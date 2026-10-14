Τεράστιος υδροστρόβιλος στα Στεγνά της Ρόδου, έκκληση του δημάρχου για τις μετακινήσεις λόγω κακοκαιρίας

Μήνυμα από το 112 - Πλημμύρισαν δρόμοι, έκλεισαν τμήματα του οδικού δικτύου





Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης (14/10) στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.







Λίγο πριν τις 12 σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.







Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στo Φαληράκι.

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Δείτε φωτογραφίες από τις πλημμύρες στο νησί





Έκκληση του δημάρχου για τις μετακινήσεις λόγω κακοκαιρίας – «Μην περνάτε από δρόμους με νερά» Έκκληση στους κατοίκους της Ρόδου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην επιχειρούν να περάσουν από πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα απευθύνει ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.



Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας από πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα ενώ στην Ρόδο , ένας τεράστιος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Στεγνά. Την ίδια ώρα ο δήμαρχος του νησιού κάνει έκκληση στους κατοίκους της να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην επιχειρούν να περάσουν από πλημμυρισμένους δρόμους.Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης (14/10) στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.Λίγο πριν τις 12 σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στo Φαληράκι.Έκκληση στους κατοίκους της Ρόδου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να μην επιχειρούν να περάσουν από πλημμυρισμένους δρόμους και ρέματα απευθύνει ο δήμαρχος του νησιού, Αλέξανδρος Κολιάδης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή.

Ο δήμαρχος προειδοποιεί για κινδύνους από την κίνηση οχημάτων σε δρόμους που έχουν κλείσει, αλλά και από προσπάθειες διέλευσης μέσα από ρέματα και σημεία όπου η ροή του νερού είναι ισχυρή, παρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.



Ο Αλέξανδρος Κολιάδης καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση όσο διαρκεί η κακοκαιρία και να μην επιχειρούν να περάσουν, είτε με όχημα είτε πεζοί, από δρόμους που έχουν καλυφθεί με νερό ή έχουν αποκλειστεί.



Παράλληλα, ζητά να απομακρυνθούν οχήματα από ρέματα και χαμηλά σημεία, ενώ υπογραμμίζει ότι οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας και του Δήμου Ρόδου.



Όπως επισημαίνει, οι δημοτικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή σε όλο το νησί και παρεμβαίνουν όπου κρίνεται απαραίτητο.



Για έκτακτες ανάγκες, οι πολίτες μπορούν να καλούν τον αριθμό 112.



Yδροστρόβιλος στη Ρόδο Στη Ρόδο, ένας τεράστιος υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά από τα Στεγνά, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Κάτοικοι της περιοχής κατέγραψαν το φαινόμενο, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη χαρακτηριστική στήλη που σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.



