Από τις μαθηματικές αποδείξεις μέσω αλγορίθμων μέχρι την εκρηκτική αύξηση των ερευνητικών προτάσεων και τον ανταγωνισμό για χρηματοδότηση - Πώς αλλάζει η επιστήμη, πού βρίσκεται η Ελλάδα στη νέα εποχή





Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών στον χώρο των μαθηματικών, της φυσικής και της επιστημονικής παραγωγής επαναφέρουν με εντελώς διαφορετικούς όρους ένα ερώτημα, που μέχρι πρόσφατα ανήκε περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να εξελιχθεί από εργαλείο υποστήριξης του επιστήμονα σε αυτόνομο παραγωγό επιστημονικής γνώσης;







Οι μαθηματικές ανακαλύψεις που αλλάζουν τη συζήτηση Δύο εξελίξεις το τελευταίο διάστημα έδωσαν νέα διάσταση στη συζήτηση για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.



Η πρώτη αφορά στο πρόβλημα Yang-Mills, ένα από τα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας, που έχει θέσει το Clay Mathematics Institute, με χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων για κάθε οριστική λύση. Στις 26 Οκτωβρίου 2026, η







Η αρχική αξιολόγηση, που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, έκρινε ότι η κατασκευή αποδεικνύει την ύπαρξη μιας σχετικιστικής κβαντικής θεωρίας πεδίου, που ικανοποιεί συγκεκριμένα μαθηματικά αξιώματα. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η απόδειξη δεν επιλύει ακόμη ολόκληρο το πρόβλημα της χιλιετίας. Ειδικότερα, δεν αποδεικνύει τη μοναδικότητα του ορίου άπειρου όγκου, ούτε την ύπαρξη του λεγόμενου «χάσματος μάζας» (mass gap), που αποτελεί τον πυρήνα της δυσκολίας του προβλήματος. Ακόμη και με αυτή την επιφύλαξη, πάντως, η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη δυνατότητα των συστημάτων ΤΝ να συμβάλλουν σε θεμελιώδεις ανακαλύψεις της θεωρητικής φυσικής.



Η εικασία Riemann και η απόδειξη των 17 εκατομμυρίων γραμμών Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η υπόθεση, που δημοσιοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026 και αφορά την εικασία Riemann.

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Ο μαθηματικός Levent Alpöge, συνεργάτης της Anthropic, ανακοίνωσε ότι εκτιμά πως κατάφερε, σε συνεργασία με το μοντέλο Claude, να βρει απόδειξη της εικασίας. Η απόδειξη μεταφέρθηκε στη γλώσσα τυπικής μαθηματικής επαλήθευσης Lean και περιλαμβάνει περίπου 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, κατανεμημένες σε περισσότερα από 175.000 αρχεία.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ανεξάρτητοι έλεγχοι της τυπικής απόδειξης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να εντοπιστούν σφάλματα στους συγκεκριμένους μηχανικούς ελέγχους.



Ωστόσο, η διάκριση ανάμεσα στην επιτυχή μηχανική επαλήθευση και στην πλήρη επιστημονική αποδοχή παραμένει κρίσιμη καθώς η μαθηματική κοινότητα πρέπει να εξετάσει όχι μόνο εάν ο κώδικας είναι συνεπής, αλλά και εάν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί ακριβώς στη διατύπωση της εικασίας και πώς προκύπτει η απόδειξη.



