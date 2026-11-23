Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λίμνη Ευβοίας
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στη Λίμνη Ευβοίας
Το επίκεντρο εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα
Σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) κοντά στη Λίμνη Ευβοίας.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
Δείτε το επίκεντρο του σεισμού:
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Λίμνης με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.
Δείτε το επίκεντρο του σεισμού:
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