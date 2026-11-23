Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Κτηνωδία στη Σαντορίνη: Άγνωστος εισέβαλε σε σπίτι γιατρού και έριξε φόλα στα σκυλιά του, ένα νεκρό, τα υπόλοιπα δίνουν μάχη για τη ζωή τους
Κτηνωδία στη Σαντορίνη: Άγνωστος εισέβαλε σε σπίτι γιατρού και έριξε φόλα στα σκυλιά του, ένα νεκρό, τα υπόλοιπα δίνουν μάχη για τη ζωή τους
Τα ζώα εντοπίστηκαν από μία νοσηλεύτρια, την ώρα που ο γιατρός απουσίαζε από το νησί
Ένα περιστατικό κτηνωδίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) στο Ακρωτήρι της Σαντορίνης, όταν ένας άγνωστος εισέβαλε στο σπίτι ενός γιατρού και έριξε φόλα για να δηλητηριάσει τα σκυλιά του. Ένας σκύλος έχασε τη ζωή του, ενώ τα υπόλοιπα ζώα δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.
Όπως αναφέρει το santonews, τα σκυλιά εντοπίστηκαν από μία νοσηλεύτρια την ώρα που ο γιατρός απουσίαζε από το νησί.
Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να απενεργοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση του δράστη.
Όπως αναφέρει το santonews, τα σκυλιά εντοπίστηκαν από μία νοσηλεύτρια την ώρα που ο γιατρός απουσίαζε από το νησί.
Οι κάμερες ασφαλείας της περιοχής φέρεται να απενεργοποιήθηκαν με αποτέλεσμα να μην υπάρχει μέχρι στιγμής διαθέσιμο οπτικό υλικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στην αναγνώριση του δράστη.
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