«Μέχρι το 2035 οι επιστήμονες και οι ερευνητές θα έχουν πάψει να υπάρχουν. Η έρευνα θα γίνεται πρακτικά μόνο από την Τεχνητή Νοημοσύνη και οι άνθρωποι θα ασχολούνται με αυτήν περισσότερο ως χόμπι». Η πρόβλεψη αυτή, που διατυπώνεται σε πρόσφατη ανάρτηση Έλληνα ερευνητή, μοιάζει εκ πρώτης όψεως υπερβολική, σχεδόν δυστοπική.Ωστόσο, οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών στον χώρο των μαθηματικών, της φυσικής και της επιστημονικής παραγωγής επαναφέρουν με εντελώς διαφορετικούς όρους ένα ερώτημα, που μέχρι πρόσφατα ανήκε περισσότερο στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας: Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να εξελιχθεί από εργαλείο υποστήριξης του επιστήμονα σε αυτόνομο παραγωγό επιστημονικής γνώσης;Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών, την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων ή τη συγγραφή επιστημονικών κειμένων. Τα συστήματα ΤΝ εμφανίζουν πλέον δυνατότητες διατύπωσης υποθέσεων, επίλυσης σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων, ανάπτυξης αποδείξεων και αναζήτησης λύσεων σε ερευνητικά ερωτήματα που παρέμεναν ανοιχτά επί δεκαετίες. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των επιστημονικών δημοσιεύσεων αυξάνεται, οι ερευνητικές προτάσεις προς χρηματοδότηση πολλαπλασιάζονται, ενώ τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους.Δύο εξελίξεις το τελευταίο διάστημα έδωσαν νέα διάσταση στη συζήτηση για τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.Η πρώτη αφορά στο πρόβλημα Yang-Mills, ένα από τα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας, που έχει θέσει το Clay Mathematics Institute, με χρηματικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου δολαρίων για κάθε οριστική λύση. Στις 26 Οκτωβρίου 2026, η OpenAI ανακοίνωσε, ότι τα εσωτερικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της παρήγαγαν μια μαθηματική κατασκευή, που αφορά την ύπαρξη της κβαντικής θεωρίας Yang-Mills σε τέσσερις διαστάσεις.Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα της θεωρητικής φυσικής και των μαθηματικών, το οποίο συνδέεται με την κατανόηση των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων της φύσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η σημασία της ανακοίνωσης είναι μεγάλη, καθώς η ΤΝ δεν περιορίστηκε στην επεξεργασία ήδη γνωστών μαθηματικών δεδομένων, αλλά συνέβαλε στην παραγωγή μιας νέας, εκτεταμένης μαθηματικής απόδειξης. Η OpenAI παρέδωσε το αποτέλεσμα σε ανεξάρτητη ομάδα ειδικών, με επικεφαλής τον νομπελίστα φυσικό David Gross. Στην ομάδα συμμετέχουν, επίσης, οι Michael Douglas, Arthur Jaffe, Igor Klebanov και Nikita Nekrasov.Η αρχική αξιολόγηση, που δημοσιοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου, έκρινε ότι η κατασκευή αποδεικνύει την ύπαρξη μιας σχετικιστικής κβαντικής θεωρίας πεδίου, που ικανοποιεί συγκεκριμένα μαθηματικά αξιώματα. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι η απόδειξη δεν επιλύει ακόμη ολόκληρο το πρόβλημα της χιλιετίας. Ειδικότερα, δεν αποδεικνύει τη μοναδικότητα του ορίου άπειρου όγκου, ούτε την ύπαρξη του λεγόμενου «χάσματος μάζας» (mass gap), που αποτελεί τον πυρήνα της δυσκολίας του προβλήματος. Ακόμη και με αυτή την επιφύλαξη, πάντως, η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη δυνατότητα των συστημάτων ΤΝ να συμβάλλουν σε θεμελιώδεις ανακαλύψεις της θεωρητικής φυσικής.Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η υπόθεση, που δημοσιοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2026 και αφορά την εικασία Riemann.Η εικασία διατυπώθηκε το 1859 από τον Γερμανό μαθηματικό Bernhard Riemann και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα άλυτα προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών. Αφορά στην κατανομή των πρώτων αριθμών και η επίλυσή της θα είχε τεράστιες συνέπειες για τη θεωρία αριθμών και πολλούς άλλους κλάδους των μαθηματικών.Ο μαθηματικός Levent Alpöge, συνεργάτης της Anthropic, ανακοίνωσε ότι εκτιμά πως κατάφερε, σε συνεργασία με το μοντέλο Claude, να βρει απόδειξη της εικασίας. Η απόδειξη μεταφέρθηκε στη γλώσσα τυπικής μαθηματικής επαλήθευσης Lean και περιλαμβάνει περίπου 17 εκατομμύρια γραμμές κώδικα, κατανεμημένες σε περισσότερα από 175.000 αρχεία.Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, ανεξάρτητοι έλεγχοι της τυπικής απόδειξης ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να εντοπιστούν σφάλματα στους συγκεκριμένους μηχανικούς ελέγχους.Ωστόσο, η διάκριση ανάμεσα στην επιτυχή μηχανική επαλήθευση και στην πλήρη επιστημονική αποδοχή παραμένει κρίσιμη καθώς η μαθηματική κοινότητα πρέπει να εξετάσει όχι μόνο εάν ο κώδικας είναι συνεπής, αλλά και εάν το αποτέλεσμα αντιστοιχεί ακριβώς στη διατύπωση της εικασίας και πώς προκύπτει η απόδειξη.

