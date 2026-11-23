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Άγρια συμπλοκή μεταξύ πέντε Σλοβάκων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Κρήτη, τραυματίστηκε 34χρονος
Άγρια συμπλοκή μεταξύ πέντε Σλοβάκων σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Κρήτη, τραυματίστηκε 34χρονος
Τέσσερις άνδρες, ηλικίας από 31 έως 39 ετών, φέρονται να επιτέθηκαν σε 34χρονο ομοεθνή τους
Άγρια συμπλοκή μεταξύ πέντε υπηκόων Σλοβακίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (22/11) στην Αγία Παρασκευή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 34χρονου.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:00, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, τέσσερις άνδρες, ηλικίας 39, 31, 32 και 39 ετών, φέρονται να επιτέθηκαν σε έναν 34χρονο ομοεθνή τους, τραυματίζοντάς τον.
Τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε περίπου στις 02:00, σε ενοικιαζόμενα δωμάτια όπου διέμεναν οι εμπλεκόμενοι.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, τέσσερις άνδρες, ηλικίας 39, 31, 32 και 39 ετών, φέρονται να επιτέθηκαν σε έναν 34χρονο ομοεθνή τους, τραυματίζοντάς τον.
Τα αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.
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