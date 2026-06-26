Η Ζεντάγια πόζαρε στο κόκκινο χαλί με αλυσίδες που σχημάτιζαν ιστό αράχνης στην πλάτη της, δείτε βίντεο με το φόρεμα
Η Ζεντάγια πόζαρε στο κόκκινο χαλί με αλυσίδες που σχημάτιζαν ιστό αράχνης στην πλάτη της, δείτε βίντεο με το φόρεμα
Η εμφάνισή της έγινε στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο
Ένα ιδιαίτερο φόρεμα, με έναν ιστό αράχνης από αλυσίδες στην πλάτη της επέλεξε η Ζεντάγια για να ποζάρει στο κόκκινο χαλί.
Η ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο επιλέγοντας ένα ρούχο που ήταν εμπνευσμένο από τον βασικό ήρωα της ταινίας. Πιο συγκεκριμένα, το φόρεμα αποτελεί δημιουργία του John Galliano, διακοσμημένο με λαμπερό σχέδιο που θύμιζε τον ιστό του διάσημου υπερήρωα.
Η Ζεντάγια πόζαρε στους φωτογράφους με το μεταξωτό φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 1997, το οποίο ξεχώριζε για τον αστραφτερό με κρύσταλλα ιστό στην πλάτη. Το ρούχο ήταν διακοσμημένο και στο μπροστινό μέρος με κοσμήματα που στόλιζαν το μπούστο της. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με σατέν γόβες.
Τα κοσμήματα που επέλεξε ήταν δημιουργίες της Tiffany & Co., μεταξύ των οποίων κρίκοι Sixteen Stone από πλατίνα και κίτρινο χρυσό με διαμάντια, βραχιόλι της ίδιας σειράς και δύο διαμαντένια δαχτυλίδια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο στιλίστας της, Law Roach, ο οποίος επιμελήθηκε την εμφάνισή της, δημοσίευσε βίντεο με τη Ζεντάγια στο Instagram, γράφοντας: «Μην μου δίνετε ένα θέμα, γιατί θα το απογειώσω».
Η ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο επιλέγοντας ένα ρούχο που ήταν εμπνευσμένο από τον βασικό ήρωα της ταινίας. Πιο συγκεκριμένα, το φόρεμα αποτελεί δημιουργία του John Galliano, διακοσμημένο με λαμπερό σχέδιο που θύμιζε τον ιστό του διάσημου υπερήρωα.
Η Ζεντάγια πόζαρε στους φωτογράφους με το μεταξωτό φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 1997, το οποίο ξεχώριζε για τον αστραφτερό με κρύσταλλα ιστό στην πλάτη. Το ρούχο ήταν διακοσμημένο και στο μπροστινό μέρος με κοσμήματα που στόλιζαν το μπούστο της. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με σατέν γόβες.
Τα κοσμήματα που επέλεξε ήταν δημιουργίες της Tiffany & Co., μεταξύ των οποίων κρίκοι Sixteen Stone από πλατίνα και κίτρινο χρυσό με διαμάντια, βραχιόλι της ίδιας σειράς και δύο διαμαντένια δαχτυλίδια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
The queen of theme dressing 👏 Zendaya shows off the spider web back of her dress on the carpet in London today for #SpiderManBrandNewDay press 🕸️— Deadline (@DEADLINE) June 25, 2026
More looks for the press tour here: https://t.co/es88XqNchq (Video: Getty) pic.twitter.com/AcdsxTyXf9
Zendaya sizzles in a backless gown with intricate spiderweb detail as she perfects 'method dressing' at Spider-Man photocall in London https://t.co/AokyzTCbQr— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 25, 2026
Η ηθοποιός και ο στιλίστας επιλέγουν καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας του Spider-Man, εμφανίσεις εμπνευσμένες από τον εμβληματικό υπερήρωα. Η ταινία Spider-Man: Brand New Day αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα