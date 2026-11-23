Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Νεκρός 72χρονος στην Κρήτη που έπεσε από δέντρο την ώρα που το κλάδευε
Νεκρός 72χρονος στην Κρήτη που έπεσε από δέντρο την ώρα που το κλάδευε
Το δυστύχημα σημειώθηκε σε οικισμό κοντά στο Αρκαλοχώρι - Συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγική κατάληξη είχαν οι εργασίες κλαδέματος για έναν 72χρονο στην Κρήτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από δέντρο στον οικισμό Μιλλιαρήσι, στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, κοντά στο Αρκαλοχώρι.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν πάνω στο δέντρο και το κλάδευε όταν έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Μετά το περιστατικό, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν πάνω στο δέντρο και το κλάδευε όταν έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
Μετά το περιστατικό, συγγενικά του πρόσωπα τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
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