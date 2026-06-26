Η Ζεντάγια πόζαρε στο κόκκινο χαλί με αλυσίδες που σχημάτιζαν ιστό αράχνης στην πλάτη της, δείτε βίντεο με το φόρεμα
GALA
Ζεντάγια Spider-Man Φόρεμα Αράχνη

Η Ζεντάγια πόζαρε στο κόκκινο χαλί με αλυσίδες που σχημάτιζαν ιστό αράχνης στην πλάτη της, δείτε βίντεο με το φόρεμα

Η εμφάνισή της έγινε στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο

Η Ζεντάγια πόζαρε στο κόκκινο χαλί με αλυσίδες που σχημάτιζαν ιστό αράχνης στην πλάτη της, δείτε βίντεο με το φόρεμα
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ιδιαίτερο φόρεμα, με έναν ιστό αράχνης από αλυσίδες στην πλάτη της επέλεξε η Ζεντάγια για να ποζάρει στο κόκκινο χαλί.

Η ηθοποιός βρέθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου στην πρεμιέρα του Spider-Man: Brand New Day στο Λονδίνο επιλέγοντας ένα ρούχο που ήταν εμπνευσμένο από τον βασικό ήρωα της ταινίας. Πιο συγκεκριμένα, το φόρεμα αποτελεί δημιουργία του John Galliano, διακοσμημένο με λαμπερό σχέδιο που θύμιζε τον ιστό του διάσημου υπερήρωα.

Η Ζεντάγια  πόζαρε στους φωτογράφους με το μεταξωτό φόρεμα από τη συλλογή Άνοιξη 1997, το οποίο ξεχώριζε για τον αστραφτερό με κρύσταλλα ιστό στην πλάτη. Το ρούχο ήταν διακοσμημένο και στο μπροστινό μέρος με κοσμήματα που στόλιζαν το μπούστο της. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με σατέν γόβες.

Τα κοσμήματα που επέλεξε ήταν δημιουργίες της Tiffany & Co., μεταξύ των οποίων κρίκοι Sixteen Stone από πλατίνα και κίτρινο χρυσό με διαμάντια, βραχιόλι της ίδιας σειράς και δύο διαμαντένια δαχτυλίδια.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η Ζεντάγια πόζαρε στο κόκκινο χαλί με αλυσίδες που σχημάτιζαν ιστό αράχνης στην πλάτη της, δείτε βίντεο με το φόρεμα

Κλείσιμο
Ο στιλίστας της, Law Roach, ο οποίος επιμελήθηκε την εμφάνισή της, δημοσίευσε βίντεο με τη Ζεντάγια στο Instagram, γράφοντας: «Μην μου δίνετε ένα θέμα, γιατί θα το απογειώσω».


Η ηθοποιός και ο στιλίστας επιλέγουν καθ' όλη τη διάρκεια της περιοδείας για την προώθηση της νέας ταινίας του Spider-Man, εμφανίσεις εμπνευσμένες από τον εμβληματικό υπερήρωα. Η ταινία Spider-Man: Brand New Day αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Ιουλίου.

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης