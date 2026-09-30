Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος που έπεσε σε πηγάδι στο Ηράκλειο Κρήτης

Νεκρός ανασύρθηκε 35χρονος, ο οποίος νωρίτερα το μεσημέρι της Τετάρτης (30/9), έπεσε σε πηγάδι σε περιοχή του Πύργου Μονοφατσίου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων Ηρακλείου Κρήτης και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι Αρχές.Μεταξύ άλλων, έφτασαν αστυνομικοί, καθώς και τέσσερα οχήματα με συνολικά δέκα πυροσβέστες, που ανέσυραν -χωρίς τις αισθήσεις του- τον άτυχο άνδρα.Τα αιτία πτώσης του στο πηγάδι ερευνώνται από τις αστυνομικές Aρχές της περιοχής.