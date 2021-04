Κερκ Ντάγκλας: Πέθανε η χήρα του θρυλικού ηθοποιού σε ηλικία 102 ετών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, η χήρα του Κερκ Ντάγκλας και μητριά του γιου του, Μάικλ, έφυγε από τη ζωή στα 102 της χρόνια.Σύμφωνα με το Page Six, ηπέθανε στο σπίτι της στο Μπέβερλι Χιλς εχθές, Πέμπτη, ενώ στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η εκπρόσωπος της οικογένειας δεν αναφέρεται αιτία θανάτου.Ο Κερκ Ντάγκας, θρυλικός πρωταγωνιστής κλασικών ταινιών όπως ο «Σπάρτακος» και το «Lust for Life» έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2020, σε ηλικία 103 ετών.Είχε παντρευτεί την Αν Μπάιντενς το, μετά από τη γνωριμία τους στο Παρίσι όπου είχε αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του, ενώ εκείνος συμμετείχε στα γυρίσματα του φιλμ «Act of Love». Μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Πίτερ και τον Έρικ. Και οι δυο ασχολούνται με τον χώρο του θεάματος.«Συχνά αναρωτιέμαι τι θα μου είχε συμβεί αν δεν είχα παντρευτεί την Αν. Μπορεί να μην είχα επιβιώσει στον χώρο χωρίς το επιχειρηματικό της δαιμόνιο και τα εξαιρετικά ένστικτά της», είχε πει κάπως ο Κερκ Ντάγκλας για τη σύζυγό του. Το 2017, το ζευγάρι εξέδωσε το βιβλίο «Kirk and Anne: Letters of Love, Laughter, and a Lifetime in Hollywood». Το φιλανθρωπικό ίδρυμα που είχαν στήσει μαζίσε παιδικά νοσοκομεία και άλλους κοινωφελείς σκοπούς.Ο Μάικλ Ντάγκλας δήλωσε για την απώλεια της μητριάς του, ότι η Αν «θα είναι πάντοτε στις καρδιές μας». «Έβγαζε σε όσους ήταν κοντά της τον καλύτερό τους εαυτό, ιδίως στον πατέρα μας. Ο μπαμπάς δεν θα είχε κάνει ποτέ την καριέρα που έκανε χωρίς τη στήριξη και τη βοήθεια της Αν» είπε ο σταρ στη δήλωσή του.Η Νταϊάνα Ντάγκλας, πρώτη σύζυγος του Κερκ Ντάγκλας και μητέρα του Μάικλ, έφυγε από τη ζωή το