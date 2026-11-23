Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Ξέχασαν νήπιο μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, δικογραφία σε βάρος του οδηγού και του συνοδού
Ξέχασαν νήπιο μέσα σε σχολικό λεωφορείο στη Ρόδο, δικογραφία σε βάρος του οδηγού και του συνοδού
Το νήπιο κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Δευτέρας (23/11) στη Ρόδο, όταν ένα νήπιο ξεχάστηκε μέσα σε σχολικό λεωφορείο που το μετέφερε στο νηπιαγωγείο του.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός στάθμευσε αργότερα σε άλλο σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του.
Το νήπιο κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, θεωρώντας ότι φοιτούσε εκεί. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν η Αστυνομία και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι το παρέλαβαν.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί δεν αποβιβάστηκε στο σχολείο και παρέμεινε μέσα στο όχημα, το οποίο ο οδηγός στάθμευσε αργότερα σε άλλο σημείο της πόλης, χωρίς να αντιληφθεί την παρουσία του.
Το νήπιο κατάφερε να βγει από το λεωφορείο και εντοπίστηκε από πολίτη, ο οποίος το μετέφερε σε κοντινό νηπιαγωγείο, θεωρώντας ότι φοιτούσε εκεί. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν η Αστυνομία και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι το παρέλαβαν.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της έκθεσης σε βάρος του οδηγού και του συνοδού του σχολικού λεωφορείου. Οι δύο εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν και λίγο αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα