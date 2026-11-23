Το ΕΚΑΒ για το περιστατικό με τον 60χρονο στη Λάρισα: Αρνήθηκε ο ίδιος τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, δεν έγινε καταγγελία

Με ανακοίνωσή του το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δίνει διευκρινίσεις για την καταγγελία συγγενών 60χρονου ασθενούς ότι πλήρωμα αρνήθηκε να τον παραλάβει επειδή ήταν λερωμένος - Λίγο μετά ο ασθενής πέθανε από ανακοπή καρδιάς