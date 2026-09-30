Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος που έπεσε σε πηγάδι στο Ηράκλειο Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Πηγάδι Νεκρός Κρήτη Ηράκλειο Κρήτης

Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος που έπεσε σε πηγάδι στο Ηράκλειο Κρήτης

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές

Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος που έπεσε σε πηγάδι στο Ηράκλειο Κρήτης
Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9), έπεσε σε πηγάδι σε περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.

Μεταξύ άλλων, έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και τέσσερα οχήματα με συνολικά δέκα πυροσβέστες, που ανέσυραν -χωρίς τις αισθήσεις του- τον άτυχο άνδρα.

Τα αιτία πτώσης του στο πηγάδι ερευνώνται από τις αστυνομικές Aρχές της περιοχής.

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης