Κιμ Καρντάσιαν: Αρνείται την ύπαρξη δεύτερου sex tape διαψεύδοντας τον Κάνιε Γουέστ

Αριστερά ο πρώην σύζυγος της Καρντάσιαν, Κάνιε Γουέστ - Δεξιά η 41χρονή τηλεπερσόνα με τον πρώην φίλο της Ray J με τον οποίο γύρισε το πρώτο sex tape





αρνήθηκε την ύπαρξη δεύτερης ταινίας με σεξουαλικό περιεχόμενο με πρωταγωνίστρια την ίδια και τον πρώην της Ray J, διαψεύδοντας και τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος ισχυρίστηκε σε συνέντευξη στο «Hollywood Unlocked» ότι ανέκτησε το βίντεο και το επέστρεψε στην εν διαστάσει γυναίκα του πέρυσι.Ο ράπερ, που πλέον έχει αλλάξει το όνομά του σε Ye, υποστήριξε ότι υπήρχε και δεύτεροσε ένα φορητό υπολογιστή, το οποίο αγόρασε για την Κιμ, η οποία μόλις την πήρε ξέσπασε σε κλάματα.Η 41χρονη τηλεπερσόνα, η οποία έχει τέσσερα παιδιά με τον Κάνιε Γουέστ, σε δηλώσεις της στοδιέψευσε τους ισχυρισμούς του πρώην της ότι υπάρχει οποιοδήποτε περαιτέρω σεξουαλικό περιεχόμενο.Η Κιμ γύρισε το πρώτο sex tape της το 2002 με τον τότε φίλο της Ray J, το οποίο κυκλοφόρησε το 2007, τη στιγμή που η Καρντάσιαν και η οικογένειά της ετοιμάζονταν να κυκλοφορήσουν την πρώτη σειρά του ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians» στο τηλεοπτικό δίκτυο «E!».«Ο υπολογιστής και ο σκληρός δίσκος που συλλέχθηκαν υποτίθεται ότι περιείχαν το αρχικό βίντεο και άγνωστο υλικό. Μετά από έλεγχο, δεν υπήρχε κανένα σεξουαλικό πλάνο παρά μόνο από το αεροπλάνο στην πτήση για Μεξικό και πλάνα σε κλαμπ και εστιατόριο στο ίδιο ταξίδι», αναφέρει εκπρόσωπος της Καντάσιαν σε γραπτή του δήλωση και συνεχίζει.«Η Κιμ παραμένει σταθερή στην πεποίθησή της ότι δεν υπάρχει δεύτερη κασέτα. Μετά από 20 χρόνια, επιθυμεί πραγματικά να προχωρήσει και να επικεντρωθεί στα θετικά πράγματα που συνεχίζει να κάνει ως μητέρα, επιχειρηματίας και υπέρμαχος της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης».Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο πρώην μάνατζερ του Ray J είχε υποστηρίξει ότι έχει στην κατοχή του ένα δεύτερο sex tape της Κιμ Καρντάσιαν και του Ray J. «Είναι πιο προκλητικό και καλύτερο από το πρώτο», είχε δηλώσει. «Έχουμε μέρος δεύτερο στο λάπτοπ και δεν το έχει δει κανείς. Θα θέλαμε να το πάρεις», είχε πει ο Γουακ σε podcast. Είχε αναφέρει ότι θα ήταν καλό για προσωπικό του αρχείο, ενώ δεν θα το έδιναν σε κανέναν άλλο, αφού πρόκειται για τη μητέρα των παιδιών του. Εκπρόσωπος της Κιμ Καρντάσιαν είχε διαψεύσει ότι υπάρχει αυτό το υλικό, αναφέροντας ότι είναι θλιβερό να υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις που αποσκοπούν σε δημοσιότητα του προσώπου που της κάνει.Ο Κάνιε Γουέστ στη συνέντευξή του λέει τώρα ότι έκανε τα πάντα για να ανακτήσει αυτό το sex tape, το οποίο και παρέδωσε στην Κιμ Καρντάσιαν. «Πήγα και πήρα ο ίδιος το λάπτοπ από τον Ray J εκείνο το βράδυ», περιγράφει ο Κάνιε λέγοντας ότι πήγε μέχρι το αεροδρόμιο για να το παραλάβει και γύρισε κατευθείαν παραδίδοντας το στις 8 το πρωί στην Κιμ. «Έκλαψε όταν το είδε. Ξέρετε γιατί έκλαψε όταν είδε το λάπτοπ; Γιατί αντιπροσώπευε πόσο πολύ την έχουν χρησιμοποιήσει. Πόσο πολύ δεν την αγάπησαν και την έβλεπαν ως προϊόν», αναφέρει.Η Κιμ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Κάνιε τον Φεβρουάριο του 2021 μετά από σχεδόν επτά χρόνια γάμου και κατέθεσε πρόταση τον Δεκέμβριο να τερματίσει νομικά την οικογενειακή της κατάσταση και να δηλωθεί άγαμη.