Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία, παρασύρθηκε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα

Ένας άνδρας, ηλικίας 62 ετών ανασύρθηκε νεκρός από στελέχη του λιμενικού σώματος όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα, στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου, κατά τη διάρκεια της σφοδρής κακοκαιρίας. Το νησί κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τον δήμαρχο, Αλέξανδρο Κολιάδη, να δηλώνει πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας που ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, πήγε να πάρει το αυτοκίνητο του από την περιοχή και παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα ενώ στις 10:44 το πρωί είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων για το νησί.



Το σημείο που βρέθηκε ο 62χρονος







Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος



Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο στη θαλάσσια περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όπου τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.



Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ένα περιπολικό όχημα, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μεταβαίνει και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και μεγάλα προβλήματα στη Ρόδο



Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις συγκοινωνίες προκαλεί η κακοκαιρία που πλήττει τη Ρόδο από τα ξημερώματα, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού.



Στα... δύο έχει κοπεί η παραλία των Στεγνών λόγω του χείμαρρου από τον Αρχάγγελο που καταλήγει στο λιμανάκι της Ρένης.





Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στην τροφοδοσία καθώς και στις αφίξεις-αναχωρήσεις των τουριστών.

Μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν νωρίτερα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχη έκκληση έκανε πριν από λίγο και ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδης πριν από λίγο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, ενώ δεκάδες οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί. Στον Αρχάγγελο, αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο Αρχαγγέλου-Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία.

Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία, χωρίς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, άλλες σοβαρές συνέπειες. Κεραυνός έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό σύστημα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, διακόπτοντας την εκπομπή του σταθμού. Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίστηκε διπλός υδροστρόβιλος, από τον οποίο δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα.

Προσωρινά διακόπηκαν τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας εντός της πόλης, από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και στη γραμμή Ρόδου-Φαληρακίου. Κλειστά παραμένουν σήμερα τα σχολεία στη Ρόδο και τη Σύμη, ενώ στη Ρόδο δεν λειτουργούν επίσης οι δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, το δημοτικό ωδείο και τα δημοτικά εργαστήρια.

Από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ματαιώθηκε επίσης η προγραμματισμένη για σήμερα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου. Προβλήματα μικρότερης έντασης καταγράφονται και σε άλλα νησιά της Δωδεκανήσου, όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.







Πολύ μεγάλα ύψη βροχής και ισχυρή ηλεκτρική δραστηριότητα στη Βόρεια Ρόδο

Πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν την Βόρεια Ρόδο, την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Όπως προκύπτει από τις καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr στον σταθμό της Ρόδου, κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής ανέρχεται σε 264 χιλιοστά.

Η βροχόπτωση που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της Ρόδου



Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Ισχυρά φαινόμενα έως το βράδυ σε ανατολική και νότια Ελλάδα



Σε ύφεση βρίσκεται η κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται έως τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Την ίδια ώρα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι, έντασης έως και 9 μποφόρ, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Η Επιτροπή συνεδρίασε την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, υπό τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και την εκτίμηση της κατάστασης για τις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν έως αργά τη νύχτα.

Σε Red Code επτά περιοχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται έως και σήμερα επτά περιοχές της χώρας. Πρόκειται για:

- Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

- Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

- Την Περιφέρεια Αττικής.

- Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

- Την Περιφέρεια Κρήτης.

- Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας.

- Την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους δήμους, τις περιφέρειες και τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.



Πτώσεις δέντρων και μηνύματα του 112

Όπως ανέφερε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, κατά τη διάρκεια της νύχτας καταγράφηκαν αρκετά περιστατικά, κυρίως εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων και των πτώσεων δέντρων. Τα συμβάντα αντιμετωπίστηκαν με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔΙΚ και σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές.

Όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενεργοποιήθηκε το 112, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρών και των συνοδών φαινομένων.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας και αξιολογούν διαρκώς τα δεδομένα, ώστε να προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες στις περιοχές που εξακολουθούν να επηρεάζονται.



Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 7/2026, που εκδόθηκε την Τρίτη (13-10-2026) με κόκκινη προειδοποίηση επικαιροποιείται σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και υποβαθμίζεται σε



Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Τετάρτη (14-10-2026) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα, σήμερα Τετάρτη (14-10-2026),

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων - 112 για εκκένωση οικισμού στην Εύβοια

Συνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί για την Αττική και την Εύβοια το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί.



Ειδικότερα, στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.



Λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρυκάπα στην Εύβοια να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.





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Μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίτερα σήμερα το πρωί και σε όσους βρίσκονται στα, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».