Σύμφωνα με τις συζητήσεις που προέκυψαν στην επιστημονική κοινότητα ύστερα από τις πρόσφατες ανακαλύψεις, το ενδιαφέρον είναι ότι η ΤΝ εμφανίζεται να συμμετέχει στη διαμόρφωση της μαθηματικής στρατηγικής, στην ανάπτυξη επιχειρημάτων και στην παραγωγή μιας τυπικής απόδειξης.



Πιο απλά, άλλο να χρησιμοποιεί ένας μαθηματικός έναν υπολογιστή για να εκτελεί υπολογισμούς και άλλο να συνεργάζεται με ένα σύστημα που προτείνει και αναπτύσσει την ίδια τη μαθηματική λύση.



Η «αυτοματοποίηση» της επιστημονικής ανακάλυψης Οι παραπάνω εξελίξεις δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Τον Σεπτέμβριο του 2026, η OpenAI ανακοίνωσε, επίσης, μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος Navier-Stokes, ενός από τα επτά Προβλήματα της Χιλιετίας, το οποίο αφορά στις εξισώσεις που περιγράφουν τη ροή των ρευστών. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ένα εσωτερικό σύστημα της εταιρείας παρήγαγε μια μαθηματική απόδειξη, που υποστηρίζει ότι οι εξισώσεις μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργία ιδιομορφίας σε πεπερασμένο χρόνο. Και σε αυτή την περίπτωση, η επιστημονική αξιολόγηση και η ανεξάρτητη επαλήθευση είναι απαραίτητες προτού θεωρηθεί ότι έχει επιλυθεί οριστικά το πρόβλημα.



Τον Οκτώβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ακόμη αποτελέσματα στους τομείς της αρμονικής ανάλυσης και της θεωρίας υπολογιστικής πολυπλοκότητας. Στη δεύτερη περίπτωση, το σύστημα υποστήριξε ότι απέδειξε πως η γνωστή Exponential Time Hypothesis είναι λανθασμένη, ανατρέποντας μια υπόθεση που χρησιμοποιείται επί δεκαετίες στην επιστήμη των υπολογιστών.



Το γεγονός ότι η εταιρεία επέλεξε να παραδώσει τα αποτελέσματα σε ανεξάρτητες ομάδες επιστημόνων για έλεγχο, είναι ενδεικτικό μιας νέας διαδικασίας.



Η ΤΝ δηλαδή παράγει το ερευνητικό αποτέλεσμα, ενώ οι άνθρωποι καλούνται να το εξετάσουν, να το ερμηνεύσουν και να διαπιστώσουν τις πραγματικές επιστημονικές του συνέπειες. Άλλωστε, η ίδια η OpenAI αναγνωρίζει, ότι τα αποτελέσματα που παράγουν τα μοντέλα της χρειάζονται επιστημονική ερμηνεία και ανεξάρτητη εξέταση.



Ρεκόρ δημοσιεύσεων στην παγκόσμια επιστημονική παραγωγή Η ανάπτυξη της ΤΝ συμπίπτει με μια περίοδο σημαντικής αύξησης της παγκόσμιας επιστημονικής παραγωγής. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) και την έκθεση Global Innovation Index 2026, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις παγκοσμίως έφθασαν το 2025 σε ιστορικό υψηλό, περίπου 2,4 εκατομμύρια άρθρα.



Η αύξηση σε σχέση με το 2024 ήταν 6,9%, ενώ σε ορίζοντα δεκαετίας ο ετήσιος σύνθετος ρυθμός αύξησης διαμορφώθηκε στο 5,1%.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή της επιστημονικής παραγωγής. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της διεθνούς ένωσης επιστημονικών εκδοτών STM για την περίοδο 2015-2025, η Ασία συγκεντρώνει το 53% των παγκόσμιων επιστημονικών άρθρων, ανασκοπήσεων και εργασιών συνεδρίων.



Ειδικότερα, η Κίνα αντιπροσωπεύει το 30% της παγκόσμιας παραγωγής στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, ενώ ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση με 16%, οι Ηνωμένες Πολιτείες με 11%, η Ινδία με 6% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 3%.



