ΕΡΤ: «Μαθαίνουμε στο σπίτι» - Το πρόγραμμα της Πέμπτης

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΕΜΠΤΗ 25/2

Μαθηματικά Α': Επαναληπτικό μάθημα (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Τζαβέλλα)Αγγλικά Β'-Γ': Κατοικίδια ζώα (Pets) (Εκπαιδευτικός: Βίκυ Πεχλιβάνη)Μαθηματικά Δ': Διακρίνω το περίγραμμα από την επιφάνεια. Υπολογίζω περιμέτρους και εμβαδά (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)Αγγλικά Δ'- Ε': Ανακαλύπτουμε τα ταλέντα μας (What are you good at?) (Εκπαιδευτικός: Βίκυ Πεχλιβάνη)Μαθηματικά Ε': Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων - Μέση τιμή (Εκπαιδευτικός: Λεωνίδας Μπανάκος)Γερμανικά Ε': Καρτ-ποστάλ/mail/επιστολή (Εκπαιδευτικός: Κυριακή Μαντέλλου)Γλώσσα ΣΤ': Συσκευές - Το μηχάνημα (Εκπαιδευτικός: Ελισάβετ Βιτζηλαίου)Γερμανικά ΣΤ': Τα μέλη του σώματος-κτητικές αντωνυμίες (β΄ & γ΄ πρόσωπο) (Εκπαιδευτικός: Κυριακή Μαντέλλου)