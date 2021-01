Αυστραλία: Επιστήμονες προτείνουν την καθυστέρηση χρησιμοποίησης του εμβολίου της AstraZeneca

Ένας μοναδικός συνδυασμός προβιοτικών και βιταμίνης C, ενισχύει σημαντικά τον οργανισμό φροντίζοντας παράλληλα το εντερικό μικροβίωμα.

Αυστραλοί επιστήμονες προτείνουν την καθυστέρηση του μαζικού εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της Covid-19 και την χρησιμοποίηση άλλου εμβολίου στην θέση του.Τα ερωτήματα που περιβάλλουν το εμβόλιο έχουν ρίξει σκιά στα σχέδια εμβολιασμού στην Αυστραλία, η οποία έχει παραγγείλει ήδη 53 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca.Οι ειδικοί επικεντρώνουν στα δεδομένα που«Το ζήτημα είναι στην πραγματικότητα αν το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ικανό να προσφέρει συλλογική ανοσία. Εδώ παίζουμε ένα μακροχρόνιο παιγνίδι. Δεν ξέρουμε πόσος χρόνος θα χρειασθεί», δήλωσε ο καθηγητής Στίβεν Τέρνερ, πρόεδρος Society for Immunology της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας καιΤο εμβόλιο της AstraZenecaδήλωσε στην Sydney Morning Herald.Σε ανακοίνωσή της η Society for Immunology διευκρινίζει ότι ο Τέρνερ ομιλεί ως ειδικός στην Ανοσολογία και ότι η ίδια η ASI προτείνει διακοπή της εμβολιαστικής διαδικασίας.Η Αυστραλία συμφώνησε για την αγορά 10 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου Pfizer/Biontech,(Therapeutic Goods Administration, Υπηρεσία Θεραπευτικών Αγαθών, TGA).Η AstraZeneca δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα για σχολιασμό. Το εμβόλιό της έχει εγκριθεί στην Βρετανία, την Ινδία και την Αργεντινή και βρίσκεται υπό αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση, την Νότια Κορέα και την Βραζιλία.Ο επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της Αυστραλίας Πολ Κέλι επιχείρησεσχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca,«Το μεγάλο πλεονέκτημα του εμβολίου της AstraZeneca είναι. Θα είναι διαθέσιμο μόλις το εγκρίνει η TGA, πράγμα που περιμένουμε ότι θα γίνει τον Φεβρουάριο». Ο Πολ Κέλι διευκρίνισε ότιπροερχόμενα από το Λονδίνο, το οποίο χρησιμοποιεί το εμβόλιο.Η Αυστραλία υπήρξε περισσότερο επιτυχημένη από άλλες χώρες στην διαχείριση της επιδημίας, καθώςΗ επιτυχία της Αυστραλίας αποδίδεται στο κλείσιμο των συνόρων και την ευρείας κλίμακας τήρηση των υγειονομικών μέτρων από τoν πληθυσμό,«Η κυβέρνηση χρειάζεται να είναι ευέλικτη ως προς τις αποφάσεις για τον εμβολιασμό, όταν θα έχουμε καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας των άλλων εμβολίων», δήλωσε ο Αντριαν Εστερμαν, επικεφαλής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο University of South Australia.