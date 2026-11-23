Το ΕΚΑΒ για το περιστατικό με τον 60χρονο στη Λάρισα: Αρνήθηκε ο ίδιος τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, δεν έγινε καταγγελία
Το ΕΚΑΒ για το περιστατικό με τον 60χρονο στη Λάρισα: Αρνήθηκε ο ίδιος τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, δεν έγινε καταγγελία
Με ανακοίνωσή του το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δίνει διευκρινίσεις για την καταγγελία συγγενών 60χρονου ασθενούς ότι πλήρωμα αρνήθηκε να τον παραλάβει επειδή ήταν λερωμένος - Λίγο μετά ο ασθενής πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την καταγγελία που έγινε από συγγενείς 60χρονου στην Λάρισα, ότι πλήρωμα του ΕΚΑΒ αρνήθηκε να τον παραλάβει γιατί ήταν λερωμένος, προχώρησε με ανακοίνωσή του το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Σε αυτή, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος ο ασθενής - που λίγο αργότερα πέθανε από ανακοπή καρδιάς - αρνήθηκε οποιαδήποτε λήψη ζωτικών σημείων από το πλήρωμα του ασθενοφόρου καθώς και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.
Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, στη μη διακομηδή του συναίνεσε και συγγενής του 60χρονου που είχε καλέσει για ασθενοφόρο.
«Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής)», αναφέρει η ανακοίνωση.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν από το ΕΚΑΒ μολονότι δεν υπάρχει καταγγελία για το περιστατικό, έχει εκκινήσει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ για μη διακομιδή 60χρονου ασθενούς στη Λάρισα, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ, κατά τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του σε νοσοκομείο, καθώς, όπως ανέφερε, ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο, γεγονός που του προκαλούσε ανησυχία. Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, του προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ.
Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ, στο μεταξύ, είχε προβεί στη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.
Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα. Ο ίδιος δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής).
Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στο ΕΚΑΒ σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον Διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισής του, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων.
Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς του ασθενούς προχώρησαν σε καταγγελία ότι πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο άνδρας πέθανε λίγες ώρες αργότερα από ανακοπή καρδιάς.
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 60χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.
Ο 60χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Όπως τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση, στη μη διακομηδή του συναίνεσε και συγγενής του 60χρονου που είχε καλέσει για ασθενοφόρο.
«Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής)», αναφέρει η ανακοίνωση.
Μάλιστα, όπως υποστηρίζουν από το ΕΚΑΒ μολονότι δεν υπάρχει καταγγελία για το περιστατικό, έχει εκκινήσει προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ
Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με καταγγελία που δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ για μη διακομιδή 60χρονου ασθενούς στη Λάρισα, διευκρινίζουμε ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Συντονιστικού Κέντρου του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας, στις 20 Νοεμβρίου 2026 είχαν προηγηθεί δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες συγγενή του ασθενούς με το ΕΚΑΒ, κατά τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς του σε νοσοκομείο, καθώς, όπως ανέφερε, ο ασθενής δεν σιτιζόταν, είχε ψυχιατρικό ιστορικό και αρνούνταν να μεταβεί σε νοσοκομείο, γεγονός που του προκαλούσε ανησυχία. Στο πλαίσιο των επικοινωνιών αυτών, του προτάθηκε να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας και να επικοινωνήσει εκ νέου με το ΕΚΑΒ.
Στις 14:07 της ίδιας ημέρας καταγράφηκε νέα κλήση, κατά την οποία ο συγγενής ανέφερε ότι ο ασθενής παρουσίαζε ληθαργική κατάσταση, δεν σιτιζόταν και είχε ψυχιατρικό ιστορικό, ενώ, στο μεταξύ, είχε προβεί στη διαδικασία για την έκδοση εισαγγελικής παραγγελίας για τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.
Κατά την άφιξή τους στο σημείο, οι διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν ότι ο ασθενής δεν παρουσίαζε ληθαργική εικόνα. Ο ίδιος δεν συναίνεσε στη λήψη ζωτικών σημείων και δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του σε νοσοκομείο. Παράλληλα, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο ασθενής έχρηζε προηγούμενης φροντίδας ατομικής υγιεινής και ενημέρωσαν σχετικά τον συγγενή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρόληψης της διασποράς λοιμογόνων παραγόντων κατά τη διακομιδή. Κατόπιν αυτών, ο συγγενής δήλωσε ότι δεν επιθυμεί τη διακομιδή του ασθενούς (άρνηση διακομιδής).
Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί επίσημη υπηρεσιακή καταγγελία στο ΕΚΑΒ σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, κατόπιν εντολής του Προέδρου του ΕΚΑΒ προς τον Διευθυντή του Παραρτήματος Λάρισας, έχει διαταχθεί προκαταρκτική διερεύνηση της συνολικής διαχείρισής του, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών και την επιβεβαίωση των διαθέσιμων επιχειρησιακών στοιχείων.
Υπενθυμίζεται ότι συγγενείς του ασθενούς προχώρησαν σε καταγγελία ότι πλήρωμα ασθενοφόρου αρνήθηκε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο, επειδή ήταν λερωμένος με σωματικά υγρά. Ο άνδρας πέθανε λίγες ώρες αργότερα από ανακοπή καρδιάς.
Τι υποστηρίζει η οικογένεια του 60χρονου
Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει η οικογένεια, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, όταν ο 60χρονος ξύπνησε αισθανόμενος δυσφορία. Ο αδελφός του κάλεσε το ΕΚΑΒ, ζητώντας τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Όταν το πλήρωμα έφτασε στο σπίτι, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ο άνδρας ήταν λερωμένος από σωματικές εκκρίσεις. Όπως υποστηρίζει η οικογένεια, οι διασώστες ενημέρωσαν τους συγγενείς ότι δεν θα τον παραλάμβαναν υπό αυτές τις συνθήκες και αποχώρησαν, ζητώντας τους να επικοινωνήσουν ξανά όταν θα είχε καθαριστεί.
Ο 60χρονος πέθανε αργότερα την ίδια ημέρα, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταφορά του σε νοσοκομείο.
Οι συγγενείς έχουν υποβάλει επίσημη καταγγελία στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και η συμπεριφορά του πληρώματος. Η διοίκηση του ΕΚΑΒ διέταξε προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εξεταστούν οι καταγγελίες και να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε η διακομιδή του 60χρονου.
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