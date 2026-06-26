Πάνω από 400.000 μέλη σε 731 εγκληματικά δίκτυα απειλούν την ΕΕ: Λειτουργούν σαν παγκόσμιες εταιρείες, λέει η Europol

Η κύρια δραστηριότητα αυτών των δικτύων είναι το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ ακολουθούν οι απάτες, οι ηλεκτρονικές απάτες, το οργανωμένο έγκλημα κατά της περιουσίας και η εμπορία ανθρώπων