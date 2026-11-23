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Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κατοικία που έπιασε φωτιά στον Τύρναβο, δείτε βίντεο
Ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κατοικία που έπιασε φωτιά στον Τύρναβο, δείτε βίντεο
Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της πριν επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια
Νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κατοικία στον Τύρναβο, όπως αναφέρει το TirnavosPress.gr.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά τα αίτια της φωτιάς.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της πριν επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια, με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έχουν γίνει προς το παρόν γνωστά τα αίτια της φωτιάς.
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον περιορισμό της πριν επεκταθεί σε παρακείμενα σπίτια, με 6 πυροσβέστες και 3 οχήματα.
Παράλληλα συνδράμουν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διασφάλιση της περιοχής.
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στον Τύρναβο #Θεσσαλίας. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) November 23, 2026
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