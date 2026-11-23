Μετά τους σοβάδες που έπεσαν, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ζητά τώρα προτεραιότητα για τις επισκευές στα σχολεία
Μετά τους σοβάδες που έπεσαν, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ζητά τώρα προτεραιότητα για τις επισκευές στα σχολεία
Μετά την παρουσία δημοσιογράφων στα Ράλλεια Δημοτικά σχολεία όπου έπεσαν σοβάδες, με έγγραφο στους δήμους ζητείται να δίνεται βαρύτητα στα αιτήματα που αφορούν την ασφάλεια στις κτιριακές εγκαταστάσεις
Την προτεραιοποίηση των αναγκών για επισκευές σε σχολεία ζητά η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά από τις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων του Πειραιά και των νησιών του Αργοσαρωνικού: Λίγες μέρες αφότου σοβάδες έπεσαν μέσα στις αίθουσες του Ράλλειου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά με άμεσο κίνδυνο για τους μικρούς μαθητές και μετά την παρουσία στο σχολείο δημοσιογράφου του ΘΕΜΑτος, το έγγραφο απεστάλη στις αρμόδιες υπηρεσίες με ημερομηνία 19 Νοεμβρίου- αν και σε ορισμένες έφτασε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.
Η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, σημειώνει στο έγγραφο που έχει αποσταλεί με την ένδειξη του επείγοντος, ότι «η ασφάλεια των μαθητών, μαθητριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα αιτήματα που αφορούν ζητήματα ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των σχολικών χώρων, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων».
Δείτε βίντεο μετά την πτώση σοβάδων στα Ράλλεια Δημοτικά Σχολεία:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι στο έγγραφο γίνεται αναφορά στη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης των επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Η έννοια της έγκαιρης αντιμετώπισης, ωστόσο, θα είχε περιεχόμενο προ της έναρξης της σχολικής χρονιάς και όχι στα μέσα του πρώτου τριμήνου. Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, ισχύει και το «κάλλιο αργά, παρά ποτέ».
Το έγγραφο έχει αποδέκτες τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας, Κυθήρων, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου, Μεθάνων, Τροιζηνίας, Πόρου και Ύδρας και όπως αναφέρεται «επιθυμούμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης των επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας» και προστίθεται:
«Σε περίπτωση που ο Δήμος σας ασχολείται ήδη με τα ανωτέρω ζητήματα, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους σας, πέραν της ενημέρωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ότι τα εν λόγω ζητήματα βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα της πορείας τους».
Δείτε το έγγραφο:
Δείτε φωτογραφίες από τα Ράλλεια Δημοτικά Σχολεία:
Η διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, σημειώνει στο έγγραφο που έχει αποσταλεί με την ένδειξη του επείγοντος, ότι «η ασφάλεια των μαθητών, μαθητριών και του εκπαιδευτικού προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στα αιτήματα που αφορούν ζητήματα ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των σχολικών χώρων, ώστε να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων».
Δείτε βίντεο μετά την πτώση σοβάδων στα Ράλλεια Δημοτικά Σχολεία:
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι στο έγγραφο γίνεται αναφορά στη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης των επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Η έννοια της έγκαιρης αντιμετώπισης, ωστόσο, θα είχε περιεχόμενο προ της έναρξης της σχολικής χρονιάς και όχι στα μέσα του πρώτου τριμήνου. Στην προκειμένη περίπτωση, πάντως, ισχύει και το «κάλλιο αργά, παρά ποτέ».
Το έγγραφο έχει αποδέκτες τις τεχνικές υπηρεσίες των Δήμων Πειραιά, Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Κορυδαλλού, Περάματος, Σαλαμίνας, Κυθήρων, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου, Μεθάνων, Τροιζηνίας, Πόρου και Ύδρας και όπως αναφέρεται «επιθυμούμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης των επισκευαστικών αναγκών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας» και προστίθεται:
«Σε περίπτωση που ο Δήμος σας ασχολείται ήδη με τα ανωτέρω ζητήματα, δεν απαιτείται περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους σας, πέραν της ενημέρωσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ότι τα εν λόγω ζητήματα βρίσκονται σε διαδικασία επίλυσης, ώστε να έχουμε σαφή εικόνα της πορείας τους».
Δείτε το έγγραφο:
Δείτε φωτογραφίες από τα Ράλλεια Δημοτικά Σχολεία:
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