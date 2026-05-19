Τριαντάφυλλος για Ακύλα στη Eurovision: Τα έλεγα εγώ και η 10η θέση πολύ ήταν
«Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο δεν μου αρέσει, αυτό το νιάου τι είναι; Τι μήνυμα περνάς;» σχολίασε ο τραγουδιστής
Τη δέκατη θέση που κατέκτησε ο Ακύλας στον τελικό της Eurovision, σχολίασε ο Τριαντάφυλλος, με τον τραγουδιστή να αναφέρει ότι είχε εκτιμήσει πού θα βρίσκεται στην τελική κατάταξη.
Ο τραγουδιστής έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου, τονίζοντας ότι του άρεσε η σκηνική παρουσία του καλλιτέχνη στη σκηνή της Βιέννης, ωστόσο δεν θεωρεί πως το «Ferto» ήταν κατάλληλη επιλογή για τον διαγωνισμό.
Όπως είπε: «Ο άνθρωπος σαν performance, σαν τραγουδιστής και σαν καλλιτέχνης είναι άψογος. Το κάνει ωραία αυτό που κάνει, αλλά το τραγούδι ήταν περίεργο. Τα έλεγα εγώ. Και η 10η θέση πολύ ήταν».
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Τριαντάφυλλος αναφέρθηκε ξανά στο ύφος της συμμετοχής και στο μήνυμα που περνάει ο Ακύλας, επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί απαραίτητη τη δημόσια έκθεση προσωπικών στοιχείων: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο αδερφέ μου, συγγνώμη αλλά δεν μου αρέσει. Αυτό το νιάου τι είναι; Τι μήνυμα περνάς; Θα δείξει η πορεία τι ρεύμα έχει, γιατί και για την Κλαυδία τα ίδια μας λέγατε, και μετά… Ας κρατάμε μικρό καλάθι. Ο καθένας στη ζωή του και στο κρεβάτι του μπορεί να κάνει ότι θέλει, αλλά δεν χρειάζεται να τα δείχνουμε όλα και να λέμε “εγώ κάνω αυτό, είμαι έτσι”. Κράτα τα για εσένα αυτά και κάνε το τραγούδι σου που το κάνεις καλά. Είναι πολύ γλυκός, πολύ καλός, αλλά όταν στο Instagram βλέπω συνέχεια νιάου, νιάου… Δεν μπορείς με αυτό το τραγούδι να πάρεις την πρωτιά».
Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός της Eurovision, με την Dara που εκπροσώπησε τη Βουλγαρία να είναι η νικήτρια στον φετινό μουσικό διαγωνισμό. Η ελληνική αποστολή κατέκτησε τη δέκατη θέση με 220 ψήφους από τις επιτροπές και το κοινό.
