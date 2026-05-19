«Μας στοχοποιούν άδικα», λένε θείος και ανίψια που κατηγορούνται για την εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια, δείτε βίντεο
Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν στο protothema.gr ότι οι κατηγορούμενοι ένιωθαν άτρωτοι - Περισσότερα από 40 τα θύματα
Αρνούνται όλες τις κατηγόριες που τους αποδίδονται ο θείος και τα ανίψια του στα Βορίζια που φέρονται να είναι τα ηγετικά στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, χθες Δευτέρα 18 Μαΐου. Οι τρεις άνδρες κατηγορούνται πως με ξυλοδαρμούς, απειλές και εμπρησμούς οικειοποιούνταν ξένα χωράφια, τα δήλωναν ως δικά τους και εισέπρατταν τεράστια ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μένουν νόμιμα στα Βορίζια και είναι διαθέσιμοι στις αρχές, δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος τους Θεονύμφη Μπέρκη, η οποία μάλιστα εξέφρασε τις αντιρρήσεις της στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.
«Οι άνθρωποι αυτοί λίγες ημέρες πριν βρίσκονταν οι ίδιοι αυτοπροσώπως, ενώπιον δικαστηρίων Ρεθύμνου για έτερη υπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι ήταν διαθέσιμοι στις Αρχές. Σκοπός φυγής λοιπόν, για την έκδοση εντάλματος, δεν επιβεβαιώνεται και δεν προέκυπτε. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι πράξεις που μας αποδίδονται είναι περιστατικά του 2021, 2022 και του 2023, άρα παλαιότερα περιστατικά, λείπει λοιπόν το στοιχείο της αμεσότητας, κίνδυνου τέλεσης νέων αδικημάτων, πλην της πράξης της εκβίασης κατ΄εξακολούθηση η οποία μας αποδίδεται και δίνει μια βαρύτητα και μια διάρκεια χρόνου. Δια παραλείψεως εκβίαση δεν νοείται και δεν τελείται. Τα αδικήματα τα οποία μας αποδίδονται τα αρνούμεθα στο σύνολό τους. Βρισκόμαστε στην περιοχή με νόμιμο τρόπο, με νόμιμα δικαιώματα βάσει μισθώσεων που έχουν συναφθεί με ντόπιους στην περιοχή», τόνισε κ. Μπέρκη, προσθέτοντας ότι υπάρχουν μισθωτήρια τα οποία μάλιστα θα κατατεθούν ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
Σύμφωνα με το creta24.gr οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει καταπάτηση, σέβονται τις περιουσίες των συγχωριανών τους, μένουν νόμιμα στην περιοχή και δεν προκαλούν ζημίες. Η κ. Μπέρκη έκανε λόγο για δικογραφία περίπου 2.000 σελίδων, με τον 43χρονο θείο και τα δύο ανίψια του, 44 και 39 ετών να αρνούνται όλα τα αδικήματα που τους αποδίδονται. Η κ. Μπέρκη μάλιστα διευκρίνησε πως όσα ακίνητα δηλώνονται είναι νόμιμα.
Μάλιστα η ίδια χαρακτήρισε απάνθρωπη και σκληρή τη διαδικασία σύλληψης του 43χρονου, πατέρα εννέα παιδιών, έξω από το Ωνάσειο Νοσοκομείο, στην Αθήνα.
Στα δικαστήρια του Ρεθύμνου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (19/08) ο 43χρονος ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων.
Ο 43χρονος, που μαζί με τους δύο ανιψιούς του φέρονται ως τα ηγετικά στελέχη της οργάνωσης που εξάρθρωσε η Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, μεταφέρθηκε στην Κρήτη από την Αθήνα, όπου είχε συλληφθεί και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, ενώ στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (22/05).
Την ίδια μέρα θα απολογηθούν και τα δύο ανίψια του, 44 και 39 ετών.
Και οι τρείς αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες και συγκεκριμένα:
Εκβίαση κατ’ εξακολούθηση με επικείμενο κίνδυνο ζωής ή επαγγέλματος.
