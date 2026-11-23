Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αναδεικνύεται σε στρατηγικό πυλώνα του σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με ισχυρό αποτύπωμα στις επενδύσεις, την απασχόληση, τις εξαγωγές, την έρευνα και την καινοτομία.
Θρίλερ με εξαφάνιση 90χρονης στην Κάρυστο, σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού της
Θρίλερ με εξαφάνιση 90χρονης στην Κάρυστο, σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού της
Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Στουπαίων
Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα (23/11) στο χωριό Στουπαίους στον Δήμο Καρύστου καθώς χάθηκαν τα ίχνη μιας 90χρονης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό της.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ηλικιωμένη φέρεται να εξαφανίστηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Αρχικά, ο σύζυγός της και κάτοικοι του χωριού προσπάθησαν να την βρουν αλλά μάταια.
Στη συνέχεια ενημέρωσαν τις Αρχές για την εξαφάνισης με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Στουπαίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η ηλικιωμένη φέρεται να εξαφανίστηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Αρχικά, ο σύζυγός της και κάτοικοι του χωριού προσπάθησαν να την βρουν αλλά μάταια.
Στη συνέχεια ενημέρωσαν τις Αρχές για την εξαφάνισης με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή των Στουπαίων.
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