Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου για ψευτοκλινική στα Σκόπια
Εισαγγελική έρευνα μετά τις καταγγελίες του προέδρου του Ανδρολογικού Ινστιτούτου για ψευτοκλινική στα Σκόπια
Η προϊστάμενη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, προς ποινική διερεύνηση, για το έαν στοιχειοθετούνται αδικήματα, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημμελήματος
Εισαγγελική έρευνα προκάλεσαν οι σοβαρές καταγγελίες που έκανε το πρωί της Τετάρτης για τον χώρο των λεγόμενων «εναλλακτικών θεραπειών» και για φερόμενο γιατρό από τη Βόρεια Μακεδονία που διατηρούσε χώρο και στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.
Με αφορμή τη δημόσια καταγγελία που έκανε ο κ. Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των ωοθηκών, η προϊστάμενη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, προς ποινική διερεύνηση, για το έαν στοιχειοθετούνται αδικήματα, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημμελήματος.
Τα αδικήματα αυτά είναι της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη αξία αλλά και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Όπως ανέφερε ο Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του, η οποία έδινε επί χρόνια μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια μετά από θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης, όπου οδηγήθηκε αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την ασθένειά της.
«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα: Στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα; Έγινα λίγο ρατσιστής. Και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλώρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα: Δεν θα περάσω στο παράλογο και το μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από εμένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο» ανέφερε.
Και συνέχισε: «Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες, από αυτές που βάζουμε στα πόδια τον χειμώνα για να ζεσταινόμαστε, και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιατρείο, και μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζαμε σε θερμοφόρες».
Σε ερώτημα που του έγινε γιατί δεν ανέφερε την υπόθεση στις Αρχές σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα ο δικηγόρος μου μού είπε να μην ασχοληθώ, γιατί θα μπλέξω. Της κόστισε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρη, όπου σε έβαζε σε μια σπηλιά, «απομαγνήτιζε» τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνες 20-30 χιλιάδες. Μετά το κύκλωμα πήγαινε στη Μάλτα, όπου υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένα ως γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι».
«Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η μακαρίτισσα. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Έφυγε μέσα σε δύο μήνες, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της» σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης και ανέφερε πως αυτό το ιατρείο πιθανότατα να λειτουργεί ακόμα σήμερα.
Με αφορμή τη δημόσια καταγγελία που έκανε ο κ. Κωνσταντινίδης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega, περιγράφοντας την περιπέτεια της συζύγου του, η οποία έπασχε επί χρόνια από καρκίνο των ωοθηκών, η προϊστάμενη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση, προς ποινική διερεύνηση, για το έαν στοιχειοθετούνται αδικήματα, τόσο σε βαθμό κακουργήματος όσο και σε βαθμό πλημμελήματος.
Τα αδικήματα αυτά είναι της απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη αξία αλλά και της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
Όπως ανέφερε ο Κωνσταντινίδης, η σύζυγός του, η οποία έδινε επί χρόνια μάχη με τον καρκίνο, έφυγε από τη ζωή πριν από τρία χρόνια μετά από θεραπεία τύπου πλασμαφαίρεσης, όπου οδηγήθηκε αναζητώντας μια διαφορετική προσέγγιση για την ασθένειά της.
«Η γυναίκα μου είχε καρκίνο ωοθηκών μια 20ετία και πήγαινε καλά με χημειοθεραπείες και χειρουργεία. Κλασικά. Βρήκε ένα κέντρο στα Σκόπια. Της είπα: Στα Σκόπια υπάρχει Χάρβαρντ και δεν το ήξερα; Έγινα λίγο ρατσιστής. Και μάλιστα ζητούσε λεφτά. Ήταν κέντρο το οποίο είχε παράρτημα στη Φλώρινα και ζητούσε να βάλουμε λεφτά στην τράπεζα των Σκοπίων. Εγώ είπα: Δεν θα περάσω στο παράλογο και το μεταφυσικό. Δεν ξαναμιλάμε γι’ αυτό το θέμα, ούτε να το ξανακούσω. Η ίδια όμως βρήκε τρόπο να πάει, πλήρωσε στην αρχή 32.000 ευρώ στην τράπεζα των Σκοπίων και μετά έμεινε δύο μήνες στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από εμένα, χωρίσαμε τότε. Υπολογίζω ότι έδινε 6.000 ευρώ την εβδομάδα. Από περιέργεια και μόνο ο μικρός μου γιος μπήκε, είδε το ιατρείο και μου είπε: Μπαμπά, μην πας εκεί, θα τους δείρεις. Είναι απαράδεκτο» ανέφερε.
Και συνέχισε: «Έκανε ένα είδος πλασμαφαίρεσης. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έβαζε θερμοφόρες, από αυτές που βάζουμε στα πόδια τον χειμώνα για να ζεσταινόμαστε, και έλεγε ότι άλλαζε το DNA και το RNA του κυττάρου. Έλεγε πως είναι ο Θεός. Αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν σαν παλιοί μάγοι. Οι κανονικοί γιατροί μιλάνε με μια αβεβαιότητα, γιατί είναι επιστήμονες. Η επιστήμη είναι η ερώτηση, δεν είναι η απάντηση. Ο μάγος όμως είναι βέβαιος, όπως ο Θεός. Παγιδεύει τους ανθρώπους. Είχε ιατρείο στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιατρείο, και μάλιστα μικρό. Έκανε την κουζίνα ένα είδος εξεταστηρίου. Η σύζυγός μου δεν έκανε καταγγελία. Τον λάτρευε. Την είχε πείσει. Πήρε τον δικηγόρο μου να με καταγγείλει εμένα ότι λέω ψέματα. Δεν είδα μηχανήματα τότε, είδα ορούς για να παίρνουν αίμα, το βάζαμε σε θερμοφόρες».
Σε ερώτημα που του έγινε γιατί δεν ανέφερε την υπόθεση στις Αρχές σημείωσε μεταξύ άλλων: «Δεν μπορούσα να το καταγγείλω, η ίδια δεν ήθελε. Μάλιστα ο δικηγόρος μου μού είπε να μην ασχοληθώ, γιατί θα μπλέξω. Της κόστισε γύρω στις 100.000 ευρώ αυτή η ιστορία. Το κύκλωμα αυτό ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, πήγαινε στη Βιέννη, όπου υπήρχε ένα είδος μουσουλμάνου παπά, βεζίρη, όπου σε έβαζε σε μια σπηλιά, «απομαγνήτιζε» τα κύτταρά μας, όπως λέγανε. Εκεί πλήρωνες 20-30 χιλιάδες. Μετά το κύκλωμα πήγαινε στη Μάλτα, όπου υπήρχε παραγωγή μανιταροχαπιών τα οποία σου άλλαζαν τη διάθεση. Μια φορά πήρα ένα ως γιατρός και λιποθύμησα. Όταν ξύπνησα δεν θυμόμουν τίποτα. Αυτά τα χάπια τα πουλούσαν γύρω στα 120 ευρώ το κουτάκι».
Οι σπηλιές στη Βιέννη και τα μανιταροχάπια της Μάλτας
«Έκανε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα η μακαρίτισσα. Δεν ήθελε να ακούσει κλασικό γιατρό με τίποτα. Μίσησε την κλασική ιατρική. Έφυγε μέσα σε δύο μήνες, με φρικτούς πόνους, με μεταστάσεις που έβγαιναν έξω από το δέρμα της» σημείωσε ο κ. Κωνσταντινίδης και ανέφερε πως αυτό το ιατρείο πιθανότατα να λειτουργεί ακόμα σήμερα.
«Έφυγε μέσα σε δύο μήνες»
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