Εξίσου σημαντική είναι η ταχύτητα, με την οποία μεταβάλλεται ο παγκόσμιος ερευνητικός χάρτης. Με βάση τα στοιχεία της STM για την περίοδο 2015-2025, η επιστημονική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε με ετήσιο σύνθετο ρυθμό 14%, ενώ της Ινδίας κατά 12%. Αντίθετα, η αντίστοιχη αύξηση στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν περίπου 2%. Η επιστημονική ισχύς μετατοπίζεται, συνεπώς, προς την Ασία, η οποία επενδύει συστηματικά σε ερευνητικές υποδομές, πανεπιστήμια, τεχνολογίες αιχμής και ανθρώπινο δυναμικό.



Έως και 3 φορές αυξάνει η ΤΝ την παραγωγικότητα των επιστημόνων Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα ερευνητικά ευρήματα για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην επιστήμη δημοσιεύθηκε εντός του 2026 στο περιοδικό Nature. Η μελέτη, με τίτλο «Artificial intelligence tools expand scientists’ impact but contract science’s focus», εξέτασε 41,3 εκατομμύρια επιστημονικές εργασίες από τις φυσικές επιστήμες, προκειμένου να αποτιμήσει πώς η χρήση εργαλείων ΤΝ επηρεάζει την παραγωγικότητα και την επαγγελματική πορεία των ερευνητών.



Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Οι επιστήμονες, που χρησιμοποιούν εργαλεία ΤΝ στην έρευνά τους δημοσιεύουν κατά μέσο όρο 3,02 φορές περισσότερες εργασίες σε σχέση με όσους δεν χρησιμοποιούν αντίστοιχα εργαλεία. Παράλληλα, συγκεντρώνουν 4,84 φορές περισσότερες επιστημονικές αναφορές και αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο σε ερευνητικά προγράμματα κατά μέσο όρο 1,37 χρόνια νωρίτερα.



Η ίδια μελέτη, ωστόσο, ανέδειξε και μια απρόσμενη αντίφαση καθώς παρά την αύξηση της ατομικής παραγωγικότητας, η συνολική θεματική ποικιλία της επιστημονικής έρευνας περιορίστηκε κατά 4,63%, ενώ μειώθηκε κατά 22% και η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημόνων. Οι ερευνητές αποδίδουν το εύρημα στο γεγονός, ότι τα συστήματα ΤΝ τείνουν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα σε επιστημονικούς τομείς όπου υπάρχουν μεγάλοι όγκοι δεδομένων και ήδη ανεπτυγμένη βιβλιογραφία.



Έτσι, οι επιστήμονες κατευθύνονται συχνότερα προς ερευνητικά πεδία, στα οποία η ΤΝ μπορεί να προσφέρει γρήγορα αποτελέσματα, με κίνδυνο να περιορίζεται η εξερεύνηση λιγότερο μελετημένων αντικειμένων. Προκύπτει, επομένως, το παράδοξο η ΤΝ να μπορεί μεν να κάνει τον μεμονωμένο επιστήμονα περισσότερο παραγωγικό, αλλά ενδεχομένως να περιορίζει τη συλλογική πολυμορφία της επιστημονικής σκέψης.



Ποιος γράφει πλέον τις επιστημονικές εργασίες; Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει ήδη και τη διαδικασία παραγωγής των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Όπως προέκυψε από έρευνα του επιστημονικού περιοδικού Nature, σχετικά με τις απόψεις και τις πρακτικές της επιστημονικής κοινότητας επάνω στη χρήση εργαλείων ΤΝ, ισχύουν τα εξής:



Σε σύνολο 5.000 συμμετεχόντων ερευνητών, το 18% είχε χρησιμοποιήσει ΤΝ για την επεξεργασία επιστημονικού κειμένου χωρίς να δηλώσει τη χρήση της. Το 10% είχε κάνει αντίστοιχη χρήση, δηλώνοντάς την. Το 4% είχε χρησιμοποιήσει ΤΝ για τη σύνταξη πρώτου προσχεδίου επιστημονικής εργασίας χωρίς γνωστοποίηση. Ένα επιπλέον 4% είχε κάνει αντίστοιχη χρήση δηλώνοντάς την. Το 29% δήλωσε ότι θα ήταν πρόθυμο να χρησιμοποιήσει ΤΝ για τη σύνταξη ενός πρώτου προσχεδίου. Επιπλέον, το 78% των ερωτηθέντων δήλωσε, ότι δεν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ΤΝ για την αρχική αξιολόγηση μιας επιστημονικής εργασίας με βασικό προβληματισμό που αφορά κυρίως στην αξιοπιστία, την εμπιστευτικότητα και την ανάληψη ευθύνης.



