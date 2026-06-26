Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωναν εκτάσεις στην... Καστοριά
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ Παράνομες επιδοτήσεις Ένοχοι Κρήτη

Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωναν εκτάσεις στην... Καστοριά

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο έκρινε αθώα μία παραγωγό επειδή επέστρεψε εντόκως τις 30.000 που είχε εισπράξει

Ένοχοι 57 παραγωγοί από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωναν εκτάσεις στην... Καστοριά
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών αποφάσισε την ενοχή 57 αγροτών από την Κρήτη που σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραξαν παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε, κατά πλειοψηφία, αθώα μία παραγωγό αποδεχόμενο τον αυτοτελή ισχυρισμό της για εξάλειψη του αξιοποίνου, επειδή επέστρεψε εντόκως τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε και υπολογίζονται περί τις 30 χιλιάδες ευρώ.

Μάλιστα, για ορισμένους εκ των καταδικασθέντων το δικαστήριο μετέτρεψε τις κατηγορίες και διόρθωσε προς τα κάτω τα ποσά των επιδοτήσεων που αναγράφονταν στο αρχικό κατηγορητήριο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι 57 εμπλεκόμενοι φέρονται ότι έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκτάσεις που δήλωναν στην Καστοριά άλλες ως βοσκότοπους και άλλες για καλλιέργεια ελιάς και αμυγδάλου.

Οι καταδικασθέντες δεν παρέστησαν στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους, οι οποίοι ζήτησαν να τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά.

Το Πλημμελειοδικείο Αθηνών διέκοψε για την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, προκειμένου να αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβάλει.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
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