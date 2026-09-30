Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε σακίδιο
ΕΛΛΑΔΑ
Σύνταγμα Ύποπτο αντικείμενο ΤΕΕΜ

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε σακίδιο

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε ύποπτο αντικείμενο – Είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου και τη Σταδίου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας μετά τον έλεγχο του ΤΕΕΜ σε σακίδιο
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕΜ σε ύποπτο αντικείμενο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου είχε διακοπεί η κυκλοφορία στη Βασιλέως Γεωργίου, από το ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και στη Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έληξαν και η κίνηση των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας αποκαταστάθηκε.

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