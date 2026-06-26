Πάτρικ Ντέμπσι για τη δύσκολη μάχη της μητέρας του με τον καρκίνο: Είχε 12 υποτροπές, επέστρεφε κάθε δύο χρόνια και ήταν βάναυσο

Όπως είπε, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η μητέρα του, καθώς υποβαλλόταν ξανά και ξανά σε θεραπείες για τον καρκίνο, συνέχισε μέχρι τον θάνατό της το 2014 να «προσφέρει εθελοντικά και να δίνει πίσω στην κοινότητα».

Αυτή ακριβώς η νοοτροπία ήταν που βοήθησε τον ηθοποιό να δημιουργήσει το Dempsey Center, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει δωρεάν, ολιστική υποστήριξη και φροντίδα ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειές τους.



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