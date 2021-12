GNTM 4: Τα...κλάματα στη ντισκοτέκ και η τελική τριάδα – Δείτε βίντεο

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgecw049bj89-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cged1f47w1fl-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cged1gb4o5p5-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cged6wyztpjl-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgedcmbn3gi1-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgedi384jxw9-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgedicmuz315-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgedmdsoluw1-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgedoe32y7nt-sf)

Τα δυο παιδιά λειτούργησαν ξεκάθαρα στρατηγικά, με την Όλγα να το παραδέχεται και on camera, μιας και τα περιθώρια έχουν στενέψει και μια απλή λεπτομέρεια, μπορεί να κοστίσει τα πάντα. Η Όλγα και ο Κωνσταντίνος φωτογραφήθηκαν για support πίσω από την Ειρήνη και είχαν συνεννοηθεί να βγάλουν on set ότι είναι ζευγάρι. Αυτό, όπως ήταν λογικό, τράβηξε τα βλέμματα από την Ειρήνη, που ήταν και εκείνη που διαγωνιζόταν. Φυσικά έγινε έξαλλη με τους φίλους της, που δεν την υποστήριξαν, σε αντίθεση με την Κυβέλη, που προσπάθησε να την βοηθήσει.





Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgee3pjuxwpd-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgedt0wu2xsh-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgee8ilnvwtd-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgee97n2p8zl-sf)

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cgeeb5pg1ekx-sf)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοβρίσκεται στη διαδικασία του ημιτελικού και στο επεισόδιο της Δευτέρας οικαιήταν τα μοντέλα που αναμετρήθηκαν για τις τρεις θέσεις στον μεγάλο τελικό τουτου Star.Η ημέρα για την κορυφαία τετράδα τουξεκίνησε με επισκέψεις. Όσοι βοήθησαν τα παιδιά στην πετυχημένη πορεία τους προς την κορυφή, βρέθηκαν το σπίτι για μία τελευταία φορά, προκειμένου να τους δώσουν δύναμη και ενέργεια για τη συνέχεια. Η γυμνάστρια Ένη Αργυρού έκανε την αρχή και εκτός από μια καλή προπόνηση τους έφερε και δώρα.Σειρά πήρε ο διατροφολόγος Μάνος Δημητρούλης, ο οποίος αποφάσισε να γεμίσει το σπίτι με άρωμα και γεύση Χριστουγέννων, ετοιμάζοντας τους υγιεινά τρουφάκια με αβοκάντο.Τα μοντέλα μπήκαν και στο πνεύμα των Χριστουγέννων με τον Γιώργο Καραβά να τους φέρνει το δέντρο και εκείνα να το στολίζουν. Ο coach του παιχνιδιού συζήτησε μαζί τους για τις επιθυμίες τους, μόλις τελειώσει ο διαγωνισμός, με τους τέσσερις να αναφέρουν τις οικογένειες τους και να μην μπορούν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.Η επόμενη μέρα ξεκινά πιο ανάλαφρα αλλά και με μεγάλες δόσεις ανυπομονησίας, με τους top4 να οδηγούνται στην “Disco 33 Στροφές“ για τον συναρπαστικό ημιτελικό. Η ανακοίνωση γίνεται σε ατμόσφαιρα πάρτι, με τους Γιώργο Καράβα, Zενεβιέβ Μαζαρί, Δημήτρη Σκουλό και Άγγελο Μπράτη, να επιδίδονται σε χορευτικές φιγούρες, υπό τους ντίσκο ήχους, που παίζουν ζωντανά οι ΚΙΑΝΝΑ and the Band. Φορώντας δημιουργίες Βρεττού Βρεττάκου, οι παίκτες κλήθηκαν να φωτογραφηθούν μαζί με 15 κομπάρσους, από τον… φακό του Κοσμά Κουμιανού, σε δύο ξεχωριστά σετ.Στην πρώτη λήψη το ζητούμενο ήταν να δείξουν οι σταρ του dancefloor και στη δεύτερη να γίνουν το επίκεντρο μιας παρέας που διασκεδάζει. Για το κάθε σετ, είχαν 2 λεπτά, ενώ θα εμφανίζονταν σε όλα τα σετ, ανεξάρτητα με το αν διαγωνίζονταν ή όχι. Επίσης δεν υπήρχε advantage και disadvantage, όμως η Κυβέλη, δεδομένου ότι ήταν η νικήτρια της προηγούμενης δοκιμασίας, επέλεξε τη σειρά με την οποία θα φωτογραφιζόταν. Εκείνη επέλεξε να φωτογραφηθεί τελευταία για να παρακολουθήσει τα σχόλια των κριτών.Στη δεύτερη φάση της φωτογράφισης, η Όλγα, σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο ξεκίνησαν μια συμμαχία και προσπάθησαν να σαμποτάρουν τη φωτογράφιση της Ειρήνης, που ήταν και στη παρέα τους.Από το πλατό της αποχώρησης απουσίαζε η Ισμήνη Παπαβλασοπούλου. Η όμορφη κριτής του διαγωνισμού εμφανίστηκε μέσω βιντεοκλήσης σε οθόνη και είπε πως ένα θέμα υγείας την κράτησε πίσω και δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί τους δια ζώσης, όμως φυσικά, δε θα έχανε αυτή την τόσο σημαντική ημέρα για τα μοντέλα.Η Κυβέλη είχε την καλύτερη φωτογραφία και πέρασε ως πρώτη στον τελικό.Στην δεύτερη θέση και αντίπαλο της στη διεκδίκηση του… στέμματος ομορφιάς η Όλγα.Στο bottom 2 έμειναν οι Κωνσταντινος και Ειρήνη, με το... σαμποτάζ τελικά να πιάνει τόπο.Έτσι το μοντέλο που στο τέλος τραγουδησε το «crying at the discoteque» ήταν η Ειρήνη, η οποία αποχώρησε με κλάματα γιατί θεώρησε πως ήταν αδικία αυτό που συνέβη.