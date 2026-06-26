Η Νίκολα Πελτζ πόζαρε γυμνή στο Instagram: Το αποθεωτικό σχόλιο του Μπρούκλιν Μπέκαμ
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Νίκολα Πελτζ γυμνή Φωτογραφία Μπρούκλιν Μπέκαμ

Η Νίκολα Πελτζ πόζαρε γυμνή στο Instagram: Το αποθεωτικό σχόλιο του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Η 31χρονη ηθοποιός δημοσίευσε μια αποκαλυπτική φωτογραφία της 

Η Νίκολα Πελτζ πόζαρε γυμνή στο Instagram: Το αποθεωτικό σχόλιο του Μπρούκλιν Μπέκαμ
Ιωάννα Μαρίνου
Χωρίς κανένα ρούχο πόζαρε η Νίκολα Πελτζ σε νέα ανάρτηση που έκανε στο Instagram, με τον σύζυγό της, Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν εκφράζει δημόσια τον θαυμασμό του, σχολιάζοντας δημόσια τη φωτογραφία.

Η 31χρονη ηθοποιός  δημοσίευσε την Πέμπτη 25 Ιουνίου μια αποκαλυπτική εικόνα της στα social media. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται γυμνή καθισμένη σε καρέκλα μακιγιάζ, με φώτα να πέφτουν πάνω της,  τονίζοντας το μακιγιάζ της. Κοιτάζοντας τον φακό, η Πελτζ πόζαρε με το ένα πόδι λυγισμένο, κρύβοντας με τον τρόπο αυτό το στήθος της.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Νίκολα Πελτζ πόζαρε γυμνή στο Instagram: Το αποθεωτικό σχόλιο του Μπρούκλιν Μπέκαμ


Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έσπευσε να σχολιάσει την ανάρτηση της συζύγου του, γράφοντας «Ουάου» προσθέτοντας δύο κόκκινες καρδιές, ενώ σε δεύτερο σχόλιο άφησε ένα emoji, που έδειχνε να έχει ανεβάσει θερμοκρασία.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Νίκολα Πελτζ μοιράζεται μια πιο τολμηρή φωτογράφισή της στα social media. Τον περασμένο Μάρτιο, είχε δημοσιεύσει εικόνες, στις οποίες πόζαρε τόπλες, φορώντας λευκό διάφανο κολάν και γόβες στο ίδιο χρώμα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου

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