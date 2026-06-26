«Σας αγαπώ, γεια σας και χαρά σας»: Δείτε πώς αποχαιρέτησε η Φαίη Σκορδά το κοινό στην τελευταία της εκπομπή στο Mega

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Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά αποχώρησε από το κανάλι συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, χωρίς να θέλει να κάνει δηλώσεις στις κάμερες. «Φιλάκια, γειά σας», αρκέστηκε να πει.

Νωρίτερα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος συγκίνησε την παρουσιάστρια μιλώντας για τη συνεργασία τους: «Θα σου πω πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Είσαι τόσο μελετηρή που δεν το περίμενα. Είσαι τόσο γλυκιά που δεν περίμενα να είσαι τόσο γλυκιά. Τόσο ήρεμη, τόσο ευγενική», ανέφερε και έπειτα πρόσθεσε πως δεν είναι καθόλου «κίτρινη», παρόλο που πολλές φορές η τηλεόραση ωθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας, την ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής.