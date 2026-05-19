Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία στη Σούδα το 2025

Σε κάθειρξη επτά χρόνων κι ενός μηνός καταδικάστηκε ο 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν που είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2025 από την ΕΥΠ, είχε τραβήξει πάνω από 5.000 φωτογραφίες την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας