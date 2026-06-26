Πάτρικ Ντέμπσι για τη δύσκολη μάχη της μητέρας του με τον καρκίνο: Είχε 12 υποτροπές, επέστρεφε κάθε δύο χρόνια και ήταν βάναυσο
Πάτρικ Ντέμπσι για τη δύσκολη μάχη της μητέρας του με τον καρκίνο: Είχε 12 υποτροπές, επέστρεφε κάθε δύο χρόνια και ήταν βάναυσο
Η Αμάντα Ντέμπσι πέθανε το 2014, παλεύοντας με τον καρκίνο των ωοθηκών
Σε μία εξομολόγηση για τη δύσκολη μάχη της μητέρας του με τον καρκίνο προχώρησε ο Πάτρικ Ντέμπσι, αποκαλύπτοντας ότι η ασθένεια επέστρεψε 12 φορές, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει «βάναυση» τη συνθήκη.
Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από το Grey's Anatomy, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην εκπομπή «Good Morning America» περιέγραψε το αίσθημα αδυναμίας που βίωνε βλέποντας τη μητέρα του, Αμάντα, να δίνει επαναλαμβανόμενες μάχες με τον καρκίνο των ωοθηκών.
Ο Ντέμπσι ανέφερε αρχικά πως η ασθένεια επέστρεφε σχεδόν κάθε δύο χρόνια: «Νομίζω πως ήταν πραγματικά… νιώθεις αβοήθητος Είχε 12 υποτροπές. Ήταν σκληρό. Ήταν πολύ δύσκολο… περίπου κάθε δύο χρόνια επέστρεφε. Όμως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, πάντα αναρωτιόταν “Γιατί εγώ επέζησα και τόσοι άνθρωποι με τους οποίους έκανα θεραπεία όχι;"».
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Όπως είπε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα του, καθώς υποβαλλόταν ξανά και ξανά σε θεραπείες για τον καρκίνο, συνέχισε μέχρι τον θάνατό της το 2014 να «προσφέρει εθελοντικά και να δίνει πίσω στην κοινότητα». Αυτή ακριβώς η νοοτροπία ήταν που βοήθησε τον ηθοποιό να δημιουργήσει το Dempsey Center, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει δωρεάν, ολιστική υποστήριξη και φροντίδα ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από το Grey's Anatomy, σε συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην εκπομπή «Good Morning America» περιέγραψε το αίσθημα αδυναμίας που βίωνε βλέποντας τη μητέρα του, Αμάντα, να δίνει επαναλαμβανόμενες μάχες με τον καρκίνο των ωοθηκών.
Ο Ντέμπσι ανέφερε αρχικά πως η ασθένεια επέστρεφε σχεδόν κάθε δύο χρόνια: «Νομίζω πως ήταν πραγματικά… νιώθεις αβοήθητος Είχε 12 υποτροπές. Ήταν σκληρό. Ήταν πολύ δύσκολο… περίπου κάθε δύο χρόνια επέστρεφε. Όμως μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, πάντα αναρωτιόταν “Γιατί εγώ επέζησα και τόσοι άνθρωποι με τους οποίους έκανα θεραπεία όχι;"».
Δείτε το βίντεο
@gma Patrick Dempsey shares how his mother's cancer battle inspired him to start the Dempsey Center, a space that provides support to patients and their families. #patrickdempsey ♬ original sound - Good Morning America
Όπως είπε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα του, καθώς υποβαλλόταν ξανά και ξανά σε θεραπείες για τον καρκίνο, συνέχισε μέχρι τον θάνατό της το 2014 να «προσφέρει εθελοντικά και να δίνει πίσω στην κοινότητα». Αυτή ακριβώς η νοοτροπία ήταν που βοήθησε τον ηθοποιό να δημιουργήσει το Dempsey Center, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει δωρεάν, ολιστική υποστήριξη και φροντίδα ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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