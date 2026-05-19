Γερμανία: Νέα άνοδος της AfD - Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς
Η AfD ξεπερνάει για πρώτη φορά τη Χριστιανική Ένωση και στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας
Άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) και διεύρυνση της διαφοράς της από τη δεύτερη, Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), δείχνει η τελευταία δημοσκόπηση.
Σύμφωνα με το «Βαρόμετρο Τάσεων» του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό των τηλεοπτικών σταθμών RTL/n-tv, η AfD κερδίζει μία μονάδα και φθάνει στο 28%, ενώ η Ένωση παραμένει στο 22%. Στην τρίτη θέση ακολουθούν οι Πράσινοι με 14% (-1), ενώ το SPD παραμένει στο 12% και στην τέταρτη θέση, μόλις μία μονάδα πάνω από την Αριστερά, η οποία μένει στο 11%.
Η AfD ξεπερνάει όμως για πρώτη φορά την Ένωση και στο ερώτημα σχετικά με το ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας: βρίσκεται στο 15% (+1), με τα CDU/CSU στο 13% (-1). «Κανένα κόμμα», απαντά ωστόσο το 53% στην ίδια ερώτηση, ενώ αυξάνεται και η δυσαρέσκεια προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, με το 85% (+1) να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένο και αντίθετη άποψη να εκφράζει μόλις το 14%.
Το συντριπτικό 82% των ερωτηθέντων αναφέρει επίσης την οικονομία ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της Γερμανίας για το τρέχον έτος, με το 42% να κάνει λόγο για δυσαρέσκεια από τους πολιτικούς και το 33% να εκφράζει ανασφάλεια για τα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας, συντάξεων και εργασίας. Στο ερώτημα, εάν ο καγκελάριος φροντίζει επαρκώς για την οικονομία, το 80% απαντά αρνητικά και θετικά μόνο το 16%.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (63%) απαντά επίσης θετικά στο ερώτημα εάν θα πρέπει να παραταθεί η ισχύς της έκπτωσης του φόρου στα καύσιμα, με το 33% να απαντά αρνητικά. Υπέρ της παράτασης του μέτρου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως το τέλος Ιουνίου, έχει ταχθεί ήδη και ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας και αρχηγός του συγκυβερνώντος CSU, Μάρκους Ζέντερ.
