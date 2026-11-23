Σε προστατευτική φύλαξη η 16χρονη από την υπόθεση του Κολωνού, κατήγγειλε τη θεία της για ενδοοικογενειακή βία
Σε προστατευτική φύλαξη η 16χρονη από την υπόθεση του Κολωνού, κατήγγειλε τη θεία της για ενδοοικογενειακή βία
Η θεία της ανήλικης συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
Με νέες περιπέτειες βρίσκεται αντιμέτωπη η 16χρονη από τον Κολωνό που, όπως αποκαλύφτηκε το 2022, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.
Η ανήλικη, που διαμένει σε νησί των Επτανήσων μαζί με τον 14χρονο αδελφό της, προσήλθε την περασμένη Πέμπτη (19/11) στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της από τη θεία της.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, η 48χρονη γυναίκα, η οποία έχει αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών, την εξύβρισε και τη χτύπησε στο πρόσωπο.
Μάλιστα, η 16χρονη φέρεται να υποστήριξε πως δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό.
Μετά την καταγγελία, η θεία της ανήλικης συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Οι εξελίξεις οδήγησαν τις αρμόδιες Αρχές στη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των δύο ανηλίκων. Η 16χρονη και ο 14χρονος αδελφός της τέθηκαν σε προστατευτική φύλαξη, έως ότου ο αρμόδιος εισαγγελέας αποφασίσει για το πού θα φιλοξενηθούν το επόμενο διάστημα.
Η ανήλικη, που διαμένει σε νησί των Επτανήσων μαζί με τον 14χρονο αδελφό της, προσήλθε την περασμένη Πέμπτη (19/11) στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, προκειμένου να καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της από τη θεία της.
Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, η 48χρονη γυναίκα, η οποία έχει αναλάβει την επιμέλεια των δύο παιδιών, την εξύβρισε και τη χτύπησε στο πρόσωπο.
Μάλιστα, η 16χρονη φέρεται να υποστήριξε πως δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό.
Μετά την καταγγελία, η θεία της ανήλικης συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Οι εξελίξεις οδήγησαν τις αρμόδιες Αρχές στη λήψη άμεσων μέτρων για την ασφάλεια των δύο ανηλίκων. Η 16χρονη και ο 14χρονος αδελφός της τέθηκαν σε προστατευτική φύλαξη, έως ότου ο αρμόδιος εισαγγελέας αποφασίσει για το πού θα φιλοξενηθούν το επόμενο διάστημα.
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