«Σας αγαπώ, γεια σας και χαρά σας»: Δείτε πώς αποχαιρέτησε η Φαίη Σκορδά το κοινό στην τελευταία της εκπομπή στο Mega
«Σας αγαπώ, γεια σας και χαρά σας»: Δείτε πώς αποχαιρέτησε η Φαίη Σκορδά το κοινό στην τελευταία της εκπομπή στο Mega
Η εκπομπή ολοκληρώθηκε μετά από δύο σεζόν για οικονομικούς λόγους - Η παρουσιάστρια αποχώρησε από το κανάλι με τον σύντροφό της Αλέξανδρο Αθανασιάδη
Αυλαία έριξε η Φαίη Σκορδά στο Mega, μετά από δύο σεζόν, με το Buongiorno να μην έχει πάρει το πράσινο φως για την επόμενη χρονιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια ενημερώθηκε από τη διοίκηση του καναλιού τις προηγούμενες ημέρες ότι η εκπομπή της ολοκληρώνεται για οικονομικούς λόγους και έτσι την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές μαζί με τους συνεργάτες της. Όπως ανέφερε, ήθελε στο κλείσιμο να είναι χαμογελαστή, γι' αυτό και προσπαθώντας να μην δακρύσει, ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και εξέφρασε την αγάπη της για τη στήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια.
Η Φαίη Σκορδά ευχαρίστησε έναν έναν τους συνεργάτες της οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω της: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετούμε το κοινό. Εγώ θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στους τηλεθεατές που μας βάλατε στα σπίτια σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς, όλα τα τμήματα του Mega που ήταν δίπλα μας και ξέρω έχετε πάντα μία καλή κουβέντα να πείτε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ευχαριστήσω τη συντακτική ομάδα μας, το κοντρόλ. Έναν προς έναν εδώ ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο μέλλον ξεχωριστά, μπορεί και να συναντηθούμε ξανά στο μέλλον. Το κανάλι μας και τον προέδρο για τη στήριξη και την επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega. Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο, γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθούσατε παίρνατε μίας αίσθηση παρέας και ενημέρωσης. Ξέρω ότι ίσως έχετε θέματα σοβαρά και υγείας, εύχομαι να είναι περαστικά, μπορεί να είναι προσωπικά, οικονομικά, εργασιακά. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο, εμείς μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να περάσετε όλοι σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, γειά σας και χαρά σας. Buongiorno», είπε.
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος συγκίνησε την παρουσιάστρια μιλώντας για τη συνεργασία τους: «Θα σου πω πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Είσαι τόσο μελετηρή που δεν το περίμενα. Είσαι τόσο γλυκιά που δεν περίμενα να είσαι τόσο γλυκιά. Τόσο ήρεμη, τόσο ευγενική», ανέφερε και έπειτα πρόσθεσε πως δεν είναι καθόλου «κίτρινη», παρόλο που πολλές φορές η τηλεόραση ωθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας, την ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής.
Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά αποχώρησε από το κανάλι συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, χωρίς να θέλει να κάνει δηλώσεις στις κάμερες. «Φιλάκια, γειά σας», αρκέστηκε να πει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η παρουσιάστρια ενημερώθηκε από τη διοίκηση του καναλιού τις προηγούμενες ημέρες ότι η εκπομπή της ολοκληρώνεται για οικονομικούς λόγους και έτσι την Παρασκευή 26 Ιουνίου, αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές μαζί με τους συνεργάτες της. Όπως ανέφερε, ήθελε στο κλείσιμο να είναι χαμογελαστή, γι' αυτό και προσπαθώντας να μην δακρύσει, ευχήθηκε καλό καλοκαίρι και εξέφρασε την αγάπη της για τη στήριξη που δέχεται όλα αυτά τα χρόνια.
Η Φαίη Σκορδά ευχαρίστησε έναν έναν τους συνεργάτες της οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί γύρω της: «Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετούμε το κοινό. Εγώ θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στους τηλεθεατές που μας βάλατε στα σπίτια σας και κάναμε παρέα. Να ευχαριστήσω όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς, όλα τα τμήματα του Mega που ήταν δίπλα μας και ξέρω έχετε πάντα μία καλή κουβέντα να πείτε. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Να ευχαριστήσω τη συντακτική ομάδα μας, το κοντρόλ. Έναν προς έναν εδώ ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο μέλλον ξεχωριστά, μπορεί και να συναντηθούμε ξανά στο μέλλον. Το κανάλι μας και τον προέδρο για τη στήριξη και την επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Mega. Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο, γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθούσατε παίρνατε μίας αίσθηση παρέας και ενημέρωσης. Ξέρω ότι ίσως έχετε θέματα σοβαρά και υγείας, εύχομαι να είναι περαστικά, μπορεί να είναι προσωπικά, οικονομικά, εργασιακά. Δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο, εμείς μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να περάσετε όλοι σας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, γειά σας και χαρά σας. Buongiorno», είπε.
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, ο Ανδρέας Μικρούτσικος συγκίνησε την παρουσιάστρια μιλώντας για τη συνεργασία τους: «Θα σου πω πράγματα που μου έκαναν εντύπωση. Είσαι τόσο μελετηρή που δεν το περίμενα. Είσαι τόσο γλυκιά που δεν περίμενα να είσαι τόσο γλυκιά. Τόσο ήρεμη, τόσο ευγενική», ανέφερε και έπειτα πρόσθεσε πως δεν είναι καθόλου «κίτρινη», παρόλο που πολλές φορές η τηλεόραση ωθεί σε αυτή την κατεύθυνση. Κλείνοντας, την ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της εκπομπής.
Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, η Φαίη Σκορδά αποχώρησε από το κανάλι συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, χωρίς να θέλει να κάνει δηλώσεις στις κάμερες. «Φιλάκια, γειά σας», αρκέστηκε να πει.
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