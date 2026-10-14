Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της κακοκαιρίας: Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, λέει ο δήμαρχος
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της κακοκαιρίας: Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, λέει ο δήμαρχος
Ένας 62χρονος άφησε την τελευταία του πνοή όταν παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα στον Αρχάγγελο - Η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού - Κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων την Πέμπτη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Ρόδος λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές και στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 62χρονο, στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου.
Τα έντονα φαινόμενα στο νησί θα εκδηλώνονται μέχρι τις 18:00 την Τετάρτη (14/10). Από το απόγευμα μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10), θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται βροχές αλλά θα είναι εξασθενημένες, σύμφωνα με το Meteo του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.
Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδηςανέφερε ότι η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος και μετέβη στην περιοχή του Αρχαγγέλου για να πάρει το αυτοκίνητό του, όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα ενώ στις 10:44 σήμερα το πρωί είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων για το νησί.
Το σημείο που βρέθηκε ο 62χρονος:
Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο στη θαλάσσια περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όπου τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ένα περιπολικό όχημα, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μεταβαίνει και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί. Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.
Η απόφαση αφορά επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.
Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.
Τα έντονα φαινόμενα στο νησί θα εκδηλώνονται μέχρι τις 18:00 την Τετάρτη (14/10). Από το απόγευμα μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης (15/10), θα συνεχίσουν να εκδηλώνονται βροχές αλλά θα είναι εξασθενημένες, σύμφωνα με το Meteo του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας, η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, έως τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια, οι οποίες θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Παράλληλα, στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 8 έως 9 μποφόρ, έως αργά τη νύχτα.
Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Κολιάδηςανέφερε ότι η κατάσταση στο νησί είναι ιδιαίτερα σοβαρή, ενώ θα συνεδριάσει εκτάκτως το αρμόδιο Συντονιστικό Όργανο, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των προβλημάτων και των ζημιών που έχουν προκαλέσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να ληφθούν αποφάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 62χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος και μετέβη στην περιοχή του Αρχαγγέλου για να πάρει το αυτοκίνητό του, όταν παρασύρθηκε από ορμητικά νερά. Συνολικά τέσσερα οχήματα παρασύρθηκαν στη θάλασσα ενώ στις 10:44 σήμερα το πρωί είχε εκδοθεί μήνυμα 112 για περιορισμό των μετακινήσεων για το νησί.
Νεκρός 62χρονος στη Ρόδο
Το σημείο που βρέθηκε ο 62χρονος:
Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άτομο στη θαλάσσια περιοχή των Στεγνών στη Ρόδο, όπου τέσσερα ΙΧ αυτοκίνητα παρασύρθηκαν στη θάλασσα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.
Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με ένα περιπολικό όχημα, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μεταβαίνει και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο, με απόφαση του δημάρχου Αλέξανδρου Κολιάδη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί. Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Ρόδου, η αναστολή λειτουργίας παρατείνεται για όλες τις σχολικές μονάδες, σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του νησιού.
Κλειστά σχολεία
Η απόφαση αφορά επίσης τις Μονάδες Προσχολικής Αγωγής, τα Ειδικά Σχολεία, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις αθλητικές εγκαταστάσεις, το Δημοτικό Ωδείο και όλα τα εργαστήρια του Δήμου Ρόδου.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, η παράταση της αναστολής λειτουργίας κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα αρμόδια συνεργεία να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στα σχολικά κτήρια, στους αύλειους χώρους και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις, καθώς και την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία.
Προτεραιότητα, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Δήμου, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες και την επανέναρξη των δραστηριοτήτων.
Πλημμυρισμένοι δρόμοιΗ κακοκαιρία που πλήττει το νησί έχει προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις συγκοινωνίες, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να επιχειρούν σε διάφορα σημεία του νησιού. Στα... δύο έχει κοπεί η παραλία των Στεγνών λόγω του χείμαρρου από τον Αρχάγγελο που καταλήγει στο λιμανάκι της Ρένης.
Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στην τροφοδοσία καθώς και στις αφίξεις-αναχωρήσεις των τουριστών. Μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν νωρίτερα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχη έκκληση είχε κάνει και ο δήμαρχος Ρόδου.
Οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές Αφάντου, Φαληρακίου και Αρχαγγέλου, ενώ δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Στον Αρχάγγελο, αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο Αρχαγγέλου-Μαλώνας, στην περιοχή «Αίθωνας», λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία.
Για λόγους ασφαλείας έκλεισε προσωρινά και η γέφυρα που συνδέει την κεντρική οδό με τον οικισμό του Αρχαγγέλου. Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία. Κεραυνός έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας το ηλεκτρικό σύστημα της ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, διακόπτοντας την εκπομπή του σταθμού. Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίστηκε διπλός υδροστρόβιλος, από τον οποίο δεν αναφέρθηκαν προβλήματα.
Στο μεταξύ, διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας εντός της πόλης, από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και στη γραμμή Ρόδου-Φαληρακίου.
Από τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.
Η Πυροσβεστική δέχτηκε στην Ρόδο 113 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ειδικά στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου λόγω των καιρικών φαινομένων, παρασύρθηκαν οχήματα στη θάλασσα και εντοπίστηκε μια σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επιχειρούν πλησίον της ακτογραμμής ως συνδρομή στις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Επίσης στο σημείο βρίσκεται ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος για την συνδρομή στο έργο της έρευνας από θαλάσσης.
Νωρίτερα, το Meteo δημοσίευσε δεδομένα από τον σταθμό της Ρόδου, όπου κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 264 χιλιοστά. Ισχυρή είναι και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου το μεσημέρι της Τετάρτης 14/10. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι περιοχές με ηλεκτρικές εκκενώσεις, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12 στις 12:10. Οι περιοχές με ενισχυμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα σημειώνονται με πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Στην ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνονται οι κεραυνοί (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.
Πολύ μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί στη βόρεια Ρόδο
Η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές στην κυκλοφορία και συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την κακοκαιρία στη Ρόδο:
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