Την Παρασκευή οι απολογίες
Εγκληματική οργάνωση για κακουργήματα εκβίασης και πλημμελημάτων με προσβολή ιδιοκτησίας και αγροτική φθορά.
Ανεπιτήρητη βοσκή κατ’ εξακολούθηση.
Αγροτική φθορά από κοινού με ζώα μεγάλης αξίας.
Εμπρησμό από κοινού με κίνδυνο για άνθρωπο.
Διακεκριμένη φθορά ξένης περιουσίας με φωτιά και κατά συναυτουργία.
Απάτη σε επιχορηγήσεις κατ’ εξακολούθηση, κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., με ποσό επιχορήγησης άνω των 120.000 €.
Σύμφωνα με την έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, η ομάδα από το 2021 πίεζε κατοίκους και μικροκαλλιεργητές να τους παραχωρούν, ακόμη και εικονικά, χωράφια και βοσκοτόπια ώστε να εμφανίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων. Σε όσους αρνούνταν, φέρονται να απαντούσαν με απειλές, εκβιασμούς, καταπατήσεις και βίαιες πράξεις εκδίκησης, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι τουλάχιστον 40 οικογένειες υπήρξαν θύματα της οργάνωσης, με τους κατοίκους να ζουν επί χρόνια υπό καθεστώς φόβου. Σύμφωνα με μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, υπήρξαν περιπτώσεις ανθρώπων που εγκατέλειψαν ακόμη και τα χωριά τους αδυνατώντας να αντέξουν τις πιέσεις και τις απειλές. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μην δίσταζαν να στραφούν ακόμη και εναντίον συγγενικών τους προσώπων.
Σε μαφία παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρησμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια και στο Αμάρι.
Όπως εξήγησαν στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι ένιωθαν άτρωτοι και σίγουροι πως ό,τι και να κάνουν, δεν θα τους ενοχλήσει κανείς. Γι’ αυτό άλλωστε και η δράση τους ήταν τόσο εκτεταμένη.
Περισσότεροι από 40 άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με την οικογένεια-μαφία και υπέκυψαν στους εκβιασμούς της, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως τα θύματα είναι περισσότερα αλλά διστάζουν ακόμα να μιλήσουν.
«Σίγουρα τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Οι κατηγορούμενοι δρούσαν για πολλά χρόνια. Είχαν και χρόνο και χρήμα. Χρηματοδοτούνταν από τις εκτάσεις και τα ζώα που υφάρπαζαν με εκβιασμούς και επεκτείνονταν συνεχώς», ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές.
Ως αρχηγικά μέλη συνελήφθησαν ο θείος και δυο ανίψια του. Η εν λόγω οικογένεια από τη Μεσσαρά είχε τεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν διπλάσιο αριθμό αιγοπροβάτων από αυτά που διέθεταν και έτσι έπαιρναν επιπλέον κρατικές ενισχύσεις αποκομίζοντας παράνομα μέσα σε μια 5ετία, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
Όσοι αγρότες αντιστέκονταν και δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους, τότε έπεφταν θύματα της μήνης τους. Τους ρήμαζαν τις καλλιέργειες και σε κάποιες περιπτώσεις τους ξυλοκοπούσαν.
Ενδεικτικό είναι το περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2022 όταν κάτοικος της περιοχής είδε το αμπέλι του το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσία Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου κατακρεουργημένο.
Οι δράστες χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι πετσόκοψαν 400 κουρμούλες. Και αυτό γιατί ο ίδιος αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ τους είχε καταγγείλει στην αστυνομία για αγροζημιές.
Μπροστά σε μια παρόμοια και αποτρόπαιη εικόνα βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης ενός λιόφυτου. Βρήκε τα 134 ελαιόδεντρα του κομμένα σύριζα.
Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε πως τα μέλη της ομάδας, συγγενείς ακόμη και φίλοι τους, υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.
Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως 2025 ανέρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 586.498,73 ευρώ.
