν τυπικοί, όλα αυτά θα αποδειχτούν. Ούτε μέρα, ούτε στιγμή δεν αργήσαμε να της πληρώνουμε τα ενοίκιά της, τα νερά της, τα ρεύματά της, ό,τι μας έλεγε. Στο όνομά μας. Το σπίτι ήταν πεντακάθαρο. Περιποιημένο. Είμαστε δύο άνθρωποι σε τόσο μεγάλο σπίτι, που της το είχαμε πει κιόλας “εντάξει δεν το χρειαζόμαστε, αλλά εντάξει, αφού θέλεις να το νοικιάσεις ολόκληρο το παίρνουμε”. Τι να κάνουμε; Εμείς έτσι και αλλιώς, άλλο ένα συμβόλαιο θέλαμε. Θέλαμε άλλα τρία χρόνια και μετά, της λέω, έτσι και αλλιώς θα φύγουμε, πάμε στο δικό μας. Δεν έχουμε λόγο να κάτσουμε εδώ».
«Εγώ με τον άνδρα μου δεν είχα καθόλου κακή σχέση, είμαστε άριστα. Τα είχαμε συζητήσει όλα αυτά. Και που λείπω το καλοκαίρι και όλα αυτά, εμείς μιλούσαμε στο τηλέφωνο 10 φορές την ημέρα. Ο άνδρας μου έκανε εφαρμογή και έβλεπα ανά πάσα ώρα και στιγμή που είναι το κινητό του. Είναι αυτά πράγματα που λένε; Να κάνει σχέση αυτός με αυτή; Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω. Και πώς ήταν αυτή. Ο άνδρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Γιατί και εγώ είμαι μακριά και αυτός είναι μακριά πέντε μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ…,. δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μην μου απαντήσει», συμπλήρωσε.
Σε ερώτηση για το αν είχε δεδομένα για τις 30 του μήνα από την εφαρμογή και αν τα ζήτησε η ΕΛΑΣ, η σύζυγος απάντησε αρνητικά και ανέφερε πως «όλα θα βρεθούν αλλά χρειάζεται υπομονή».
Για τις κάμερες που υπήρχαν στο σπίτι, λέει πως δεν είχε πρόσβαση και είχαν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα. «Έλεγα στις κόρες ‘έλα μωρέ να μου τις φτιάξετε” ε, τελικά δεν ήρθε. Εντάξει δεν με νοιάζει κιόλας. Είχα εμπιστοσύνη στον άνθρωπό μου, δεν με ένοιαζε, είχε ο ένας, είναι οκ. Αλλά του έλεγα “φτιάξε μου τες και εμένα”, το είχαμε πει. Αλλά εντάξει δεν πρόλαβε, έφυγα. Για αυτό τον λόγο, ότι τίποτα άλλο. Δεν ήταν κάτι να σκεφτούμε. Παναγία μου! Προς Θεού!», ανέφερε.
Η ίδια υποστήριξε πως η Σταυρούλα είχε ενημερωθεί για την τοποθέτηση καμερών, «επειδή ήταν πάρα πολύ περίεργη, το οτιδήποτε θα κάναμε και μια πρόκα να βάζαμε στον τοίχο, την ρωτούσαμε. Της λέγαμε ξέρω ‘γω “θα βάλουμε κάμερα”. “Α, εντάξει, εντάξει” ξέρω ‘γω. Συμφωνεί. “Ναι, ναι”. Οκ τη βάλαμε. Γιατί θα κάναμε τρύπα στον τοίχο και ξέρεις… Αυτό μπορεί να την ενοχλούσε. Τα πάντα την ρωτούσαμε, τα πάντα. Αλλά δεν κάναμε και τίποτα άλλο, θέλω να σου πω, αλλά οκ».
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