Billionaires game club: Τα... ιδιαίτερα γούστα που βγάζουν οι κροίσοι του πλανήτη

. Τα αγόρια τηςεκτόπισαν τα διψασμένα για χρήμα και επίδειξη αγόρια του Χρηματιστηρίου και αναδείχθηκαν GOAT (Greatest Of All Time) του ψηφιακού κόσμου και του υψηλού design. Designers όπως ο Φίλιπ Σταρκ σχεδίασαν γιοτ όπως το περίφημο «Venus» του, την ώρα που ο Μπιλ Γκέιτς έδινε μάχη για να αποκτήσει σε δημοπρασία το ακριβότερο των ακριβών, το πολυτιμότερο των ευφυών, το χειρόγραφο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι!Ασυνήθιστα μυαλά, ασυνήθιστα παιχνίδια, τα περισσότερα δεν έχουν να κάνουν με το θεαθήναι, αλλά με το πάθος, το όνειρο, το πείσμα, τον στόχο. Κάποια δεν είναι καν χρήσιμα, αλλά όλα είναι ιδιαίτερα και μοναδικά.. Στα 57 του ο ιδρυτής τηςονειρεύεται διαστημικά ταξίδια και επενδύει στο Διάστημα με την εταιρεία του Blue Origin ενώ στον πλανήτη Γη δεν σταματά να αγοράσει διαμερίσματα, επαύλεις αλλά και να «παίζει» τα δικά του ενήλικα παιχνίδια. Επένδυσε 42 εκατ. δολάρια σε ένα ρολόι που προορίζεται να δουλεύει για 10.000 χρόνια (ονόμασε το πρότζεκτ «The Long Now Foundation»)! Αφού λοιπόν κατάφερε με την ομάδα του να «παίξουν» με τον χρόνο, έθαψε το ρολόι κάπου σε ένα βουνό στο Τέξας, προκειμένου να το βρουν οι επόμενες γενιές ανθρώπων ή εξωγήινων, αναλόγως του τι θα κυριαρχεί στον πλανήτη τότε. Στόχος του; Να σταματήσουν οι άνθρωποι να είναι κοντόφθαλμοι και να έχουν μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων στην οποία ο χρόνος δεν θα λειτουργεί ως τροχοπέδη.Είναι ο ίδιος άνθρωπος που αποφάσισε πως το πάθος του είναι να συλλέγει συντρίμμια πυραύλων και ξόδεψε εκατομμύρια προκειμένου να ψάξει με την υποβρύχια ομάδα του (αρκετές φορές παίρνει μαζί και τα παιδιά του) παλιούς πυραύλους της. Κάπως έτσι μάζεψε κομματάκι-κομματάκι από τον Ατλαντικό ωκεανό ό,τι απέμεινε από το «Apollo 12».Sui generis, εκθαμβωτικά έξυπνος, παράτολμος, θρασύς και πάμπλουτος,. Ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX ονειρεύεται να αφήσει το αποτύπωμά του τόσο στη Γη όσο και στο Διάστημα και στο ενδιάμεσο ξοδεύει ασύστολα προκειμένου να αγοράσει ό,τι περίεργο του κινήσει το ενδιαφέρον, ανάμεσά τους το 2013 και το υποβρύχιο αυτοκίνητο Lotus Esprit που έκανε μεγαλειώδη εμφάνιση στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «The spy who loved me» το 1977. Προκειμένου να αποκτήσει το υποβρύχιο κατέβαλε το ποσό του 1 εκατ. δολαρίων αγοράζοντάς το από ένα ζευγάρι που είχε αποκτήσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αντί του ποσού των 100 δολαρίων! «Είναι εκπληκτικό για μένα να έχω στην κατοχή μου το αυτοκίνητο-υποβρύχιο που θαύμαζα ως πιτσιρικάς», δήλωσε στο Jalopnik ανακοινώνοντας ότι στα άμεσα σχέδιά του είναι να αλλάξει τον κινητήρα του και να μπορεί να το μετακινεί και ως υποβρύχιο!Τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και genius κατά γενική ομολογία, οανήκει στην κατηγορία των αεικίνητων και «αειφόρων» εγκεφάλων που θα βγάζει δισεκατομμύρια, αλλά παράλληλα θα σκέφτεται και λύσεις για τα δεινά του πλανήτη, θα επιδίδεται σε φιλανθρωπίες, επενδύσεις και εφευρέσεις. Δεν είναι τυχαίο που στην πρωτοφανή συνθήκη της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο το δικό του όνομα ήταν αυτό που κυριάρχησε στις QAnon θεωρίες. Ο 65χρονος billionaire των 120,3 δισ. δολαρίων κυκλοφορεί μονίμως με μια τσάντα γεμάτη βιβλία, διαβάζει ένα βιβλίο την ημέρα και έχει στην κατοχή του κάτι που δεν κατάφερε να αποκτήσει κανείς, ούτε καν κάποιο από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου:Με περιουσία που αγγίζει τα 14,6 δισ. δολάρια, ο 65χρονοςτης Sac Capital και θρύλος τηςλατρεύει την τέχνη και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές έργων, η αξία των οποίων ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια. Το 