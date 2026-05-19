Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία στη Σούδα το 2025
Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση ο Αζέρος που είχε συλληφθεί για κατασκοπεία στη Σούδα το 2025
Σε κάθειρξη επτά χρόνων κι ενός μηνός καταδικάστηκε ο 26χρονος από το Αζερμπαϊτζάν που είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2025 από την ΕΥΠ, είχε τραβήξει πάνω από 5.000 φωτογραφίες την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας
Σε κάθειρξη επτά ετών και ενός μηνός χωρίς αναστολή εκτέλεσης καταδικάστηκε σήμερα ο Αζέρος που είχε συλληφθεί το 2025 για κατασκοπεία στη Σούδα, μετά από επιχείρηση της ΕΥΠ.
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, o συγκεκριμένος άνδρας, γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν, φέρεται να είχε μισθώσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις της βάσης στη Σούδα.
Ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και στο ξενοδοχείο που διέμενε ζήτησε να έχει θέα στο λιμάνι της Σούδας. Μάλιστα, είχε κλείσει το δωμάτιο για ένα μήνα. Το διάστημα που έμεινε εκεί, βγήκε από το δωμάτιό του μόνο για να πάρει είδη πρώτης ανάγκης.
Μετά τη σύλληψή του, έγιναν έρευνες στο δωμάτιό του και βρέθηκε μια κάρτα μνήμης, ένα κινητό τηλέφωνο και μια φωτογραφική μηχανή.
Σύμφωνα με πληροφορίες είχε τραβήξει πάνω από 5.000 φωτογραφίες την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, από το δωμάτιό του, ενώ στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης μέσα από το οποίο έστελνε τις φωτογραφίες.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση θεωρείται πολύ πιθανό να είχε άμεση σχέση με συμπατριώτη του Αζέρου, που συνελήφθη στην Κύπρο με την ίδια κατηγορία και μετά από πληροφορίες της Μοσάντ.
Μάλιστα, ο Αζέρος που συνελήφθη στην Κύπρο φέρεται να είναι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν και να δρούσε ως «μοναχικός λύκος», παρακολουθώντας για αρκετό καιρό τη δραστηριότητα στη Βρετανική Βάση του Ακρωτηρίου, όπου σταθμεύουν αεροσκάφη της RAF.
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, o συγκεκριμένος άνδρας, γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν, φέρεται να είχε μισθώσει ξενοδοχείο σε πολύ κοντινή απόσταση από την αεροναυτική βάση και πραγματοποιούσε φωτογραφίσεις της βάσης στη Σούδα.
Ο 26χρονος είχε φτάσει στα Χανιά στις 18 Ιουνίου του 2025 και στο ξενοδοχείο που διέμενε ζήτησε να έχει θέα στο λιμάνι της Σούδας. Μάλιστα, είχε κλείσει το δωμάτιο για ένα μήνα. Το διάστημα που έμεινε εκεί, βγήκε από το δωμάτιό του μόνο για να πάρει είδη πρώτης ανάγκης.
Μετά τη σύλληψή του, έγιναν έρευνες στο δωμάτιό του και βρέθηκε μια κάρτα μνήμης, ένα κινητό τηλέφωνο και μια φωτογραφική μηχανή.
Είχε τραβήξει πάνω από 5.000 φωτογραφίες από το λιμάνι της Σούδας
Σύμφωνα με πληροφορίες είχε τραβήξει πάνω από 5.000 φωτογραφίες την είσοδο και την έξοδο του λιμανιού της Σούδας, από το δωμάτιό του, ενώ στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή, βρέθηκε ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης μέσα από το οποίο έστελνε τις φωτογραφίες.
Σημειώνεται ότι η υπόθεση θεωρείται πολύ πιθανό να είχε άμεση σχέση με συμπατριώτη του Αζέρου, που συνελήφθη στην Κύπρο με την ίδια κατηγορία και μετά από πληροφορίες της Μοσάντ.
Σχετίζεται με αντίστοιχη σύλληψη στην Κύπρο
Μάλιστα, ο Αζέρος που συνελήφθη στην Κύπρο φέρεται να είναι πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών του Ιράν και να δρούσε ως «μοναχικός λύκος», παρακολουθώντας για αρκετό καιρό τη δραστηριότητα στη Βρετανική Βάση του Ακρωτηρίου, όπου σταθμεύουν αεροσκάφη της RAF.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα