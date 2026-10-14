Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Ρόδος λόγω της κακοκαιρίας: Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, λέει ο δήμαρχος



Πολύ μεγάλα ύψη βροχής και κεραυνοί στη βόρεια Ρόδο

Ισχυρή είναι και η ηλεκτρική δραστηριότητα στην περιοχή της Βόρειας Ρόδου το μεσημέρι της Τετάρτης 14/10. Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα νέφη καθώς και οι περιοχές με ηλεκτρικές εκκενώσεις, όπως αυτά αποτυπώθηκαν από τον μετεωρολογικό δορυφόρο Meteosat-12 στις 12:10. Οι περιοχές με ενισχυμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα σημειώνονται με πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις. Στην ηλεκτρική δραστηριότητα στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνονται οι κεραυνοί (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και οι ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

Η βροχόπτωση που κατέγραψε ο μετεωρολογικός σταθμός της Ρόδου

Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στην τροφοδοσία καθώς και στις αφίξεις-αναχωρήσεις των τουριστών. Μέσω του 112 οι πολίτες κλήθηκαν νωρίτερα να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Αντίστοιχη έκκληση είχε κάνει και ο δήμαρχος Ρόδου.Οι έντονες βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε ποτάμια από την Ιαλυσό προς την πόλη της Ρόδου, καθώς και στις περιοχές, ενώ δεκάδες οχήματα ακινητοποιήθηκαν. Στον, αυτοκίνητο χωρίς επιβαίνοντες παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου. Η κυκλοφορία διακόπηκε στον δρόμο, στην περιοχή «Αίθωνας», λόγω πτώσης μεγάλου βράχου που προκάλεσε ζημιές στο οδόστρωμα και στα προστατευτικά στηθαία.Για λόγους ασφαλείας. Στην Ιαλυσό, κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά σε κατοικία., διακόπτοντας την εκπομπή του σταθμού. Στην περιοχή του Αρχαγγέλου εμφανίστηκε διπλός υδροστρόβιλος, από τον οποίο δεν αναφέρθηκαν προβλήματα.Στο μεταξύ, διακόπηκαν προσωρινά τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας εντός της πόλης, από και προς το λιμάνι της Ακαντιάς, καθώς και στη γραμμήΑπό τις 12:30 το μεσημέρι έκλεισαν, για την ασφάλεια επισκεπτών και προσωπικού, οι αρχαιολογικοί χώροι Λίνδου, Καμίρου και Ακροπόλεως Ιαλυσού-Φιλερήμου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου και το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου.δέχτηκε στην Ρόδο 113 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 64 αντλήσεις υδάτων και 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Ειδικά στην περιοχή Στεγνά στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου λόγω των καιρικών φαινομένων, παρασύρθηκαν οχήματα στη θάλασσα και εντοπίστηκε μια σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, επιχειρούν πλησίον της ακτογραμμής ως συνδρομή στις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Επίσης στο σημείο βρίσκεται ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος για την συνδρομή στο έργο της έρευνας από θαλάσσης.Νωρίτερα, το Meteo δημοσίευσε δεδομένα από τον σταθμό της Ρόδου, όπου κατά το διάστημα 06:30-12:50 (6.5 περίπου ώρες) έπεσαν 202 χιλιοστά βροχής ενώ από την αρχή της ημέρας έως τις 12:50 το συνολικό ύψος βροχής έφτασε τα 264 χιλιοστά.Η κακοκαιρία εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ρόδου, με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές στην κυκλοφορία και συνεχείς παρεμβάσεις των συνεργείων του Δήμου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας.