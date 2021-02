ΕΡΤ: «Μαθαίνουμε στο σπίτι» - Το πρόγραμμα της Τρίτης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

του υπουργείου Παιδείας, που απευθύνεται σε μαθητές της, συνεχίζεται καθημερινά στην, προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής. Παράλληλα, τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμαστην κατηγορίαΣτο γνώριμο περιβάλλον μιας σχολικής αίθουσας, οι εκπαιδευτικοί στέκονται μπροστά στην κάμερα, για να παραδώσουν στις μαθήτριες και στους μαθητές του Δημοτικού τηλεμαθήματα, κρατώντας τα παιδιά σε μαθησιακή εγρήγορση μέχρι να ανοίξουν ξανά τα σχολεία.Μαθηματικά Α': Το συμπλήρωμα (Εκπαιδευτικός: Κωνσταντίνα Τζαβέλλα)Αγγλικά Α'-Β': Πάμε στον ζωολογικό κήπο (Let's go to the zoo) (Εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Ζαρκαδάκης)Αγγλικά Β'-Γ': Πάμε για ψώνια (Let's go shopping) (Εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Ζαρκαδάκης)Μαθηματικά Δ': Γνωρίζω και σχεδιάζω παράλληλες και κάθετες μεταξύ τους ευθείες (Εκπαιδευτικός: Δήμητρα Τσάλλα)Αγγλικά Δ'- ΣΤ': Αγγλικά: Ίδιοι ή διαφορετικοί (Same or different) (Εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Ζαρκαδάκης)Γεωγραφία Ε': Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης (Εκπαιδευτικός: Αλεξάνδρα Σαγρή)Αγγλικά Ε'- ΣΤ': Ο αγαπημένος μου προορισμός (The best place) (Εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Ζαρκαδάκης)ΚΠΑ ΣΤ': Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας. Το ελληνικό Σύνταγμα (Εκπαιδευτικός: Αλεξάνδρα Σαγρή)