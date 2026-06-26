Χάθηκαν τα ίχνη 300 ασθενών με Έμπολα, παραδέχονται οι αφρικανικές Αρχές υγείας

Η επιδημία είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί πέντε εβδομάδες μετά την κήρυξή της - Το 30% των νέων κρουσμάτων προέρχεται από γνωστές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων