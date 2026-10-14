Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές: 112 για εκκένωση οικισμού λόγω υπερχείλισης ποταμού στην Εύβοια, πλημμύρες και στη Ρόδο
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού για καταιγίδες σε 5 περιοχές: 112 για εκκένωση οικισμού λόγω υπερχείλισης ποταμού στην Εύβοια, πλημμύρες και στη Ρόδο
Έως αργά τη νύχτα τα έντονα φαινόμενα - Υπερχείλισε ο ποταμός Κηρέας στην Εύβοια - Πλημμύρισαν δρόμοι στη Ρόδο - Ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στην Σκιάθο - Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο
Σε εξέλιξη βρίσκεται κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως σε Σκιάθο, Εύβοια, Αττική και Ρόδο.
Σύμφωνα, μάλιστα, με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.
β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.
δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.
Παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.
Ειδικότερα, στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.
Λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρυκάπα στην Εύβοια να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.
Μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίτερα σήμερα το πρωί και σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Σύμφωνα, μάλιστα, με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α) Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.
β) Στις Σποράδες και την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) έως το απόγευμα.
γ) Στα Δωδεκάνησα έως το βράδυ.
δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.
Παράλληλα τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο έως αργά τη νύχτα, εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.
Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων - 112 για εκκένωση οικισμού στην ΕύβοιαΣυνολικά 58 κλήσεις έχει δεχτεί για την Αττική και την Εύβοια το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από χθες έως σήμερα στις 6 το πρωί, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και των ισχυρών ανέμων που έχουν εκδηλωθεί.
Ειδικότερα, στην Αττική η Πυροσβεστική έχει δεχτεί 38 κλήσεις κι έχουν πραγματοποιηθεί 9 αντλήσεις υδάτων και 15 κοπές δένδρων, ενώ στην Εύβοια 20 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί 19 κοπές δέντρων και μία πλύση οδοστρώματος.
Λίγο πριν τις 12.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Μακρυκάπα στην Εύβοια να απομακρυνθούν προς Ψαχνά λόγω υπερχείλισης ποταμού.
Μήνυμα από το 112 εστάλη νωρίτερα σήμερα το πρωί και σε όσους βρίσκονται στα Πολιτικά Ευβοίας, καλώντας τους να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα ανέφερε: «Έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή Πολιτικά Ευβοίας. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».
Σημειώνεται ότι η υπερχείλιση του ποταμού Κηρέα, σύμφωνα με τοπικά μέσα έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην οδική σύνδεση της Βόρειας Εύβοιας με τη Χαλκίδα.
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης (14/10) στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Λίγο πριν τις 12 σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.
Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στo Φαληράκι.
«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αλοννήσου.
Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 μποφόρ.
Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι.
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας - Καματερό Πειραιά.
Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά τρία πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.
Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου - Καβάλας, Αγίας Μαρίνας - Νέων Στύρων και Αρκίτσας - Αιδηψού.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.
Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από χθες τις μεσημβρινές ώρες έως και σήμερα:
- Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Την Περιφέρεια Αττικής
- Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Την Περιφέρεια Κρήτης
- Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
- Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.
Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στις 10:44 το πρωί της Τετάρτης (14/10) στους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.
112 και στη Ρόδο, πλημμύρισαν δρόμοι, προβλήματα στις μετακινήσεις
Η Πολιτική Προστασία κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Λίγο πριν τις 12 σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις σε όλο σχεδόν το νησί, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των φαινομένων.
Από τις αναφορές που υπάρχουν, τα προβλήματα εστιάζονται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ για λόγους ασφαλείας ο Δήμος Ρόδου ανακοίνωσε ότι κλείνει η κυκλοφορία σε τμήμα της οδού από Αρχάγγελο προς Μαλώνα, ενώ ματαιώθηκαν επίσης και τα δρομολόγια των λεωφορείων στo Φαληράκι.
Ζημιές στην ΣκιάθοΖημιές καταγράφηκαν και στην Σκιάθο από την κακοκαιρία που έπληξε τις Βόρειες Σποράδες τα τελευταία 24ωρα. Το 112 ενεργοποιήθηκε δύο φορές, ενώ, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού, Θοδωρής Τζούμας, έχει ζητηθεί να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
«Συνεχίζει η βροχή και οι άνεμοι. Κάνουμε αποκαταστάσεις στο κεντρικό δίκτυο που έχουμε κάποια φερτά. Είχαμε κάποιες πτώσεις δέντρων και δύο αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί, ενώ τα σχολεία είναι κλειστά. Το φαινόμενο φαίνεται ότι υποχωρεί», σημειώνει ο κ. Τζούμας προσθέτοντας πως 40 με 50 επιχειρήσεις και 15 με 20 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων και τη διενέργεια αυτοψιών από τα τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Αλόννησος: Προσάραξη ιστιοφόρου στη νήσο ΠεριστέραΕπιπλέον, στη νήσο Περιστέρα, στην περιοχή της Αλοννήσου, προσάραξε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι δύο επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του Λιμενικού, και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αλοννήσου.
Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 8 μποφόρ.
Οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν στο Αιγαίο συνεχίζουν να προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαυρίου να παραμένει σε ισχύ έως τις 3 το μεσημέρι.
Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά και Λαύριο
Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φθάνει κατά τόπους τα 9 και πρόσκαιρα τα 10 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στον Αργοσαρωνικό πραγματοποιούνται μόνο ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, ενώ δεν εκτελούνται δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Παράλληλα, έχει διακοπεί η ακτοπλοϊκή σύνδεση στη γραμμή Παλούκια Σαλαμίνας - Καματερό Πειραιά.
Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν κανονικά τρία πρωινά δρομολόγια, ενώ μετά τις 4 το απόγευμα αναμένεται να επανεκτιμηθούν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αποφασιστεί η εκτέλεση των επόμενων δρομολογίων.
Προβλήματα καταγράφονται και σε άλλες ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια στις πορθμειακές γραμμές Πρίνου - Καβάλας, Αγίας Μαρίνας - Νέων Στύρων και Αρκίτσας - Αιδηψού.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.
Υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, από χθες τις μεσημβρινές ώρες έως και σήμερα:
Σε Red Code 8 περιοχές
- Την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Την Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας
- Την Περιφέρεια Αττικής
- Την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
- Την Περιφέρεια Κρήτης
- Τις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και
- Την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε χθες, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές και σήμερα Τετάρτη (14-10-2026). Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.
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