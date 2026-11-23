Κτηνωδία στη Σαντορίνη: Άγνωστος εισέβαλε σε σπίτι γιατρού και έριξε φόλα στα σκυλιά του, ένα νεκρό, τα υπόλοιπα δίνουν μάχη για τη ζωή τους