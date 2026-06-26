Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο «κόκκινο» παραμένει ο Κηφισός στην άνοδο από Ρέντη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια
ΕΛΛΑΔΑ
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Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο «κόκκινο» παραμένει ο Κηφισός στην άνοδο από Ρέντη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους - Οι καθυστερήσεις σημειώνονται από την Ανθούσα έως το ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό, στο «κόκκινο» παραμένει ο Κηφισός στην άνοδο από Ρέντη μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια
UPD:
Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής και ειδικότερα στις εισόδους του λεκανοπεδίου. Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.

Ειδικότερα, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών εξακολουθούν να παρατηρούνται στην Αττική Οδό από τη Μεταμόρφωση έως το ύψος της Ανθούσας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σύμφωνα με την Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτά στην Περιφερειακή Υμηττού από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση (έξοδο για Λαμία). Επιπλέον, καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτά σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση έως τη λεωφόρο Πεντέλης.


Στο «κόκκινο» αυτή την ώρα συνεχίζει βρίσκεται και η λεωφόρος Κηφισού στο ρεύμα της ανόδου από το Ρέντη έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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