Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος που έπεσε σε πηγάδι στο Ηράκλειο Κρήτης
Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος που έπεσε σε πηγάδι στο Ηράκλειο Κρήτης
Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές
Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9), έπεσε σε πηγάδι σε περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.
Μεταξύ άλλων, έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και τέσσερα οχήματα με συνολικά δέκα πυροσβέστες, που ανέσυραν -χωρίς τις αισθήσεις του- τον άτυχο άνδρα.
Τα αιτία πτώσης του στο πηγάδι ερευνώνται από τις αστυνομικές Aρχές της περιοχής.
Μεταξύ άλλων, έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και τέσσερα οχήματα με συνολικά δέκα πυροσβέστες, που ανέσυραν -χωρίς τις αισθήσεις του- τον άτυχο άνδρα.
Τα αιτία πτώσης του στο πηγάδι ερευνώνται από τις αστυνομικές Aρχές της περιοχής.
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