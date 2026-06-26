H ανάρτηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου μετά τον τελικό του MasterChef: «Ήταν κάποτε ένας Κινέζος, ένας Ιταλός και ένας Νεοσμυρνιώτης»
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Λεωνίδας Κουτσόπουλος MasterChef

H ανάρτηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου μετά τον τελικό του MasterChef: «Ήταν κάποτε ένας Κινέζος, ένας Ιταλός και ένας Νεοσμυρνιώτης»

Ο κριτής του τηλεοπτικού προγράμματος δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον ίδιο, τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Πάνο Ιωαννίδη

H ανάρτηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου μετά τον τελικό του MasterChef: «Ήταν κάποτε ένας Κινέζος, ένας Ιταλός και ένας Νεοσμυρνιώτης»
Μία ανάρτηση στα social media κανε ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος μετά τον τελικό του MasterChef. Ένας ακόμη κύκλος του τηλεοπτικού διαγωνισμού μαγειρικής ολοκληρώθηκε, με τον Πάνο Τελάλη να αναδεικνύεται μεγάλος νικητής.

Ο σεφ και κριτής του προγράμματος δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία από τη βραδιά του τελικού, με εκείνον, τον Σωτήρη Κοντιζά και τον Πάνο Ιωαννίδη να ποζάρουν δίπλα-δίπλα στο πλατό. «Ήταν κάποτε ένας Κινέζος ένας Ιταλός και ένας Νεοσμυρνιώτης. Σaς ευχαριστούμε πολύ...και εiς άλλα με υγεία», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή του.

Η ανάρτηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου

H ανάρτηση του Λεωνίδα Κουτσόπουλου μετά τον τελικό του MasterChef: «Ήταν κάποτε ένας Κινέζος, ένας Ιταλός και ένας Νεοσμυρνιώτης»

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