Περισσότερες ερευνητικές ιδέες, λιγότερες διαθέσιμες θέσεις Μία από τις πιο άμεσες επιπτώσεις της ΤΝ αφορά στη χρηματοδότηση της έρευνας.



Η δυνατότητα σύνταξης ολοκληρωμένων επιστημονικών προτάσεων, επεξεργασίας βιβλιογραφίας και διαμόρφωσης ερευνητικών σχεδίων σε πολύ μικρότερο χρόνο διευκολύνει σημαντικά τους επιστήμονες. Ταυτόχρονα, όμως, αυξάνει τον αριθμό των αιτήσεων, που υποβάλλονται στους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council – ERC), ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδοτικούς θεσμούς για την επιστημονική έρευνα στην Ευρώπη. Στις 23 Οκτωβρίου 2026 ανακοινώθηκε ότι για τον διαγωνισμό Starting Grants 2027 υποβλήθηκαν 7.710 προτάσεις, αριθμός αυξημένος κατά 60,4% σε σχέση με τον προηγούμενο διαγωνισμό.



Σημειώνεται, ότι για το 2027 έχουν προβλεφθεί 594 εκατ. ευρώ, με εκτιμώμενο αριθμό 373 χρηματοδοτήσεων. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τις αρχικές προβλέψεις, περίπου μία στις είκοσι προτάσεις θα εξασφαλίσει χρηματοδότηση.



Αξίζει να αναφερθεί, ότι στον προηγούμενο διαγωνισμό του 2026 είχαν υποβληθεί 4.807 προτάσεις, ενώ για το 2025 είχαν επιλεγεί 478 ερευνητές από 3.928 αιτήσεις, με ποσοστό επιτυχίας περίπου 12,2%.



Η πρόεδρος του ERC, Maria Leptin, έχει εκφράσει τον προβληματισμό της για τη δυσκολία διαχείρισης αυτού του αυξανόμενου αριθμού αιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, το πρόβλημα είναι βαθύτερο αφού όσο μειώνεται το ποσοστό επιτυχίας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να μείνουν εκτός χρηματοδότησης αξιόλογες επιστημονικές ιδέες.



Οι προκλήσεις για τους νέους ερευνητές Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι Starting Grants του ERC (European Resuscitation Council – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας), οι οποίες απευθύνονται σε επιστήμονες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανεξάρτητης ερευνητικής τους σταδιοδρομίας.



Η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει το 1,5 εκατ. ευρώ για διάστημα έως πέντε ετών, με δυνατότητα πρόσθετης ενίσχυσης για συγκεκριμένες επιλέξιμες ανάγκες.



Για έναν νέο επιστήμονα, μια τέτοια επιχορήγηση μπορεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης μιας ανεξάρτητης ερευνητικής πορείας, επιτρέποντάς του να δημιουργήσει ομάδα, να προσλάβει συνεργάτες και να αναπτύξει ένα φιλόδοξο επιστημονικό πρόγραμμα.



Το πρόβλημα είναι ότι η δυνατότητα παραγωγής περισσότερων και καλύτερα διατυπωμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται αυτομάτως και περισσότερες χρηματοδοτήσεις.



Παράλληλα, η Ευρώπη προσπαθεί να προσελκύσει επιστήμονες που εργάζονται εκτός των συνόρων της. Η πρωτοβουλία Choose Europe for Science εντάσσεται σε αυτή την προσπάθεια, ενώ το ERC ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2026 ότι 21 ερευνητές που εργάζονταν εκτός Ευρώπης, κυρίως στις ΗΠΑ και στον Καναδά, επιλέχθηκαν για Starting Grants και σχεδιάζουν να μεταφέρουν την ερευνητική τους δραστηριότητα στην Ευρώπη.



Πού βρίσκεται η Ελλάδα στον διεθνή ερευνητικό χάρτη; Η Ελλάδα διαθέτει ένα επιστημονικό δυναμικό με αξιόλογη διεθνή παρουσία, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις ως προς τη χρηματοδότηση και τις υποδομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το 2021 καταγράφηκαν 20.034 επιστημονικές δημοσιεύσεις ελληνικών φορέων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά - πρόκειται για την υψηλότερη ετήσια επίδοση της περιόδου 2007-2021.



Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η διεθνής απήχηση των δημοσιεύσεων. Κατά την πενταετία 2017-2021, οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις συγκέντρωσαν 843.597 αναφορές, με μέσο όρο 10,20 αναφορές ανά δημοσίευση. Η επίδοση αυτή υπερέβαινε τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ήταν 8,44, καθώς και του ΟΟΣΑ, που διαμορφωνόταν σε 8,22. Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η σχετική απήχηση των δημοσιεύσεων στις Ιατρικές και Επιστήμες Υγείας, όπου ο δείκτης έφθασε το 1,51, με βάση τον παγκόσμιο μέσο όρο.



Ωστόσο, παραμένει το χρηματοδοτικό χάσμα. Το 2024, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του ΕΚΤ, οι συνολικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα ανήλθαν σε 3,62 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 7,6% σε σχέση με το 2023. Η ένταση Ε&Α, δηλαδή το ποσοστό των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη επί του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,53%. Η Ελλάδα κατατάσσεται στη 13η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη.



Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δαπάνες Ε&Α έφθασαν το 2024 περίπου τα 408 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 2,26% του ΑΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι επιχειρήσεις κάλυψαν το 54,8% των συνολικών δαπανών Ε&Α στην Ελλάδα, με περίπου 1,98 δισ. ευρώ. Η κρατική χρηματοδότηση ανήλθε περίπου σε 1,16 δισ. ευρώ, ενώ σημαντική ήταν και η συμμετοχή των ελληνικών φορέων σε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα.



Το 2024, η απασχόληση σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης αντιστοιχούσε σε 69.124 θέσεις πλήρους απασχόλησης.



Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της ελληνικής ερευνητικής πραγματικότητας είναι η γεωγραφική συγκέντρωση. Η Αττική συγκεντρώνει το 54,7% των συνολικών δαπανών Ε&Α, με την Κεντρική Μακεδονία και την Κρήτη να αποτελούν επίσης σημαντικούς ερευνητικούς πόλους. Η ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων είναι επομένως σημαντική, ώστε να αξιοποιηθεί το επιστημονικό δυναμικό σε ολόκληρη τη χώρα.



Αναφορικά με την ελληνική παρουσία στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, και ειδικότερα το πρόγραμμα Horizon Europe, που αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία κατά την περίοδο 2021-2027, για τη διετία 2021-2022, εγκρίθηκαν 829 έργα με ελληνική συμμετοχή, εκ των οποίων τα 204 συντονίζονταν από ελληνικούς φορείς, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΚΤ. Στα έργα συμμετείχαν 505 διαφορετικοί ελληνικοί οργανισμοί, με συνολικά 1.716 συμμετοχές και εγκεκριμένη χρηματοδότηση 644,72 εκατ. ευρώ. Με βάση τον αριθμό των συμμετοχών σε εγκεκριμένα έργα, η Ελλάδα βρέθηκε στην έβδομη θέση μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.



Ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση του ελληνικού συντονισμού, η δημιουργία περισσότερων ανεξάρτητων ερευνητικών ομάδων και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγή και την οικονομία.



Θα χρειάζονται λιγότεροι ή περισσότεροι επιστήμονες; Ίσως το σημαντικότερο ερώτημα της επόμενης δεκαετίας, είναι το ποιος θα είναι ο ρόλος του ανθρώπου εάν η ΤΝ μπορεί να αναλύει εκατομμύρια επιστημονικές δημοσιεύσεις, να προτείνει ερευνητικές υποθέσεις, να εκτελεί σύνθετους υπολογισμούς και να παράγει μαθηματικές αποδείξεις. Σε κάθε περίπτωση, την εποχή της ΤΝ, η επιστημονική κοινότητα καλείται να αποφασίσει πώς θα διατηρήσει την ανθρώπινη κρίση, την πρωτοτυπία και την ερευνητική δεοντολογία στο επίκεντρο.



Για την Ελλάδα, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο αφού η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει το επιστημονικό της δυναμικό, να ενισχύσει τις επενδύσεις στην έρευνα, να δημιουργήσει πραγματικές προοπτικές για τους νέους επιστήμονες και να εξασφαλίσει ότι η μετάβαση στην εποχή της ΤΝ δεν θα διευρύνει το χάσμα με τα ισχυρότερα ερευνητικά συστήματα.