2004 πλήρωσε 8 εκατ. δολάρια (φήμες κάνουν λόγο για 12 εκατ. δολάρια) για να αποκτήσει το έργο του Ντέμιεν Χερστ, έναν καρχαρία σε φορμαλδεΰδη μήκους 14 ποδιών, αλλά επειδή once eccentric always eccentric ο Κοέν έδωσε επίσης πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να αγοράσει ένα γουρούνι με τατουάζ, τον Ρόμεο, ο οποίος και αποτέλεσε ατραξιόν στον κήπο της έπαυλής του στο Κονέκτικατ ως ένα είδους walking piece of art ενώ είχε και δικό του δωμάτιο. Φήμες θέλουν τον Ρόμεο να έχει μεταφερθεί σε vegan φάρμα στη Φλόριντα καθώς πλέον έχει μεγαλώσει πολύ.Ο 73χρονος σουλτάνος του Μπρουνέι,, με προσωπική περιουσία που ξεπερνά τα 27,7 δισ. δολάρια βρίσκεται στο Βιβλίο των, καθώς διαθέτει τη μεγαλύτερη έπαυλη του πλανήτη, η οποία φωταγωγείται από 564 πολυελαίους, διαθέτει 250 τουαλέτες, γκαράζ για 110 αυτοκίνητα και δικό της τζαμί χωρητικότητας 1.500 ατόμων!! Ανάμεσά τους Ferrari, Bentley, Lamborghini, Aston Martin και μια Rolls Royce επενδυμένη με χρυσό αξίας 14 εκατ. δολαρίων! Επίσης, έχει έναν στόλο από Airbus και Boeing, μεταξύ των οποίων το Boeing 747 με επένδυση χρυσού, η αξία του οποίου ξεπερνά τα 431 εκατ. δολάρια.. Ο διάσημος σκηνοθέτης, η περιουσία του οποίου ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια, έδωσε 60.000 δολάρια το 1982 για να αγοράσει σε δημοπρασία το έλκηθρο «Rosebud» από την ταινία του Ορσον Γουέλς «Πολίτης Κέιν». Ο Λάρι Ελισον, ιδρυτής της Oracle και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Γη, είναι γνωστός για τη ροπή του στην υπερβολή. Αντί να αγοράσει έναν ερημικό παράδεισο, προτίμησε την αγορά ενός νησιού με 3.200 κατοίκους δίνοντας 600 εκατ. δολάρια για να αποκτήσει το 98% του Λανάι, του έκτου μεγαλύτερου νησιού της Χαβάης. Και έτσι έγινε ιδιοκτήτης δύο ξενοδοχείων, δύο γηπέδων γκολφ, στάβλων, σκοπευτηρίων, εταιρείας ύδρευσης και δημοτικών μεταφορών. Ο Πίτερ Θίελ του PayPal ονειρεύεται έναν κόσμο μακριά από τον καπιταλισμό που υπηρετεί όλα αυτά τα χρόνια, χρηματοδοτώντας με αρκετά εκατομμύρια δολάρια το Seasteading Institute, έναν οργανισμό που έχει σκοπό τη δημιουργία μιας πλωτής αποικίας σε διεθνή ύδατα οι κάτοικοι της οποίας θα ζουν μακριά από νόμους, κανόνες και ηθικές συμβάσεις. Η κάθε πλωτή πολιτεία θα μπορεί να φιλοξενεί 270 κατοίκους και οι πρώτες ελεύθερες πλωτές αποικίες θα είναι έτοιμες έως το 2050.Οικαι, συνιδρυτές της, δώρισαν 33 εκατ. δολάρια στη ΝΑSΑ για ανακαίνιση του θρυλικού υπόστεγου αεροπλάνων, ενός από τα μεγαλύτερα οικοδομήματα στον κόσμο, με σκοπό να μπορούν να παρκάρουν εκεί τα δικά τους ιπτάμενα «παιχνίδια» (8 αεροπλάνα, ανάμεσά τους ένα Boeing 767, ένα Boeing 757 και ένα μαχητικό τζετ Dornier Alpha), καθώς μετά τη δωρεά έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα 2/3 του χώρου για προσωπική τους χρήση.. Μπορεί να βγάζει περισσότερα από 23 εκατ. δολάρια τον χρόνο, να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο μιας εταιρείας ο τζίρος της οποίας ξεπερνά τα 100 δισ. δολάρια, ωστόσο μετακινείται στη δουλειά με το μετρό, μπαίνει στο γραφείο έχοντας στα χέρια τον καφέ που παίρνει από καντίνα και τα Σαββατοκύριακα παίζει στα μεγάλα κλαμπ σε Νέα Υόρκη, Mπαχάμες και Μαϊάμι ως dj D-Sol, ενώ έχει δημιουργήσει και το δικό του insta account ως @djsolmusic. Μάλιστα την εποχή που ήταν υποψήφιος για CEO της Goldman Sachs, οι «New York Times» αποκάλυψαν την παράλληλη ζωή του ως dj. «Για λίγο φοβήθηκα ότι θα με βλάψει καθώς κάποιοι μέτοχοι με προέτρεψαν να… κρεμάσω τα ακουστικά μου αν πραγματικά ήθελα να με πάρουν σοβαρά, όμως εγώ σκέφτηκα ότι όπως δεν θα μου έλεγε κανείς να παρατήσω το γκολφ έτσι και τώρα δεν είχε δικαίωμα να μου ζητήσει κανείς να σταματήσω κάτι που αγαπώ και δεν επηρεάζει τη δουλειά μου στην εταιρεία», έχει δηλώσει ο ίδιος στο περιοδικό «Fortune».